Notas de los jugadores del Manchester City ante el Leipzig: Erling Haaland decide un emocionante partido de cinco goles y Elliot Anderson brilla

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El Manchester City dejó escapar la ventaja dos veces en Alemania, pero aun así se llevó los tres puntos, un resultado que sitúa al equipo de Enzo Maresca entre los ocho primeros de la clasificación de la Champions League.

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Maresca hizo cuatro cambios tras la derrota en casa ante el Brighton, con Ruben Dias en el banquillo y Erling Haaland como capitán. El City tuvo el 65 % de la posesión, pero el Leipzig remató más veces, 14 frente a 12, con Antonio Nusa y David Raum creando problemas por la banda izquierda durante toda la noche. Castello Lukeba regaló la ventaja a los visitantes en el minuto 37 al introducir en su propia portería un centro de Nico O'Reilly. Ridle Baku empató en el minuto 49 al batir a Gianluigi Donnarumma por su palo después de que Brajan Gruda superase a Elliot Anderson. Enzo Fernandez remató de cabeza un centro de Iliman Ndiaye en el minuto 58, pero Nusa volvió a igualar el marcador tres minutos después tras un pase picado del suplente Christopher Nkunku.

Haaland decidió el partido en el minuto 78 al rematar deslizándose un pase atrás raso de Anderson para firmar su 13.º gol en nueve partidos contra el Leipzig. El City acabó séptimo con nueve puntos, mientras que el Leipzig sigue 29.º con tres.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Manchester City en el Red Bull Arena...

Portero y defensa

Gianluigi Donnarumma (5/10): Firmó una magnífica parada con la punta de los dedos para detener un disparo de Christoph Baumgartner al comienzo de la segunda parte, pero Baku le batió por su palo poco después. Se mostró inseguro durante todo el partido: desvió con apuros por encima del larguero un disparo temprano de Nusa, no logró blocar un remate de Baku tras el descanso y calculó mal la trayectoria de una falta de Raum que se estrelló en el larguero.

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Matheus Nunes (6/10): Fue titular en el lateral derecho y bloqueó pronto un disparo de Raum que iba a portería, pero la banda izquierda del Leipzig causó problemas constantes al City mientras estuvo en el campo. Dias le sustituyó en el minuto 79.

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Abdukodir Khusanov (7/10): Fue el defensa más fiable del City: despejó bajo presión un peligroso envío de Raum en la primera parte y no tuvo responsabilidad en ninguno de los dos goles del Leipzig. Vio una tarjeta amarilla por una entrada cínica bien entrado el tiempo añadido.

Marc Guehi (6/10): Frenó a Nusa en el borde del área e interceptó un pase dirigido a Romulo en la primera parte, pero la línea defensiva quedó demasiado expuesta en numerosas ocasiones, mientras el Leipzig generaba más ocasiones de las que sugería su posesión.

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Nico O'Reilly (7/10): Su centro desde la izquierda provocó el gol en propia puerta de Lukeba, y su velocidad hizo que Baku viera una tarjeta amarilla. Poco después del primer gol, calculó mal el salto en un remate de cabeza sin oposición desde unos siete metros que debería haber supuesto el 2-0.

Centrocampo

Elliot Anderson (8/10): Gruda le superó en la jugada del empate de Baku, pero se resarció a lo grande: sorteó dos entradas, irrumpió en el área y cedió el balón a Haaland para el gol de la victoria. También recuperó bien la posesión y disparó por encima del larguero desde unos 14 metros antes de ser sustituido por Ayyoub Bouaddi en el minuto 83.

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Enzo Fernandez (8/10): Generó una ocasión temprana para Cherki con un hábil toque y bloqueó un disparo de Gruda antes de medir a la perfección su desmarque para rematar de cabeza el centro de Ndiaye que puso el 2-1. Dejó su sitio a Mateo Kovacic en el minuto 83.

Rayan Cherki (7/10): Fue la amenaza ofensiva más constante del City: cruzó demasiado un disparo temprano, obligó a intervenir a Maarten Vandevoordt y estrelló un potente remate en la parte inferior del larguero. También recorrió unos 37 metros para servirle a Haaland un balón que acabó en el poste, aunque se había señalado fuera de juego.

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Ataque

Phil Foden (6/10): Lanzó un disparo con efecto que se marchó por poco en la primera parte y abrió el balón hacia Ndiaye en la jugada del gol de Fernandez, pero le costó encontrar espacios por la derecha. Jeremy Doku le sustituyó en el minuto 64.

Iliman Ndiaye (8/10): Ofreció una salida constante por la izquierda, puso el centro perfecto para el cabezazo de Fernandez y filtró un pase a Cherki para una ocasión al comienzo de la segunda parte. Provocó una tarjeta amarilla a Raum antes de dejar su sitio a Allan en el minuto 83.

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Erling Haaland (8/10): El capitán apenas tocó el balón tres veces antes del descanso y Vandevoordt le negó el gol a corta distancia en el minuto 53, pero estuvo en el lugar adecuado para marcar el tanto de la victoria deslizándose sobre el césped. También estrelló un balón en el poste desde una posición de fuera de juego y vio cómo un disparo suyo, desviado en los últimos minutos, era sacado sobre la línea.

Suplentes y entrenador

Jeremy Doku (7/10): Aportó al City una amenaza distinta por la izquierda: preparó el disparo de Cherki al larguero y puso el centro con el que Haaland estuvo cerca de marcar su segundo gol. Mandó el balón muy por encima de la portería cuando se quedó solo ante el portero en el tiempo añadido y vio una tarjeta amarilla por alejar el balón de una patada.

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Ruben Dias (6/10): Entró en los últimos minutos para ayudar a conservar la ventaja mientras el Leipzig buscaba empatar por tercera vez.

Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovacic, Allan (sin calificación): Entraron en los últimos minutos para asegurar la victoria.

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Enzo Maresca (7/10): Su equipo dejó demasiados espacios atrás durante largos tramos, pero los cuatro cambios que hizo tras la derrota ante el Brighton y la entrada de Doku ayudaron al City a encontrar la manera de ganar y meterse entre los ocho primeros.