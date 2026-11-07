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La racha de cuatro partidos sin perder del Tottenham Hotspur llegó a su fin con una ajustada derrota por 1-0 ante el Leeds United. Pese a dominar la posesión, el equipo de Roberto De Zerbi cayó por un gol de Noah Okafor en los últimos minutos.

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El Tottenham Hotspur vivió una tarde frustrante en Elland Road y cayó por 1-0 en un partido que puso de manifiesto sus actuales problemas tácticos a las órdenes de Roberto De Zerbi. Pese a tener el 61 % de la posesión, al Tottenham le faltó precisión en el último tercio para superar el sólido bloque defensivo del Leeds y solo realizó siete disparos en los 90 minutos. El encuentro se decidió por una falta de concentración en los minutos finales que permitió a Noah Okafor marcar en el minuto 79 y asegurar los tres puntos para el equipo local.

En el plano táctico, el Tottenham no logró transformar su dominio territorial en ocasiones claras de gol y terminó el partido con un xG de apenas 1,19, frente al 2,49 del Leeds. Se notó la ausencia por lesión de varios jugadores clave en la creación, ya que el centro del campo no consiguió abastecer con regularidad a una delantera que fue cambiando durante el encuentro. Aunque la defensa contuvo en gran medida a Dominic Calvert-Lewin, la incapacidad para controlar las transiciones propició un final frenético que dejó al Tottenham sin puntos en Yorkshire.

Portero y defensa

Antonin Kinsky: 6/10

El joven portero realizó dos paradas y se mostró bastante seguro en la distribución, además de efectuar 10 saques de puerta ante la frecuente presión alta del Leeds. Poco pudo hacer ante el disparo de Okafor, ejecutado con precisión desde cerca tras un fallo defensivo.

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Pedro Porro: 5/10

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Tarde difícil para el español, que no logró aportar su habitual empuje ofensivo. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 51 y fue sustituido en el 65, cuando De Zerbi buscó más solidez defensiva o un cambio de sistema.

Micky van de Ven: 6/10

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El capitán lideró la defensa y participó en varias de las 28 intercepciones de su equipo. Sin embargo, se vio exigido cuando el Leeds aumentó la presión en la segunda parte. Fue amonestado pronto, en el minuto 15, lo que quizá le obligó a jugar con más cautela de lo habitual ante los contraataques del Leeds.

Jan Paul van Hecke: 6/10

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El central tuvo mucho trabajo y contribuyó a los 52 despejes de la defensa del Tottenham. Ganó la mayoría de sus duelos individuales, pero también fue partícipe del fallo colectivo al no seguir el desmarque de Okafor en el gol de la victoria.

Andrew Robertson: 5/10

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El escocés trató de incorporarse al ataque por fuera y aportar amplitud, contribuyendo a los 22 centros del equipo visitante, aunque pocos llegaron a su destinatario. En defensa, estaba fuera de posición en la jugada que acabó con el gol del Leeds.

Centro del campo

Mateus Fernandes: 5/10

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Le costó imponer su calidad técnica en un centro del campo muy poblado. No registró ningún disparo a puerta y fue sustituido en el minuto 65 tras no conseguir romper líneas ante el físico doble pivote del Leeds.

Sandro Tonali: 5/10

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Aunque contribuyó a los 508 pases del Tottenham, su aportación fue en gran medida horizontal. Le faltó su habitual contundencia en las entradas y vio una tarjeta amarilla en el minuto 88, cuando la frustración se hizo evidente.

Archie Gray: 6/10

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Ante su antiguo club, el centrocampista de 20 años dejó destellos de su capacidad para conducir el balón. Trabajó mucho en defensa y el Tottenham registró más intercepciones que el equipo local, pero no logró dar el pase decisivo en el último tercio.

Ataque

Omar Marmoush: 5/10

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Pasó bastante desapercibido durante buena parte de los 65 minutos que estuvo sobre el césped. Le costó encontrar espacios entre los centrales del Leeds y no realizó ningún disparo antes de ser sustituido por Dejan Kulusevski.

Mathys Tel: 4/10

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Un inicio decepcionante para el joven, sustituido poco antes del descanso, en el minuto 43. No consiguió participar eficazmente en la elaboración del juego y su sustitución por Dominic Solanke sugirió que De Zerbi no estaba satisfecho con el rendimiento táctico de su delantera.

Mohamed Kudus: 6/10

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Fue el atacante más peligroso del Tottenham y trató de superar a su marcador en varias ocasiones. Participó en la mayoría de los contraataques del equipo, pero acabó siendo sustituido en el minuto 83, cuando el Tottenham buscaba el empate.

Suplentes y entrenador

Dominic Solanke: 6/10

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Entró por Tel en el minuto 43. Aportó la referencia ofensiva que necesitaba el equipo y mejoró su capacidad para retener el balón de espaldas a la portería, pero apenas recibió balones en el área mientras el Tottenham intentaba superar el bloque bajo del Leeds.

Conor Gallagher: 5/10

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Entró en el minuto 65 para aportar energía al centro del campo, pero no logró cambiar el ritmo del partido. Cometió dos faltas durante su breve participación en un encuentro cada vez más interrumpido.

Rodrigo Bentancur: 5/10

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Entró en el minuto 65. Dio continuidad a la circulación del balón, pero le faltó creatividad para abrir la defensa del Leeds en el último cuarto del partido.

Dejan Kulusevski: 5/10

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Sustituyó a Marmoush en el minuto 65. Tuvo mucho contacto con el balón, pero sus centros fueron despejados una y otra vez por una defensa del Leeds que acumuló 59 despejes.

Luca Williams-Barnett: sin calificación

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Entró por Kudus en el minuto 83. El adolescente, muy bien valorado, tuvo poco tiempo para influir en el resultado.

Roberto De Zerbi: 4/10

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El italiano no acertó con su planteamiento táctico. Su equipo dominó la posesión, pero no tuvo un plan B cuando el Leeds se replegó. La tarjeta amarilla que vio en el minuto 51 reflejó la creciente frustración del equipo, y su temprana sustitución de Tel sugiere que el plan inicial no dio resultado.