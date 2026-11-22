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El Barcelona superó una primera parte desastrosa para imponerse por 3-2 al Villarreal en el Spotify Camp Nou. Tras llegar al descanso con un 0-2 en contra, el equipo de Hansi Flick dio una lección táctica en la segunda mitad para mantener su ventaja al frente de LaLiga.

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El Barcelona demostró una notable fortaleza mental en el Camp Nou: remontó dos goles de desventaja para derrotar por 3-2 a un Villarreal disciplinado. La primera parte fue una pesadilla táctica para Hansi Flick, cuyo equipo ya perdía 0-2 a los siete minutos. El Villarreal aprovechó con una eficacia implacable los espacios a la espalda de la defensa y sorprendió a la adelantada línea defensiva con los tempraneros goles de Tajon Buchanan y Tolu Oluwaseyi. El Barcelona dominó la posesión, con un 70 % del balón, pero antes del descanso le faltó profundidad en el último tercio para superar el bloque bajo del submarino amarillo.

El partido cambió radicalmente en la segunda mitad, cuando el Barcelona ajustó su forma de iniciar las jugadas. Gerard Martin dio esperanzas a su equipo en el minuto 57 al aprovechar una ocasión creada por Pedri. Poco después, Fermin Lopez empató tras una gran acción de Lamine Yamal. La presión acabó provocando el derrumbe defensivo de los visitantes y culminó con el gol en propia puerta de Pau Navarro en el minuto 67. Aunque el Villarreal sufrió una expulsión en los últimos compases, el Barcelona ya había hecho el trabajo: terminó con 30 remates y unos impresionantes 3,27 goles esperados (xG) en una remontada en la que fue claramente superior.

Portería y defensa

Joan Garcia: 5/10

Una tarde difícil para el portero, al que la adelantada línea defensiva dejó expuesto desde el principio. Poco pudo hacer ante los dos goles encajados en los primeros siete minutos, pero acabó el partido sin ninguna parada: los dos únicos remates a puerta del Villarreal terminaron en gol.

Eric Garcia: 6/10

Le costó contener la movilidad de Oluwaseyi en los primeros compases, pero fue mejorando a medida que el Barcelona asumió el control. Gestionó mejor las transiciones defensivas en la segunda parte antes de que Jules Kounde lo sustituyera en el minuto 84 para asegurar el resultado.

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Gerard Martin: 8/10

Uno de los más destacados y el encargado de iniciar la remontada. En su gol del minuto 57 mostró un gran sentido de la oportunidad: apareció en el área para aprovechar la asistencia de Pedri. En defensa, formó parte de una línea que no concedió ningún remate al Villarreal en la segunda mitad, una aportación clave para el cambio táctico.

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Joao Cancelo: 6/10

Una actuación típica de Cancelo: fue una amenaza constante en el último tercio y contribuyó a los 25 centros del Barcelona, pero su posición tan adelantada también favoreció la inestabilidad defensiva durante la ofensiva inicial del Villarreal al contraataque.

Centrocampo

Frenkie de Jong: 7/10

De Jong marcó el ritmo del equipo y fue fundamental para que el Barcelona completara 620 pases. Mantuvo la calma cuando su equipo perdía 0-2, hizo circular el balón y sostuvo el equilibrio del centro del campo mientras el Barcelona buscaba la victoria.

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Fermin Lopez: 8/10

Enérgico y decisivo. Fermin marcó el crucial gol del empate en el minuto 61 y volvió a demostrar su facilidad para llegar al área desde segunda línea. También vio la amarilla en el minuto 68 por una falta táctica, muestra de su aportación defensiva antes de ser sustituido.

Pedri: 8/10

El cerebro creativo del equipo. Pedri dio la asistencia a Martin en el gol que inició la remontada y fue el principal artífice de los 30 remates del Barcelona. Su visión de juego entre líneas obligó al Villarreal a realizar 20 intercepciones para mantenerse en el partido.

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Marc Bernal: 7/10

Una actuación disciplinada como pivote. Bernal entró mucho en juego mientras el Barcelona encerraba al Villarreal. Vio la amarilla en el minuto 80 y Gavi terminó sustituyéndolo en el tiempo añadido, después de un trabajo agotador protegiendo a la línea de cuatro defensas.

Ataque

Karim Adeyemi: 6/10

Su velocidad fue útil para estirar la defensa del Villarreal, aunque le faltó la contundencia de sus compañeros. Contribuyó a mantener la presión antes de dejar su sitio a Dani Olmo en el minuto 68, cuando Flick buscaba más creatividad por el centro.

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Lamine Yamal: 8/10

Aunque vio la amarilla pronto, en el minuto 23, el joven fue imparable por momentos. Dio la asistencia a Fermin en el empate y sus constantes regates obligaron al costado izquierdo del Villarreal a replegarse, lo que abrió el espacio para el gol de la victoria.

Raphinha: 7/10

El capitán predicó con el ejemplo gracias a su esfuerzo. No marcó, pero sus movimientos sin balón sacaron de su posición a los defensas y permitieron a jugadores como Lopez y Martin aprovechar los espacios entre el centro y la banda. Fue sustituido en el minuto 76 para dar entrada a un jugador de refresco.

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Suplentes y entrenador

Dani Olmo: 6/10

Entró en el minuto 68 y ayudó a mantener la presión. Su seguridad técnica permitió al Barcelona gestionar los últimos veinte minutos mientras el Villarreal buscaba darle la vuelta al partido.

Anthony Gordon: 6/10

Entró por Adeyemi para aportar una amenaza más directa. Mantuvo ocupados a los laterales del Villarreal en los últimos compases.

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Jules Kounde: sin calificación

Sustitución táctica en el minuto 84 para asegurar los tres puntos.

Gavi: sin calificación

Entró por Bernal en el minuto 91 para disputar los últimos segundos de la victoria.

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Hansi Flick: 7/10

Flick merece un enorme reconocimiento por los ajustes realizados en el descanso. Tras un comienzo calamitoso, resistió la tentación de dejarse llevar por el pánico y afinó la presión del equipo tras pérdida. El Barcelona acabó desbordando al Villarreal y forzó el gol en propia puerta de Pau Navarro.