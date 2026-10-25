Notas de los jugadores del Real Madrid ante el Barcelona: Kylian Mbappé lidera una dramática victoria en el Clásico

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El Real Madrid logró una victoria crucial por 2-1 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou gracias a un doblete de Kylian Mbappé, que marcó en sus dos ocasiones. Los dos goles decisivos del delantero francés eclipsaron el tanto del empate de Raphinha en un encuentro de gran complejidad táctica.

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El Real Madrid mostró disciplina táctica y una eficacia demoledora en las transiciones para imponerse al Barcelona en un Clásico de gran trascendencia. Con un 4-3-3 bien organizado, el equipo de José Mourinho cedió la posesión a los locales, que tuvieron el balón el 62 % del tiempo, pero fue el más peligroso durante toda la noche. Los visitantes generaron 1,95 goles esperados (xG), frente a los 1,19 del Barcelona, reflejo de la mayor calidad de las ocasiones que crearon gracias a la verticalidad y la velocidad.

La definición de Mbappé marcó el partido. El delantero abrió el marcador en el minuto 41 y dio a su equipo una ventaja crucial antes del descanso. Aunque Raphinha restableció la igualdad para el Barcelona en el minuto 61, la defensa del Real Madrid resistió la presión. Un gol de Mbappé en el minuto 87 aseguró los tres puntos y coronó una noche histórica en la que el francés alcanzó los 100 goles con el club en el partido más importante del fútbol español.

Portería y defensa

Andriy Lunin: 7/10

Lunin sustituyó a Thibaut Courtois, que estaba enfermo, y firmó una actuación sólida bajo palos. Realizó cinco paradas ante los seis disparos a puerta que recibió, con 1,19 goles esperados en contra. Aunque el disparo de Raphinha le batió en el minuto 55, su colocación fue, en general, excelente. Destacó su parada ante Gerard Martín tras un córner en la segunda parte.

Federico Valverde: 6/10

Como lateral derecho en un sistema defensivo híbrido, Valverde se centró especialmente en contener la amenaza de Anthony Gordon. Trabajó con diligencia durante 62 minutos antes de ser sustituido y ayudó al Madrid a mantener su estructura frente a las superioridades que el Barcelona generaba en las bandas.

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Dean Huijsen: 8/10

El joven defensa destacó por sus cifras en el centro de la zaga madridista. Huijsen sumó la asombrosa cifra de 19 intervenciones defensivas, entre ellas bloqueos y despejes decisivos. Pese a no ganar ninguna entrada, su lectura del juego y su dominio aéreo fueron fundamentales para limitar al Barcelona a ocasiones de escaso peligro.

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Ibrahima Konaté: 7/10

Konaté aportó la presencia física necesaria para medirse al trío atacante del Barcelona, que intercambiaba posiciones. Formó parte de una defensa que ganó 50 duelos a lo largo del partido y dio al Madrid una base sólida desde la que lanzar contraataques.

Marc Cucurella: 6/10

Encargado de vigilar a Lamine Yamal, Cucurella vivió una noche difícil, pero mantuvo la disciplina. Los recursos de Yamal le complicaron las cosas por momentos, aunque conservó la posición y contribuyó a una labor defensiva que neutralizó en gran medida las principales vías de creación del Barcelona en jugada.

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Centrocampo

Aurélien Tchouaméni: 8/10

Fue el ancla táctica del Madrid. Tchouaméni mostró una eficacia extraordinaria con el balón: completó 44 de los 46 pases que intentó, con un 96 % de acierto. Su capacidad para proteger a los cuatro defensas y dar continuidad a la circulación bajo presión permitió al trío atacante mantenerse en posiciones avanzadas.

Bernardo Silva: 7/10

Silva sirvió de enlace entre el centro del campo retrasado y el ataque. Aportó seguridad técnica en un partido en el que el Madrid tuvo poca posesión y ayudó a superar la presión alta del Barcelona antes de ser sustituido por Camavinga en el minuto 80.

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Arda Güler: 7/10

Desde la derecha del trío atacante, Güler fue la amenaza más constante del Madrid al margen de Mbappé. Realizó cinco disparos, tres de ellos a puerta, y obligó a Joan García a intervenir en varias ocasiones. Dejó muestras de su visión creativa, aunque le faltó acierto en la definición.

Jude Bellingham: 6/10

Como mediapunta, Bellingham destacó más por su despliegue físico que por sus acciones cerca de la portería. Desaprovechó una ocasión importante en el minuto 78, con un disparo raso que salió a la izquierda de la portería, pero su colocación táctica ayudó a reducir la influencia de Rodri en el juego del Barcelona.

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Yan Diomande: 6/10

Desde el extremo izquierdo, Diomande se centró en mantener la estructura defensiva del equipo. Le bloquearon un disparo destacado durante un contraataque en el tiempo añadido de la primera parte, antes de ser sustituido por Carlos Espí en los últimos minutos.

Ataque

Kylian Mbappé: 10/10

Una actuación impecable del francés. Mbappé marcó la diferencia con los dos goles del Real Madrid. El primero, en el minuto 41, puso de manifiesto su instinto goleador; el tanto de la victoria, en el 87, fue una exhibición de juego en transición. Alcanzar los 100 goles con el club en este partido afianza su condición de leyenda en la historia madridista.

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Suplentes y entrenador

Denzel Dumfries: 6/10

Entró por Valverde en el minuto 62 para aportar frescura en la banda derecha mientras el Barcelona buscaba el gol de la victoria. Mantuvo la disciplina y ayudó a conservar el resultado.

Eduardo Camavinga: 6/10

Entró por Bernardo Silva en el minuto 80 para aportar energía y capacidad de recuperación al centro del campo en la recta final. Su impacto fue inmediato: preparó con brillantez el segundo gol de Mbappe gracias a una acción de gran calidad.

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Trent Alexander-Arnold: sin calificación

Entró en el minuto 94 y no tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

Carlos Espí: sin calificación

Entró en el minuto 94 en un cambio táctico para perder tiempo y asegurar el resultado.





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José Mourinho: 9/10

Mourinho acertó de pleno con su planteamiento. Al ceder la posesión y centrarse en las transiciones verticales, aprovechó la posición adelantada de la defensa del Barcelona. Las numerosas intervenciones defensivas de Huijsen justificaron su titularidad, y el momento elegido para los cambios ayudó al Madrid a recuperar el control tras el empate.