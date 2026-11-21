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El Paris Saint-Germain superó un revés inicial en el Allianz Riviera y logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Niza. Los jóvenes Desire Doue y Senny Mayulu fueron decisivos para remontar el marcador, mientras el equipo de Luis Enrique mostró solidez táctica a domicilio.

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El Paris Saint-Germain de Luis Enrique demostró la profundidad de su plantilla y su flexibilidad táctica en un encuentro trepidante en el Allianz Riviera. Pese a encajar un gol de Mohamed Amoura en el minuto 8, el equipo visitante dominó el terreno de juego con un 63 % de posesión.

El punto de inflexión llegó en dos minutos caóticos tras la primera media hora, cuando la presión incesante del PSG forzó errores del equipo local y permitió a los jóvenes parisinos tomar el control del partido.

En lo táctico, el partido enfrentó la eficacia de la presión alta del PSG con la amenaza del Niza en las transiciones. Aunque el Niza creó peligro al contraataque y añadió emoción al tramo final por medio de Ali Abdi, los 1,90 goles esperados (xG) del PSG reflejaron su superioridad en la creación de ocasiones.

En la segunda parte, Luis Enrique gestionó el encuentro con cambios calculados. Finalmente, Ferran Torres marcó el tercer gol, que permitió al PSG resistir el empuje final y mantener el liderato de la Ligue 1.

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Portero y defensa

Matvey Safonov - 6/10

Safonov fue prácticamente un espectador durante largos tramos, mientras el PSG dominaba el balón, pero quedó desprotegido tanto en el primer gol como en el tanto tardío de Abdi. Hizo una parada en toda la tarde y distribuyó el balón con precisión como primer eslabón en la salida de balón.

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Lucas Hernandez - 6/10

Situado en el lado izquierdo de la defensa, Hernandez aportó experiencia y estabilidad antes de ser sustituido por Marquinhos en el minuto 79. Mantuvo la disciplina posicional y ayudó a limitar al Niza a solo tres disparos a puerta, pese a su peligro al contraataque.

Achraf Hakimi - 8/10

Una opción constante por la banda derecha, Hakimi confirmó su influencia al asistir a Desire Doue en el gol del minuto 32. Sus cuatro centros reflejaron su trabajo ofensivo y lideró al equipo con el carácter propio de un capitán hasta el pitido final.

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Illia Zabarnyi - 7/10

El defensa ucraniano fue esencial para contener la amenaza física de Evan Guessand. Zabarnyi realizó varios despejes y se mostró cómodo jugando con la línea defensiva adelantada, lo que ayudó al PSG a mantener la presión en campo del Niza.

Nuno Mendes - 6/10

Mendes aportó su habitual despliegue físico por la izquierda, pero fue más conservador que Hakimi. Luis Enrique lo sustituyó por Willian Pacho poco después de la hora de juego para reforzar la estructura defensiva.

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Centro del campo

Joao Neves - 7/10

Neves marcó el ritmo en el centro del campo y completó un gran número de pases para sostener el 63 % de posesión del PSG. Su capacidad para dar continuidad a la circulación del balón y superar la presión del Niza fue vital para mantener replegado al equipo local.

Fabian Ruiz - 7/10

Ruiz aportó equilibrio técnico junto a Neves y se movió por los espacios entre líneas para conectar el centro del campo con el ataque. Estuvo preciso con el balón y mantuvo la disciplina defensiva cuando el Niza intentó progresar por el centro.

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Warren Zaire-Emery - 7/10

Zaire-Emery exhibió su capacidad de trabajo al recorrer mucho terreno para apoyar tanto la presión como a la defensa. Su madurez física le permitió ganar varios duelos en la zona central ante un centro del campo del Niza agresivo.

Ataque

Maghnes Akliouche - 6/10

Akliouche dejó destellos de calidad, pero le costó encontrar el último pase antes de ser sustituido por Malick Godts. Participó en la jugada que acabó dando lugar al penalti.

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Desire Doue - 8/10

Una actuación sobresaliente del versátil delantero. Doue mostró una gran serenidad para marcar el segundo gol del PSG en el minuto 32, apenas unos segundos después del empate. Fue una amenaza constante para el Niza con su regate y verticalidad antes de ser sustituido por Ferran Torres.

Senny Mayulu - 8/10

El joven mostró nervios de acero para transformar un penalti en el minuto 31 que inició la remontada del PSG. Más allá del gol, sus movimientos sin balón generaron el espacio que Doue necesitaba para aprovechar la banda opuesta.

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Suplentes y entrenador

Ferran Torres - 8/10

Una intervención muy eficaz. Torres sustituyó a Doue en la primera parte y terminó marcando en el minuto 85 tras una asistencia de Ousmane Dembele. Su gol resultó decisivo para la victoria.

Ousmane Dembele - 7/10

Dembele entró en el minuto 61 y cambió la dinámica del ataque. Su visión de juego tuvo recompensa con una asistencia en el gol tardío de Ferran Torres y justificó la decisión de Luis Enrique de darle entrada.

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Willian Pacho - 6/10

Pacho entró por Nuno Mendes en el minuto 61 y aportó más altura y solidez defensiva cuando el Niza empezó a sumar efectivos al ataque en busca del empate.

Malick Godts - 6/10

El joven suplente aportó frescura en la última media hora y ayudó al PSG a mantener la intensidad de su presión defensiva cuando el partido se acercaba a su desenlace.

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Marquinhos - 6/10

El veterano entró para disputar los últimos 11 minutos y asegurar el resultado. Aunque el PSG encajó un segundo gol en el tramo final, su experiencia fue vital para superar los cinco minutos de descuento.

Luis Enrique - 8/10

El planteamiento táctico del entrenador permitió al PSG reaccionar rápidamente tras empezar por detrás en el marcador. Su uso del banquillo fue especialmente acertado: tanto el autor del tercer gol, Torres, como quien lo asistió, Dembele, habían entrado como suplentes.