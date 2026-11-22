El Atlético de Madrid de Diego Simeone dio una exhibición táctica en el Coliseum y desmanteló al Getafe con una actuación marcada por la eficacia en las transiciones y el dominio territorial. El partido quedó prácticamente sentenciado en la primera parte, cuando el Atleti explotó los espacios en el bloque del Getafe con precisión quirúrgica. Con un 69 % de posesión y 4,11 goles esperados (xG), los visitantes mantuvieron al Getafe replegado durante la mayor parte del encuentro.

La fluidez ofensiva tuvo como protagonista a Julian Alvarez, cuyos movimientos inteligentes entre líneas facilitaron que Alex Baena y Johnny Cardoso marcaran antes del descanso.

Aunque el Getafe intentó romper el ritmo con 11 faltas, el Atlético mantuvo la calma y añadió un tercer gol mediante un penalti transformado por Alex Grimaldo en los últimos minutos, después de la expulsión de Djene. Fue una actuación completa que puso de relieve la creciente compenetración de la reforzada plantilla de Simeone.

Portería y defensa

Jan Oblak: 7/10

Noche tranquila para el capitán esloveno, que fue poco más que un espectador mientras su equipo dominaba la posesión. Solo tuvo que intervenir una vez para mantener la portería a cero, pero estuvo seguro en la distribución y ayudó al Atleti a salir desde atrás ante la presión esporádica del Getafe.

Robin Le Normand: 7/10

Dominó los duelos individuales y no dejó respirar a Enes Unal. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 49 por una falta táctica, pero se mantuvo firme por alto y sereno con el balón antes de que cambiara la estructura defensiva en los últimos minutos.

David Hancko: 7/10

Hancko aportó un gran equilibrio en el lado izquierdo de la pareja de centrales. Su capacidad para incorporarse al centro del campo ayudó a sostener el 69 % de posesión y estuvo atento a los balones largos del Getafe, con varias intercepciones importantes.

Marcos Llorente: 7/10

En su función híbrida por la derecha, Llorente fue un motor en las transiciones. Su velocidad para recuperar la posición frustró los intentos del Getafe de contraatacar por la izquierda y aportó la amplitud necesaria para estirar el estrecho 4-4-2 del equipo local.

Alex Grimaldo: 8/10

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Amenaza constante por la banda izquierda, Grimaldo redondeó una gran actuación individual al transformar un penalti en el minuto 90+2 para establecer el 3-0. Sus centros desde las bandas generaron peligro de forma constante y cumplió sus tareas defensivas con su inteligencia habitual.

Centro del campo

Koke: 7/10

El veterano centrocampista fue el corazón del equipo: dio continuidad a la posesión y se aseguró de que el Atlético nunca perdiera su estructura. Marcó el ritmo del partido y permitió que los centrocampistas más adelantados se movieran por los espacios entre la banda y el centro.

Johnny Cardoso: 8/10

Cardoso destacó en la medular. Midió muy bien su llegada al área para marcar el segundo gol en el minuto 30. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 36, su capacidad física fue crucial hasta que fue sustituido en el descanso.

Pablo Barrios: 7/10

Barrios aportó dinamismo en la zona central y enlazó con facilidad la transición defensiva con el ataque. Su capacidad para superar la presión fue vital en un partido en el que el Getafe buscó imponerse físicamente en el centro del campo.

Alex Baena: 8/10

Baena abrió el marcador en el minuto 10 con una definición precisa y marcó la pauta del encuentro. Sus movimientos sin balón fueron un quebradero de cabeza constante para los laterales del Getafe y se entendió a la perfección con Alvarez durante los 67 minutos que estuvo sobre el césped.

Giuliano Simeone: 6/10

Simeone aportó esfuerzo y entrega en la banda, aunque participó menos en el último tercio que sus compañeros de ataque. Su disciplina táctica ayudó a Llorente a mantener el control del lado derecho.

Ataque

Julian Alvarez: 9/10

Alvarez fue el arquitecto de la victoria. Aunque no marcó, dio dos asistencias decisivas: la primera a Baena en el minuto 10 y la segunda a Cardoso en el 30. Su visión de juego y la precisión de sus pases fueron de primer nivel y demostraron que es el eje creativo del equipo.

Suplentes y entrenador

Kang-in Lee: 6/10

Entró por Cardoso en el descanso para aportar más calidad técnica al centro del campo. Ayudó a mantener el alto porcentaje de posesión y dio fluidez a la circulación del balón a medida que el Getafe se cansaba.

Rodrigo Mendoza: 6/10

Entró por Baena en el minuto 67, aportó piernas frescas y ayudó a asegurar el resultado con un posicionamiento disciplinado.

Alexander Sorloth: 6/10

Sustituyó a Alvarez en los últimos 15 minutos. Ofreció una referencia física en ataque y mantuvo ocupados a los centrales del Getafe en el tramo final.

Diego Simeone: 8/10

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Simeone acertó de lleno con su planteamiento. Alinear juntos a Baena y Alvarez permitió una fluidez en las combinaciones que el Getafe no pudo contrarrestar. Su decisión de retirar en el descanso a Cardoso, que ya había visto una amarilla, fue sensata para asegurarse de que su equipo terminara con once jugadores.