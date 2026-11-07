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El Paris Saint-Germain se mantuvo en lo más alto de la Ligue 1 con una victoria por 1-0 ante el Troyes en el Parque de los Príncipes, en un partido que afrontó con mesura. Un cabezazo de Illia Zabarnyi en la primera parte marcó la diferencia en un encuentro en el que los locales tuvieron el 73 % de la posesión.

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El Paris Saint-Germain dominó el territorio en el Parque de los Príncipes y asfixió al Troyes con un abrumador 73 % de posesión. El plan táctico de Luis Enrique buscaba progresar por los pasillos interiores, aunque al PSG le costó desmontar un bloque bajo resistente. El gol llegó finalmente a balón parado: Zabarnyi se elevó por encima de todos para marcar en el minuto 39 y premiar una primera parte en la que el PSG no dejó de insistir.

Pese a su exigua ventaja de un gol, el PSG gestionó la segunda parte mediante una posesión controlada. Completó la asombrosa cifra de 836 pases, con un 94 % de acierto, y prácticamente impidió que el Troyes cobrara impulso. Aunque Hillel Konaté frustró los intentos de Ferran Torres y Senny Mayulu, el conjunto parisino nunca se vio realmente amenazado y aseguró con comodidad tres puntos para mantenerse con ventaja en lo más alto de la Ligue 1.

Portería y defensa

Matvei Safonov - 7/10

Fue una noche relativamente tranquila para el portero ruso, que pasó largos periodos como mero espectador. Sin embargo, mantuvo la concentración cuando tuvo que intervenir: realizó tres paradas para conservar su portería a cero y afrontó con solvencia profesional los 0,69 goles esperados en contra.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Situado en un papel híbrido de lateral derecho, el joven fue fundamental para la estabilidad defensiva del PSG. Lideró al equipo con ocho intervenciones defensivas, entre ellas una entrada y cuatro duelos ganados. Estuvo cerca de marcar en el minuto 59, pero la defensa del Troyes bloqueó su cabezazo en una acción desesperada.

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Illia Zabarnyi - 8/10

Decidió el partido y fue un baluarte en el centro de la defensa. Además de marcar de cabeza el gol decisivo tras un córner en el minuto 39, fue una amenaza constante a balón parado y dirigió dos cabezazos a puerta. En defensa estuvo impecable: neutralizó los escasos contraataques del Troyes antes de que llegaran al área.

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Willian Pacho - 7/10

Pacho ofreció la cobertura necesaria para que los laterales del PSG pudieran adelantar su posición. Distribuyó el balón con precisión, contribuyó al elevado porcentaje de acierto en el pase del equipo y respondió con solvencia a la amenaza física de Renaud Ripart.

Lucas Hernández - 7/10

Hernández aportó experiencia por la izquierda y se cerró con frecuencia para formar una línea de tres durante los periodos prolongados de posesión. Su disciplina posicional fue clave para impedir que el Troyes aprovechara el espacio a la espalda de la adelantada defensa del PSG.

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Centro del campo

Vitinha - 8/10

El metrónomo del equipo. Vitinha fue el principal responsable del gran control del PSG: completó 166 pases y generó una ocasión clara. Su capacidad para superar la presión y mover el balón mantuvo al Troyes en una situación constante de repliegue defensivo.

Fabian Ruiz - 6/10

El español firmó una actuación ordenada, aunque le faltó precisión en el último pase para abrir de verdad la defensa del Troyes. Probó fortuna con un disparo lejano en el minuto 15 que se marchó fuera y fue sustituido al final de la segunda parte.

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Senny Mayulu - 7/10

El joven centrocampista estuvo muy activo en el último tercio y efectuó varios disparos a puerta. Al comienzo del partido, vio cómo le detenían una ocasión de 0,41 goles esperados y siguió poniendo a prueba a Konaté hasta su sustitución en el minuto 86. Su energía en el centro del campo contagió al equipo.

Ataque

Desiré Doué - 6/10

Doué dejó destellos de su brillantez individual, pero le faltó regularidad en las acciones decisivas. Obligó al portero a intervenir en el minuto 25 y desaprovechó una ocasión de falta al principio. Aunque sus regates causaron problemas, a menudo quedó rodeado por el bloque medio del Troyes.

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Ferran Torres - 7/10

Como referencia del ataque, Torres fue quien más disparó del PSG: realizó cuatro remates, todos ellos a puerta. Aunque no marcó, se movió de forma excelente, acumuló 0,49 goles esperados y mantuvo ocupados a los centrales del Troyes durante los 70 minutos que estuvo sobre el césped.

Mika Godts - 6/10

El joven trabajó mucho en la banda izquierda y dispuso de una gran ocasión en un contraataque en el minuto 66, pero su disparo raso fue bien detenido. Dio amplitud y estiró al equipo, aunque le costó encontrar ocasiones claras ante la compacta defensa del Troyes.

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Suplentes y entrenador

Quentin Ndjantou (70') - 6/10

Entró por Torres para aportar una presencia física renovada en ataque. Mantuvo ocupados a los defensas, pero no dispuso de una ocasión clara de gol durante sus minutos sobre el césped.

João Neves (70') - 6/10

Entró para reforzar el centro del campo y evitar despistes en los últimos minutos. Se integró sin problemas en el ritmo de pases del equipo.

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Lucas Beraldo (86') - Sin calificación

Un cambio táctico tardío para añadir altura a la defensa en el tramo final.

Dro Fernández (86') - Sin calificación

Disputó unos minutos en sustitución de un Mayulu fatigado cuando el partido se acercaba a su fin.

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Luis Enrique - 7/10

Enrique estará satisfecho con el enorme control que ejerció su equipo. Aunque quizá habría querido más goles, dado el 73 % de posesión y las siete ocasiones claras creadas, su planteamiento anuló por completo al rival y aseguró tres puntos vitales sin demasiadas complicaciones.