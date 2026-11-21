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El Arsenal empató 2-2 en un emocionante partido en St James' Park, donde le costó mantener el control ante un Newcastle resistente. Pese a dominar la primera parte, sus errores defensivos permitieron a los locales remontar y repartirse los puntos.

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La visita del Arsenal a St James' Park fue una montaña rusa táctica que puso de relieve tanto su enorme potencial creativo como su persistente vulnerabilidad en las transiciones defensivas. El equipo de Mikel Arteta comenzó con un juego posicional de alta intensidad, asfixió al Newcastle en su propio campo y se adelantó con justicia por medio de Eberechi Eze. Con un 65 % de posesión y 11 disparos en total, el Arsenal parecía en condiciones de afianzar su posición al frente de la tabla y mostró la fluidez que ha definido su reciente racha de victorias.

Sin embargo, el impulso del partido cambió considerablemente en la segunda parte, cuando el Newcastle aprovechó los espacios en la estructura del Arsenal. La falta de acierto para sentenciar el encuentro, pese a haber enviado 10 centros y efectuado tres disparos a puerta, acabó costándole cara. La línea defensiva del Arsenal, habitualmente muy disciplinada, tuvo problemas para contener el juego directo del Newcastle tras el descanso. El resultado fue una última media hora frenética en la que el Arsenal necesitó un gol tardío de Noni Madueke para rescatar un punto en St James' Park.

Portería y defensa

David Raya - 5/10

Una tarde complicada para el español, sustituido por Kepa Arrizabalaga en el minuto 70. Aunque no fue directamente responsable de la cantidad de goles encajados, le faltó la autoridad que suele mostrar en el área durante el asedio de la segunda parte. Terminó su participación sin ninguna parada registrada, ya que la eficacia del Newcastle castigó las pocas ocasiones que generó.

Riccardo Calafiori - 6/10

Calafiori mostró su versatilidad táctica al incorporarse al centro del campo durante la salida de balón, lo que ayudó al Arsenal a mantener su dominio de la posesión, que alcanzó el 65 %. Sin embargo, en ocasiones le sorprendió la velocidad de los movimientos del Newcastle por las bandas en la transición de ataque a defensa.

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Gabriel - 6/10

El brasileño fue un muro en la primera parte, pero se vio cada vez más exigido a medida que el partido se abrió. Dirigió bien la línea defensiva en general, aunque le frustrará que el equipo no siguiera a los jugadores que llegaban desde atrás durante los dos goles del Newcastle en la segunda mitad.

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Jurrien Timber - 7/10

Timber fue uno de los jugadores que más serenidad mostró en la zaga. Su capacidad para recuperar el balón y su seguridad técnica bajo presión resultaron fundamentales en la primera parte. Sin embargo, al igual que sus compañeros, tuvo dificultades para controlar el caos de la segunda mitad, cuando el Newcastle sumó más efectivos al ataque.

Ezri Konsa - 6/10

Konsa, titular como central, aportó serenidad en defensa. Ganó sus duelos individuales al principio, pero sufrió cuando el Newcastle acumuló jugadores por el centro. Cuando el Arsenal buscaba remontar en los últimos minutos, no pudo ofrecer la progresión con balón desde atrás que necesitaba el equipo.

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Centro del campo

Martin Oedegaard - 8/10

El capitán fue el principal artífice del juego ofensivo del Arsenal. Dio la asistencia decisiva para el empate de Noni Madueke en el minuto 78 y demostró su visión de juego en espacios reducidos. Mantuvo la disciplina táctica hasta que fue sustituido en el tiempo añadido.

Bruno Guimaraes - 6/10

Ante su antiguo club, Guimaraes ayudó a marcar el ritmo en la primera parte con buenas combinaciones. Sin embargo, perdió influencia cuando el partido se convirtió en una batalla física en el centro del campo y fue sustituido por Myles Lewis-Skelly en el minuto 70.

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Declan Rice - 5/10

Una actuación sorprendentemente discreta de Rice, amonestado en el minuto 56 por una falta táctica. Le costó imponer su habitual dominio en las segundas jugadas y tuvo que jugar con más cautela durante el resto del encuentro, mientras Arteta buscaba más empuje ofensivo en los jugadores que le rodeaban.

Ataque

Eberechi Eze - 8/10

El jugador más destacado del Arsenal. Eze abrió el marcador en el minuto 33 con una definición serena tras una gran acción de Kai Havertz. Su capacidad para conducir el balón entre líneas fue el mejor recurso ofensivo del Arsenal hasta su sustitución en el minuto 70.

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Noni Madueke - 7/10

Madueke fue el héroe del último cuarto de partido: marcó el gol del empate en el minuto 78 para establecer el 2-2. Aunque poco después vio la tarjeta amarilla por una falta antideportiva, su juego directo aportó la chispa que necesitaba el Arsenal cuando parecía encaminarse hacia la derrota.

Kai Havertz - 7/10

Havertz cumplió a la perfección como referencia ofensiva en la primera parte y dio la asistencia para el gol inicial de Eze. Su capacidad para retener el balón fue clave en el dominio territorial del Arsenal, aunque le decepcionará que el equipo no transformara en goles más de sus 11 disparos.

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Suplentes y entrenador

Kepa Arrizabalaga - 6/10

Entró por Raya en el minuto 70. No tuvo demasiado trabajo cuando el partido se volvió más cerrado en los últimos minutos, pero distribuyó el balón con seguridad mientras el Arsenal buscaba salir jugando desde atrás en el tramo final.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Entró por Guimaraes para aportar energía. El joven mostró madurez con el balón y ayudó a estabilizar un centro del campo que empezaba a verse superado.

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Christos Tzolis - 5/10

Sustituyó a Eze, pero no tuvo el mismo impacto en la banda izquierda. Le costó encontrar espacios ante un Newcastle que se había replegado en un bloque bajo tras ponerse por delante.

Mikel Merino - Sin calificar

Entró por motivos tácticos en el tiempo añadido.

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Viktor Gyoekeres - Sin calificar

Entró en los últimos segundos para aportar presencia física en el área.

Mikel Arteta - 6/10

El plan inicial de Arteta funcionó a la perfección, pero tardó en reaccionar al cambio táctico del Newcastle al comienzo de la segunda parte. Sus sustituciones acabaron ayudando al equipo a recuperar la igualdad, aunque le preocupará la facilidad con la que perdió la ventaja con la que se había marchado al descanso.