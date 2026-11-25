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El Bayern de Múnich cayó por 2-1 ante el Lille en la Champions League pese a dominar la posesión. Un temprano cabezazo de Dayot Upamecano fue neutralizado por Ayase Ueda antes de que un desafortunado autogol decidiera el partido.

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La visita del Bayern de Múnich al Stade Pierre-Mauroy fue una exhibición de dominio territorial que quedó en nada por la falta de acierto. Con un 65 % de posesión y casi 700 pases completados, el equipo de Vincent Kompany parecía tener el partido bajo control cuando Upamecano marcó en el minuto 15. Sin embargo, su planteamiento táctico tuvo dificultades para frenar los contraataques directos del Lille, y el Bayern perdió el control en la segunda parte.

El partido cambió por dos momentos decisivos: el empate de Ueda para los locales poco después de la hora de juego y un autogol tremendamente desafortunado de Pavlovic apenas tres minutos más tarde. Pese a la presión final y la entrada de Jamal Musiala, el Bayern no encontró la manera de superar el bloque bajo del Lille. Se marchó de Francia sin puntos a pesar de contar con una ventaja considerable en casi todas las estadísticas.

Portero y defensa

Jonas Urbig - 5/10

El joven portero vivió una noche complicada por detrás de una defensa adelantada. Aunque realizó dos paradas, Ueda le batió con un remate certero y poco pudo hacer ante el autogol tras un desvío. Estuvo acertado en la distribución, pero le faltó autoridad durante los breves periodos en los que el Lille tomó la iniciativa.

Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano fue el jugador más activo del Bayern y abrió el marcador de cabeza en el minuto 15. En defensa, sus cifras fueron sobresalientes: 106 pases acertados y 13 intervenciones defensivas. Sin embargo, en los instantes finales, la desesperación le llevó a estrellar un disparo desde unos 23 metros contra un defensor en lugar de dar continuidad a la jugada.

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Kim Min-Jae - 6/10

El surcoreano defendió con su agresividad habitual, saliendo al encuentro del rival, hasta que Jonathan Tah le sustituyó en el minuto 92. Ayudó a sostener la línea adelantada que frenó al Lille durante largos periodos, aunque la velocidad de la transición que dio lugar al empate sorprendió a toda la defensa.

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Josip Stanisic - 5/10

Situado en el lado derecho de la defensa de cuatro, Stanisic estuvo seguro con el balón, pero le costó aportar las incorporaciones por fuera necesarias para desarmar la estrecha defensa del Lille. Fue sustituido en el minuto 76, cuando Kompany buscaba más impulso ofensivo.

Hiroki Ito - 6/10

Ito dejó destellos de su calidad desde el lateral izquierdo y estuvo cerca de marcar de cabeza tras un córner en el minuto 30. Registró un remate a puerta y cumplió con sus tareas defensivas antes de que Tim Binder le sustituyera en el tramo final de la segunda parte.

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Centrocampo

Joshua Kimmich - 7/10

Kimmich fue el motor del equipo: dio continuidad a la posesión y contribuyó a que el Bayern mantuviera su 65 % de dominio del balón. Organizó el juego desde atrás, aunque quizá le faltó el pase decisivo para superar la última línea defensiva del Lille cuando este se replegó.

Aleksandar Pavlovic - 4/10

Una noche para olvidar para el joven futbolista. Pese a participar en ataque con dos remates a puerta, marcó un desastroso autogol en el minuto 65 que terminó dando la victoria al Lille. Fue un golpe cruel para un jugador que, por lo demás, se había mostrado sereno en el doble pivote.

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Tom Bischof - 6/10

Bischof estuvo activo y puso a prueba a Berke Özer con un disparo raso en la primera parte, antes de lanzar una falta con efecto que se marchó fuera en la segunda. Aportó energía en los espacios interiores hasta que Musiala le sustituyó mientras el Bayern buscaba remontar.

Lennart Karl - 5/10

Karl fue titular en una posición adelantada por la derecha, pero le costó dejar huella en el partido. Desaprovechó una buena ocasión en el minuto 80 al rematar fuera desde 16 metros y fue sustituido poco después, cuando el cuerpo técnico buscó más experiencia.

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Ataque

Konrad Laimer - 5/10

Ubicado en una posición ofensiva poco habitual para él, Laimer mostró entrega, pero le faltó calidad en el último tercio. Un defensor bloqueó en la primera parte un disparo suyo que iba hacia la portería y, con la presión en aumento, envió fuera un remate tardío con la izquierda.

Nathaniel Brown - 5/10

Encargado de abrir la defensa del Lille, Brown tuvo dificultades para superar a los laterales locales. Apenas participó, ya que la mayor parte del juego del Bayern pasó por el centro o por la banda contraria.

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Suplentes y entrenador

Tim Binder - 5/10

Entró por Ito en el minuto 76, pero no aportó la chispa necesaria desde la banda.

Luis Díaz - 5/10

Entró por Stanisic para dar más verticalidad, pero se vio rodeado por la «muralla roja» del Lille.

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Jamal Musiala - 6/10

El más peligroso de los suplentes. Se fabricó una ocasión en el tiempo añadido, pero, sometido a una fuerte presión, remató desviado.

Noah Codjo-Evora - Sin calificar

Entró por Karl en el minuto 81 y no dispuso de tiempo suficiente para recibir una valoración significativa.

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Jonathan Tah - Sin calificar

Entró en el minuto 92 por decisión táctica para actuar como referencia en ataque, pero apenas quedaba tiempo.

Vincent Kompany - 5/10

Aunque su equipo dominó el balón, su planteamiento táctico fue vulnerable precisamente en las transiciones que buscaba el Lille. La decisión de situar a Laimer en la línea de ataque no dio frutos en términos de creatividad y sus cambios llegaron un poco tarde para alterar la dinámica del partido.