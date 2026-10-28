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El Milan sufrió un estrepitoso desplome en la segunda parte en San Siro: desperdició la ventaja que tenía al descanso y cayó por 4-2 ante un Bolonia inspirado. Pese a los dos goles casi consecutivos de Alphadjo Cissé, un triplete de Samuel Mbangula y un costoso gol en propia puerta de Davide Bartesaghi condenaron al equipo de Ruben Amorim a su primera derrota de la temporada en la Serie A.

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El partido tuvo dos caras en San Siro. El Milan encajó un gol tempranero de Mbangula en el minuto 8, pero respondió con una fase de presión intensa. Cissé fue el protagonista: marcó en los minutos 14 y 27, dos veces en un intervalo de trece minutos, para remontar y llevar al Milan al descanso con una merecida ventaja de 2-1.

La segunda parte fue otra historia. Bartesaghi desvió involuntariamente una falta hacia su propia portería en el minuto 61 y, un minuto después, Mbangula adelantó de cabeza al Bolonia. El Milan apenas había tenido tiempo de reorganizarse cuando el partido dio un vuelco. Mbangula completó su triplete en el minuto 86 en un contraataque, mientras el Milan se volcaba en ataque, y dejó a la afición local en un silencio de incredulidad. Una noche que empezó con buenas perspectivas terminó con los gigantes milaneses sumidos en el desconcierto táctico y emocional.

Portero y defensa

M. Maignan: 5/10

El portero vivió una noche frustrante, desprotegido por una defensa que se desmoronó tras el descanso. Poco pudo hacer ante la precisión de los remates de Mbangula o el infortunio del gol en propia puerta, pero encajar cuatro goles en casa empaña el balance de cualquier guardameta.

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K. De Winter: 4/10

Una noche exigente para el joven defensa, que tuvo dificultades para mantener la línea defensiva cuando se intensificaron los ataques del Bolonia en la segunda parte. Formó parte de una zaga cada vez más descoordinada a medida que aumentaba la presión.

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S. Pavlovic: 4/10

Habitualmente un baluarte, Pavlovic se mostró inusualmente dubitativo durante el derrumbe de la segunda parte. No logró poner orden en el caos que desembocó en el tercer y el cuarto gol del Bolonia, y la rapidez de las transiciones del equipo rival neutralizó su presencia física.

F. Tomori: 6/10

Tomori dio la asistencia para el segundo gol de Cissé en el minuto 27 y mostró una gran visión de juego para propiciar que el Milan se pusiera por delante. Fue sustituido en el descanso y, sin él, la organización defensiva pareció notablemente más frágil en la segunda parte.

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P. Estupiñán: 5/10

Aportó algo de amplitud en la primera parte, pero pasó gran parte del tiempo replegado en una banda por la que Zortea, del Bolonia, generó problemas. Fue sustituido en el minuto 58, cuando Amorim buscaba cambiar la dinámica, después de no haber influido de forma significativa en ninguna de las dos áreas.

Centrocampo

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O. Hutchinson: 5/10

En una posición adelantada, Hutchinson dejó destellos de calidad, especialmente al quitarle el balón a Theate para preparar el empate de Cissé en el minuto 14. No pudo ampliar su aportación cuando el Milan dominaba y fue sustituido en el minuto 58, poco antes del derrumbe.

Y. Musah: 6/10

Su despliegue físico en la primera parte ayudó al Milan a controlar el encuentro. Sin embargo, le costó frenar las llegadas de los jugadores del Bolonia cuando el partido se abrió. Trabajó mucho, pero acabó superado por un equipo que movió el balón con mayor verticalidad.

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A. Jashari: 5/10

Dio continuidad al juego con pases sencillos, pero le faltó visión para hacer avanzar el balón y desarmar al Bolonia una vez que este se puso por delante. No pudo ofrecer la protección que necesitaba la defensa durante el tramo decisivo en el que se perdió el partido.

D. Bartesaghi: 3/10

Una noche para olvidar para el joven. Tras un comienzo correcto, su partido se convirtió en una pesadilla en el minuto 61, cuando desvió una falta hacia su propia portería para establecer el 2-2. El golpe anímico pareció definitivo para el equipo y fue sustituido dos minutos después, mientras el entrenador trataba de contener los daños.

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Ataque

A. Cissé: 8/10

La única nota positiva del Milan. Cissé marcó en el minuto 14 para empatar y volvió a hacerlo en el 27 para adelantar a su equipo, con sangre fría en ambas ocasiones. Fue eficaz y peligroso, pero las debilidades defensivas acabaron por dejar sus esfuerzos sin recompensa.

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G. Ramos: 5/10

Una noche discreta para el internacional portugués, que estuvo aislado durante largos periodos. Los pases dirigidos a Ramos fueron interceptados con demasiada frecuencia y fue sustituido en el minuto 87 tras haber contribuido muy poco al peligro ofensivo.

Suplentes y entrenador

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L. Modric: 5/10

Entró por Tomori en el descanso, un cambio que alteró el equilibrio táctico del equipo. Aunque mantuvo la precisión en el pase, no pudo aportar la solidez defensiva que ofrecía Tomori y el equipo pareció más vulnerable con él sobre el césped.

S. Diawara: 5/10

Entró en el minuto 58 para dar más firmeza al equipo, pero quedó atrapado en el torbellino de la remontada del Bolonia y Mbangula le superó en la jugada del tercer gol. No consiguió controlar el ritmo del partido.

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C. Pulisic: 5/10

Entró en el minuto 58 para intentar dar un impulso al equipo, pero apenas pudo seguir el ritmo del Bolonia, que se puso por delante poco después de su entrada.

F. Camarda: 5/10

El joven entró en el minuto 63, justo después de que el Bolonia se pusiera por delante. Se mostró activo y estuvo cerca de marcar con un cabezazo en el minuto 83, pero apenas dispuso de otras ocasiones cuando dejaron de llegarle balones.

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C. Comotto: Sin calificación

Entró en el minuto 87, cuando el partido ya estaba perdido.

R. Amorim: 4/10

El entrenador tendrá que dar explicaciones por su decisión de sustituir a Tomori en el descanso, que pareció desestabilizar la estructura defensiva. Aunque el Milan dominó durante largos tramos de la primera parte, en la segunda se produjo un derrumbe táctico que no logró corregir con sus cambios.