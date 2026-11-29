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El Borussia Dortmund sufrió una frustrante derrota en casa ante el Bayer Leverkusen pese a adelantarse pronto gracias a Felix Nmecha. La reacción en la segunda parte del equipo de Carles Martinez hizo que el BVB perdiera el control y sus errores defensivos le costaron caros en el Signal Iduna Park.

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El partido en el Signal Iduna Park tuvo dos mitades muy distintas. Al principio, el Borussia Dortmund parecía encaminado a consolidar su posición en lo alto de la tabla de la Bundesliga. Con un 3-1-4-2 de vocación ofensiva, el BVB se adelantó antes de cumplirse ocho minutos gracias a un preciso disparo de Nmecha con la derecha.

El equipo local marcó el ritmo en los primeros compases, limitó al Bayer Leverkusen a disparos poco prometedores y mantuvo un alto nivel técnico en el centro del campo bajo la dirección de Joey Veerman. Sin embargo, el panorama táctico cambió drásticamente en la segunda parte. La insistencia del Leverkusen, que acabó el encuentro con 30 disparos, terminó por derribar la resistencia del Dortmund. Patrik Schick igualó el marcador en el minuto 69 y la inercia del partido pasó definitivamente al conjunto visitante.

El golpe decisivo llegó en el minuto 80, cuando Ezequiel Fernández marcó el 2-1. Pese a las ocasiones que tuvo en los últimos minutos Carney Chukwuemeka, que había entrado desde el banquillo, al Dortmund le faltó acierto para rescatar un punto. El equipo lamentará no haber sabido mantener su solidez defensiva en un partido en el que generó dos ocasiones claras.

Portería y defensa

Gregor Kobel - 7/10

Kobel fue posiblemente el jugador más importante del Dortmund durante buena parte del encuentro. Hizo cinco paradas para frenar al Leverkusen mientras aumentaba la presión. Con una cifra de goles esperados en contra (xGC) de 2,69, terminó encajando dos tantos, pero su intervención ante Jarell Quansah en un contraataque de la primera parte fue de gran nivel. Recibió siete tiros a puerta y resistió hasta que se desmoronó la estructura defensiva por delante de él.

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Nico Schlotterbeck - 6/10

Schlotterbeck lideró al equipo con 11 intervenciones defensivas, entre ellas cinco duelos ganados y una entrada. Participó activamente en la salida de balón y estuvo cerca de lograr un empate en el minuto 90 con un cabezazo que se marchó por poco. Sin embargo, como central izquierdo de la línea de tres, le costó contener las superioridades que generaron los suplentes del Leverkusen en los últimos minutos.

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Kouakou Gadou - 5/10

Situado en el centro del trío defensivo, el joven mostró momentos de aplomo, pero se vio obligado a abandonar su posición con frecuencia a medida que el Leverkusen intensificaba sus ataques. Le faltó la capacidad de comunicación propia de un veterano para reorganizar la línea durante los diez minutos en los que el Dortmund encajó los dos goles.

Waldemar Anton - 5/10

Anton tuvo una tarde complicada ante los movimientos de Schick y Maza. Fue sustituido por Ramy Bensebaini en el minuto 70, poco después del empate, cuando el entrenador buscaba recuperar la estabilidad defensiva. Su aportación a la salida de balón estuvo por debajo de lo habitual.

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Centro del campo

Joey Veerman - 8/10

El metrónomo del equipo completó 68 de los 73 pases que intentó. Fue el jugador más creativo durante la primera hora: generó una ocasión clara y sostuvo el juego de posesión que permitió al BVB dominar al principio. Su influencia disminuyó cuando el partido se convirtió en un intercambio de transiciones durante los últimos 20 minutos.

Felix Nmecha - 9/10

Nmecha fue el jugador más destacado del Dortmund. Abrió el marcador en el minuto 8 con una definición precisa desde 13,7 metros. Impuso su físico en el centro del campo, realizó tres disparos en total y aportó 0,45 goles esperados (xG). Su capacidad para avanzar con el balón impulsó la mayoría de las mejores jugadas de ataque del Dortmund.

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Daniel Svensson - 6/10

Desde la derecha del centro del campo, Svensson trabajó mucho y obligó a Flekken a intervenir en el minuto 29. Realizó dos disparos y se esforzó en las ayudas defensivas, pero le costó dar buenos últimos pases a los delanteros con regularidad.

Jobe Bellingham - 5/10

El adolescente pasó desapercibido y no consiguió imponerse ante un centro del campo del Leverkusen de gran nivel técnico. Ethan Nwaneri lo sustituyó en el minuto 70 después de que no lograra registrar ningún disparo ni ninguna intervención defensiva destacada durante su tiempo sobre el césped.

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Maximilian Beier - 5/10

Beier pasó prácticamente inadvertido durante gran parte del encuentro. Aunque sus movimientos estiraron en ocasiones la defensa del Leverkusen, no realizó ningún disparo a puerta y acabó sustituido en el minuto 70 como parte de un triple cambio.

Ataque

Serhou Guirassy - 5/10

Un partido frustrante para el goleador. Guirassy tuvo dos oportunidades para disparar: en el minuto 40 mandó una ocasión por encima del larguero y, ya en la segunda parte, otro intento suyo fue bloqueado. Fue sustituido en el minuto 62 mientras el BVB buscaba más movilidad en ataque.

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Konstantinos Karetsas - 6/10

El joven mostró ambición desde el principio y puso a prueba al portero con un disparo lejano en el minuto 6. Fue el primer sacrificado por motivos tácticos: salió en el minuto 39 para dejar su puesto a Fabio Silva, mientras el cuerpo técnico trataba de modificar la estructura de la presión.

Suplentes y entrenador

Fabio Silva (39') - 5/10

Entró pronto para dar más presencia al equipo, pero le costó participar en el juego. Apenas recibió el balón en zonas peligrosas mientras el Leverkusen dominaba el terreno.

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Julian Ryerson (62') - 6/10

Aportó su habitual energía y combatividad por la banda, pero no pudo frenar la remontada del Leverkusen.

Ramy Bensebaini (70') - 5/10

Entró para reforzar la defensa, pero formó parte de la línea que permitió a Ezequiel Fernández marcar el gol de la victoria diez minutos después de su entrada.

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Carney Chukwuemeka (70') - 6/10

Fue el suplente que más influyó en el partido, con tres disparos en los pocos minutos que jugó. Obligó al portero a intervenir en el minuto 84 y vio bloqueados otros dos intentos mientras buscaba desesperadamente el empate.

Ethan Nwaneri (70') - 5/10

Un disparo del joven talento fue bloqueado, pero le costó encontrar espacios ante el bien organizado bloque bajo del Leverkusen en los últimos minutos.

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Entrenador: Niko Kovac - 5/10

El 3-1-4-2 de Kovac funcionó a la perfección durante 20 minutos, pero Carles Martinez le ganó la partida táctica conforme avanzaba el encuentro. Su triple cambio en el minuto 70, justo después del empate, pareció una reacción a lo ocurrido más que una iniciativa propia, y su equipo nunca recuperó el control que había tenido en la primera parte.