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El Manchester City selló su pase en la Carabao Cup tras un tenso empate 2-2 ante el Brighton que se resolvió en la tanda de penaltis. Los fichajes de verano y los jóvenes talentos protagonizaron actuaciones destacadas en un intenso duelo táctico en el Etihad.

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El Manchester City pasó a la siguiente ronda de la Carabao Cup tras un emocionante empate 2-2 ante el Brighton & Hove Albion que se resolvió con una victoria por 4-3 en la tanda de penaltis. En un partido de gran complejidad táctica, Malick Yalcouyé adelantó a los visitantes a la media hora, pero Mateo Kovacic restableció la igualdad diez minutos después con una definición serena. La segunda parte siguió un patrón similar de intercambio de golpes: Georginio Rutter volvió a poner por delante al Brighton al comienzo del periodo, antes de que el defensa del City Vitor Reis marcara en el minuto 72 y llevara el encuentro a los penaltis.

En su planteamiento, el City buscó dominar los espacios interiores, con Rayan Cherki como principal eje creativo. Pese a controlar el 57 % de la posesión, el equipo de Enzo Maresca tuvo dificultades para frenar la eficacia del Brighton al contraataque y concedió tres ocasiones claras. La tanda de penaltis deparó un final de infarto para la afición del Etihad: aunque Mateo Kovacic vio cómo detenían su lanzamiento, Geronimo Rulli se erigió en héroe al parar los de Yasin Ayari y Lewis Dunk, lo que permitió a los locales avanzar por 4-3 en los penaltis.

Portería y defensa

Gerónimo Rulli - 8/10

Aunque encajó dos goles durante el tiempo reglamentario, Rulli marcó la diferencia cuando más importaba. Realizó cuatro paradas cruciales durante los 90 minutos ante un xG en contra de 2,03, pero se consagró en la tanda al detener dos penaltis y conducir al City a la siguiente ronda.

Rico Lewis - 6/10

Como es habitual en su función híbrida, Lewis pasó buena parte del partido desplazándose hacia zonas centrales para generar superioridad numérica en el centro del campo. Remató una vez, en una acción bloqueada en el minuto 68, y Abdukodir Khusanov le sustituyó en el 76, cuando el City buscaba mayor solidez defensiva.

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Vitor Reis - 9/10

Una actuación imponente del central. No solo marcó el decisivo gol del empate en el minuto 72, sino que lideró al equipo en varias estadísticas, entre ellas los pases acertados (58) y las intervenciones defensivas (16). Fue el pilar de la línea defensiva.

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Marc Guéhi - 7/10

Aportó serenidad junto a Reis. Guéhi estuvo cerca de marcar en el minuto 43 con un cabezazo tras un córner que fue bloqueado. Fue fundamental para que el City ganara 75 duelos en el conjunto del equipo y aportó la contundencia física necesaria para competir con Rutter.

Centro del campo

Mateo Kovacic - 7/10

Kovacic mostró su habitual capacidad para resistir la presión y marcó el primer gol del City en el minuto 40 para establecer el 1-1. Sin embargo, su nota baja ligeramente por el penalti que le detuvieron en la tanda, que puso por un momento en peligro la clasificación del City.

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Ayyoub Bouaddi - 6/10

Firmó una actuación sólida en el doble pivote durante la primera parte. Ayudó a mantener el ritmo del City, pero fue sustituido al descanso por Aït-Nouri cuando Maresca buscó ajustar la disposición táctica en las bandas.

Nico O'Reilly - 6/10

El joven dejó destellos de su calidad técnica, pero le costó imponerse por completo en una zona central muy poblada. Trabajó duro en la medular antes de que Enzo Fernández le sustituyera en el minuto 87.

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Ataque

Phil Foden - 7/10

Desde la derecha, Foden fue una amenaza constante, aunque el último pase no siempre le salió. Mostró nervios de acero en la tanda y convirtió con precisión el primer penalti para marcar el camino a los locales.

Rayan Cherki - 8/10

Fue el jugador más activo en la creación sobre el césped. Cherki realizó seis remates, más que cualquier otro futbolista del equipo, y puso a prueba a Jason Steele en varias ocasiones. También convirtió su lanzamiento en la tanda, y su aportación a las transiciones ofensivas del City fue esencial a lo largo de los 90 minutos.

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Allan Elias - 5/10

El atacante de la banda izquierda tuvo un partido relativamente discreto. Remató una vez fuera de la portería justo antes del descanso y le costó superar a Costinha, del Brighton, en los duelos individuales. Jérémy Doku le sustituyó a los 61 minutos.

Floyd Samba - 5/10

Como referencia en ataque, Samba tuvo dificultades para librarse de la vigilancia de Boscagli. Sin remates a puerta y con una participación limitada en la elaboración, Ryan McAidoo le sustituyó al descanso.

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Suplentes y entrenador

Rayan Aït-Nouri - 6/10

Entró al descanso por Bouaddi. Aportó más amplitud y energía por la banda, lo que permitió al City estirar la defensa del Brighton durante la remontada de la segunda parte.

Ryan McAidoo - 6/10

Entró al descanso por Samba. Ofreció un perfil diferente en ataque, aunque le costó encontrar ocasiones claras ante el ordenado bloque bajo del Brighton.

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Jérémy Doku - 7/10

Entró por Elias en el minuto 61. La velocidad de Doku obligó de inmediato al Brighton a retroceder. También acertó desde los once metros y marcó su penalti en la tanda.

Abdukodir Khusanov - 6/10

Sustituyó a Rico Lewis para los últimos 15 minutos. Ayudó a reforzar el lado derecho de la defensa mientras el Brighton buscaba un gol de la victoria en el tramo final.

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Enzo Fernández - 7/10

Disputó los últimos minutos en lugar de O'Reilly. Aportó calma al centro del campo en el tramo final y transformó con confianza su penalti en la tanda.

Enzo Maresca - 7/10

La decisión de Maresca de introducir numerosas rotaciones fue una apuesta que estuvo cerca de salir mal, pero su doble cambio al descanso ayudó al City a recuperar el control. Aunque las transiciones defensivas siguen siendo motivo de preocupación, la fortaleza mental de su equipo en la tanda habla bien de su liderazgo.