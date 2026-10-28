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El Inter de Milán mantuvo su lucha por alcanzar la cima de la Serie A con una trabajada victoria por 2-0 ante el Venezia en el Stadio Pier Luigi Penzo. Pese a su dominio en las estadísticas, el Inter necesitó dos goles en propia puerta en el tramo final para sumar los tres puntos en un encuentro de gran interés táctico.

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El Inter de Milán demostró su superioridad técnica en el Stadio Pier Luigi Penzo: tuvo un 65 % de posesión y completó 624 pases precisos con un 91 % de acierto. Sin embargo, el equipo de Cristian Chivu se topó con un bloque del Venezia extraordinariamente resistente. Desaprovechó tres ocasiones claras y vio cómo varios intentos de Marcus Thuram y Federico Dimarco quedaban frustrados entre intervenciones defensivas desesperadas y remates desviados. El planteamiento táctico se apoyó en gran medida en las conducciones de Carlos Augusto y en la amplitud que aportó Dimarco, pero el gol se resistió durante buena parte de la noche.

El empate se rompió finalmente en el minuto 79 por un infortunio del equipo local: Matías Moreno introdujo el balón en su propia portería. El resultado quedó sentenciado solo tres minutos después, cuando Redouane Halhal se convirtió en el segundo defensa del Venezia en marcar en propia puerta, esta vez tras una insistente jugada de córner del Inter. Aunque el marcador refleja una victoria cómoda, la falta de acierto del Inter de cara a puerta, con solo dos disparos entre los tres palos de 17 intentos, dará mucho que pensar a Chivu pese a los tres puntos.

Portero y defensa

Ivan Provedel: 7/10

Una noche relativamente tranquila para el portero en cuanto a volumen de trabajo, aunque mantuvo la concentración para realizar cuatro paradas cruciales y dejar su portería a cero ante un Venezia que generó un xG (1,49) mayor de lo que sugieren sus cero goles. Se mostró fiable en la distribución y contribuyó al alto porcentaje de acierto en el pase del Inter.

Yann Bisseck: 6/10

El joven defensa firmó una primera parte solvente antes de ser sustituido por Manuel Akanji en el descanso. Apenas pasó apuros, aunque no ofreció la misma variedad de pases que sus compañeros para hacer progresar el balón. Aportó su parte en una línea de tres que limitó las ocasiones claras de los locales durante sus 45 minutos sobre el césped.

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Alessandro Bastoni: 8/10

Bastoni lideró la defensa del Inter y registró 11 intervenciones defensivas, más que ningún otro jugador de su equipo, además de ganar cuatro duelos. Su capacidad para salir de la línea de tres e incorporarse al centro del campo ayudó al Inter a mantener adelantada la defensa y a reducir los espacios, lo que mantuvo al Venezia replegado durante largos tramos.

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Carlos Augusto: 8/10

Situado a la izquierda de la línea de tres, Augusto fue posiblemente el jugador más influyente sobre el césped. Completó nada menos que 95 pases de 103 intentados y creó dos ocasiones claras. También participó en la jugada del segundo gol: su cabezazo tras un córner acabó propiciando el tanto en propia puerta de Halhal.

Centro del campo

Andy Diouf: 6/10

Desde la banda derecha, Diouf aportó energía y disciplina táctica. Probó suerte desde lejos en el minuto 77 con un disparo que se marchó fuera, pero en general se centró en mantener la estructura del equipo y dar continuidad a la posesión durante los largos periodos de dominio del Inter.

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Piotr Zielinski: 7/10

Zielinski fue el eje creativo en el centro del campo y puso a prueba al portero con un potente zurdazo en el minuto 24. Resultó fundamental en la elaboración del Inter, encontrando constantemente espacios entre las líneas del Venezia para dar continuidad al ataque.

Aleksandar Stankovic: 6/10

El centrocampista dejó destellos de calidad, incluido un buen disparo con la derecha en el minuto 27 que fue detenido. Actuó como el centrocampista más retrasado, protegiendo a la defensa antes de ser sustituido por decisión táctica por Hakan Çalhanoglu en el descanso.

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Petar Sucic: 5/10

Actuación algo discreta de Sucic, que tuvo dificultades para hacerse notar en el partido antes de ser sustituido por Nicolò Barella en el descanso. Trabajó mucho en defensa, pero le faltó la chispa creativa necesaria para superar el bloque bajo del Venezia.

Federico Dimarco: 7/10

Como de costumbre, Dimarco fue una amenaza constante por la banda izquierda. Le detuvieron un disparo en el minuto 13 y le bloquearon otro en los compases finales. Sus envíos desde las bandas siguieron siendo el recurso más fiable del Inter y aportaron la amplitud táctica necesaria para abrir espacios en la defensa rival.

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Ataque

Marcus Thuram: 6/10

Thuram estuvo muy activo y fue quien más disparó en el partido, con cuatro remates en total, pero le faltó su precisión habitual en la definición. Le bloquearon dos disparos en la segunda parte y falló un cabezazo a corta distancia en el minuto 75. Pese a quedarse sin marcar, sus movimientos fueron esenciales para generar la presión que acabó forzando los goles en propia puerta.

Ange-Yoan Bonny: 5/10

Noche frustrante para el delantero, que desperdició una ocasión importante en el minuto 35 cuando le detuvieron un zurdazo a corta distancia. Después le costó encontrar el ritmo y fue sustituido por Pio Esposito en el minuto 65, cuando el Inter buscaba un nuevo impulso.

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Suplentes y entrenador

Manuel Akanji: 7/10

Entró por Bisseck en el descanso y aportó la serenidad de un veterano a la defensa. Estuvo muy bien colocado y ayudó a neutralizar cualquier posible contraataque del Venezia en la segunda parte.

Nicolò Barella: 7/10

Entró en el descanso e imprimió de inmediato más urgencia al centro del campo. Le bloquearon un disparo en el minuto 67 y su presión incansable ayudó al Inter a mantener el asedio en la segunda parte.

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Hakan Çalhanoglu: 8/10

El internacional turco cambió el partido. Entró en el descanso y elevó el nivel de los lanzamientos a balón parado y de la visión de juego del equipo. Suyo fue el disparo del minuto 79 que acabó en el gol en propia puerta de Moreno, por lo que resultó decisivo para la victoria.

Pio Esposito: 6/10

Sustituyó a Bonny para los últimos 25 minutos. Aportó presencia física en el área y mantuvo ocupados a los defensas del Venezia durante el tramo en el que el Inter encontró por fin el gol.

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Djed Spence: sin calificación

Entró por Thuram en el minuto 86 para cerrar el partido. Dispuso de demasiado poco tiempo para tener una incidencia significativa que permitiera calificarlo.

Cristian Chivu: 7/10

El triple cambio de Inzaghi en el descanso fue una decisión táctica audaz que acabó dando frutos. Ante la falta de verticalidad en la primera parte, la entrada de Çalhanoglu y Barella cambió la dinámica del partido. Aunque los goles llegaron con fortuna, la presión constante de su equipo fue la causa de fondo.