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A Países Bajos le bastaba con evitar la derrota en Berlín para terminar primero del grupo A2 de la Liga de Naciones, pero Alemania lo arrolló por 5-0 e infligió a Xavi Hernandez su primera derrota como seleccionador.

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Los visitantes dispusieron de las mejores ocasiones al principio: Crysencio Summerville resbaló cuando se disponía a disparar y Donyell Malen cabeceó por encima del larguero una oportunidad inmejorable. Derry Scherhant los castigó en el minuto 41 al recortar hacia dentro desde la izquierda y colocar un disparo en la escuadra.

Alemania marcó cuatro veces en 17 minutos tras el descanso. Florian Wirtz anotó con un disparo con efecto desde unos 23 metros en el minuto 60; cinco minutos después, Nico Schlotterbeck cabeceó a la red una falta botada por Brajan Gruda. Wirtz firmó su segundo gol en el minuto 71 y Gruda cerró la goleada en el 77.

Alemania acabó con 10 tiros a puerta por solo uno de Países Bajos , y su primera victoria en el Olympiastadion desde 2010 le permitió superar a los neerlandeses y hacerse con el primer puesto, aunque ambos equipos pasan a cuartos de final.

Estas son las notas de los jugadores de Países Bajos en el Olympiastadion...

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Portero y defensa

Bart Verbruggen (5/10): Rozó con los dedos el disparo del primer gol de Scherhant, pero no pudo detenerlo, y quedó muy expuesto cuando Alemania se desató en la segunda parte. Hizo cinco paradas, entre ellas a remates de Kai Havertz, Gruda y Aleksandar Pavlovic, pero su desvío al poste del tiro de Scherhant dejó el balón franco para que Gruda marcara el quinto. Justo después, reunió a sus compañeros en una piña para reprenderlos con enfado.

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Denzel Dumfries (3/10): El capitán estuvo implicado en los tres primeros goles de Alemania. No se pegó lo suficiente a Scherhant en el primero, el balón rebotó en él y volvió a Wirtz antes del segundo, y su falta sobre Scherhant propició el lanzamiento que Schlotterbeck cabeceó a la red para el tercero. Sí se incorporó al ataque para cabecear por encima del larguero en el segundo palo al comienzo de la segunda parte.

Jan Paul van Hecke (5/10): Formó pareja con Micky van de Ven ante la ausencia del lesionado Virgil van Dijk y llegó a un centro temprano de Scherhant antes que Havertz. Se libró de la tarjeta por una entrada tardía y alta sobre Wirtz poco antes de la hora de juego y formó parte de una defensa que Alemania desbordó una y otra vez tras duplicar su ventaja.

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Micky van de Ven (5/10): Midió a la perfección una entrada a Wirtz dentro del área mediada la primera parte, después de haber sido sancionado por derribar a Havertz. Sin embargo, al igual que el resto de la defensa, no pudo contener los movimientos de Alemania tras el descanso.

Jurrien Timber (5/10): Puso el centro que dio lugar a la gran ocasión de Summerville en la primera parte, pero también cometió una falta peligrosa al borde del área en los primeros compases. Gruda encontró mucho espacio por su banda en el cuarto gol e Ian Maatsen lo sustituyó un minuto después.

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Centrocampo

Joey Veerman (6/10): Lanzó una falta con efecto en los primeros minutos y centró para el primer remate de cabeza de Malen de la noche. Trabajó mucho cuando Alemania se adueñó del centro del campo e hizo una gran entrada deslizándose para impedir que Younes Ebnoutalib disparase en el minuto 82.

Tijjani Reijnders (6/10): El mejor creador de juego de Países Bajos en la primera parte. Su pase en profundidad inició la jugada de la ocasión de Summerville y su envío largo a Cody Gakpo desembocó en la gran oportunidad de cabeza de Malen. También asistió a Gakpo en el disparo que puso a prueba a Marc-Andre ter Stegen al comienzo de la segunda parte, pero perdió protagonismo cuando Alemania tomó el control y dejó su sitio a Teun Koopmeiners en el minuto 79.

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Quinten Timber (6/10): Entró en el centro del campo por el lesionado Frenkie de Jong y estuvo preciso con el balón: completó 13 de sus 14 pases y provocó dos faltas. Justin Kluivert lo sustituyó en el minuto 63, poco después de que Wirtz duplicara la ventaja de Alemania.

Ataque

Crysencio Summerville (5/10): Debería haber adelantado a Países Bajos en el minuto 19, pero resbaló cuando se disponía a rematar un centro de Jurrien Timber. Cometió tres faltas en la primera parte, aunque mantuvo la actividad hasta el final: le bloquearon un disparo y centró para un remate de cabeza tardío de Mexx Meerdink.

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Donyell Malen (5/10): Tuvo la mayor ocasión de Países Bajos en toda la noche cuando un centro de Gakpo lo encontró libre de marca en el segundo palo, pero su cabezazo se fue por encima del larguero. Ya había enviado demasiado alto otro remate de cabeza tras un centro de Veerman y fue sustituido por Meerdink en el minuto 72.

Cody Gakpo (6/10): La principal amenaza ofensiva de Países Bajos. Avanzó por la izquierda para centrar en la gran ocasión de Malen y obligó a ter Stegen a intervenir con un disparo desde fuera del área en el minuto 57, el único tiro a puerta de su equipo. Ruben van Bommel lo sustituyó en el minuto 79.

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Suplentes y entrenador

Justin Kluivert (5/10): Sustituyó a Quinten Timber en el minuto 63, pero Alemania marcó su tercer gol dos minutos después y apenas influyó en el partido.

Ian Maatsen (6/10): Entró por Jurrien Timber cuando Países Bajos ya perdía 4-0 y aportó energía por la izquierda. Sirvió un balón a Summerville para un disparo que fue bloqueado.

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Mexx Meerdink (5/10): Sustituyó a Malen en el minuto 72 y apenas entró en contacto con el balón. Vio la amarilla por una mala falta en el minuto 86, la única tarjeta de Países Bajos en toda la noche, y cabeceó fuera un centro de Summerville en el tiempo añadido.

Teun Koopmeiners (5/10): Sustituyó a Reijnders en el minuto 79, cuando el partido ya estaba sentenciado, y apenas tuvo ocasión de influir.

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Ruben van Bommel (6/10): Mostró más ímpetu que la mayoría tras sustituir a Gakpo en el minuto 79. Le bloquearon dos disparos y avanzó a toda velocidad por la izquierda para intentar un centro que interceptó Jonathan Tah.

Xavi Hernandez (3/10): Sufrió su primera derrota como seleccionador de Países Bajos en una noche en la que a su equipo le bastaba con empatar para ganar el grupo. Los suyos comenzaron bien, pero se desmoronaron tras el descanso y encajaron cuatro goles en 17 minutos.