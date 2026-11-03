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El Inter venció 3-0 al Feyenoord en De Kuip el martes, tres días después de perder 3-1 ante el AC Milan, y encadenó dos victorias en la Champions League por primera vez esta temporada.

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Yann Bisseck abrió el marcador a los ocho minutos con un disparo con efecto y Pio Esposito marcó el segundo de cabeza en el minuto 34, ambos tras pases de Spence. Piotr Zielinski puso el 3-0 nueve minutos después del descanso con un zurdazo desde unos 18 metros, y a Esposito le anularon un segundo gol por fuera de juego en el minuto 66.

El Feyenoord tuvo el 53 % de la posesión y puso 18 centros, pero solo consiguió dos disparos a puerta, mientras que el Inter marcó tres goles con 0,92 goles esperados (xG). La victoria eleva al Inter del 20.º al 14.º puesto de la fase de liga, con seis puntos, mientras que el Feyenoord ocupa el 30.º, con tres.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Inter...

Portería y defensa

Josep Martinez (7/10): Apenas tuvo trabajo: los dos remates de Luciano Valente fueron directos a sus manos y desvió con el pecho un disparo de Anis Hadj Moussa desde un ángulo cerrado. Se mostró inseguro en los córners del tramo final y calculó mal uno en el minuto 80.

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Yann Bisseck (8/10): Entró en la línea de tres centrales por el sancionado Alessandro Bastoni y se incorporó al ataque para recibir un pase de Spence. Superó a su marcador en la frontal del área y colocó un remate con efecto con la izquierda en el palo largo para marcar su primer gol en la Champions League.

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Manuel Akanji (7/10): Vio la amarilla en el minuto 39 por empujar a Gjivai Zechiel en una tangana. Jerayno Schaken le superó en el minuto 65, antes de que Carlos Augusto llegara a cubrirle, pero, por lo demás, la defensa de tres se mantuvo firme. Benjamin Pavard le sustituyó en el minuto 85.

Carlos Augusto (7/10): Llegó a tiempo para despejar el balón cuando Schaken se había escapado, aunque Hadj Moussa le superó en el minuto 73 para recortar hacia dentro y disparar por encima de la portería.

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Centro del campo

Djed Spence (8/10): El principal creador de juego del Inter. Dejó a Bisseck en posición de marcar el primero y después superó a Javi Lopez y centró para el cabezazo de Pio Esposito, con un balón que se desvió por el camino. Obligó a Tjark Ernst a intervenir justo después del descanso y participó en la jugada del gol anulado.

Nicolo Barella (8/10): El capitán creó más ocasiones que nadie sobre el terreno de juego, inició la jugada del segundo gol con un pase a Spence y cedió el balón a Zielinski para que hiciera el 3-0. Petar Sucic le sustituyó en el minuto 78.

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Hakan Calhanoglu (7/10): Vio la amarilla a los tres minutos por una entrada a destiempo sobre Nacho Ferri, pero bloqueó un disparo de Lopez en el minuto 26 y dejó el balón a Zielinski para una semivolea en el 38. Henrikh Mkhitaryan le sustituyó en el minuto 57.

Piotr Zielinski (8/10): Ya había rozado el gol dos veces antes del descanso, con una semivolea que salió cerca del poste y un disparo raso que detuvo Ernst, antes de sentenciar el partido con un buen zurdazo ajustado al palo. Aleksandar Stankovic le sustituyó en el minuto 78.

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Federico Dimarco (7/10): El atacante más activo del Inter en los primeros minutos: un disparo suyo acabó bloqueado y se fue a córner, y Ernst detuvo otro. Centrо́ para el gol anulado a Esposito en la segunda parte.

Ataque

Pio Esposito (8/10): Titular con Lautaro Martinez aún de baja, saltó por encima de Mika Marmol para rematar de cabeza el centro desviado de Spence. En el minuto 66 creyó haber marcado su segundo gol, pero se lo anularon por fuera de juego, una decisión que confirmó el VAR.

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Marcus Thuram (7/10): Fue la principal vía de salida del Inter en la primera parte: ganó sus duelos aéreos, obligó a Ernst a intervenir y Marmol le bloqueó otro remate. Ange-Yoan Bonny le sustituyó en el minuto 57.

Suplentes y entrenador

Henrikh Mkhitaryan (6/10): Entró por Calhanoglu en el minuto 57 y, en el tramo final, dejó a Dimarco en posición de avanzar por la izquierda.

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Ange-Yoan Bonny (6/10): Sustituyó a Thuram en el minuto 57 y combinó en una pared con Spence en la jugada del gol anulado, pero no logró despejar un córner en el minuto 81.

Petar Sucic (6/10): Relevó a Barella en el minuto 78, cuando el Inter se dedicó a conservar la ventaja.

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Aleksandar Stankovic (6/10): Sustituyó a Zielinski en el minuto 78 y buscó a Esposito con un pase hacia delante en el tiempo añadido.

Benjamin Pavard (sin calificación): De vuelta tras una lesión, sustituyó a Akanji para disputar los últimos minutos.

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Cristian Chivu (8/10): Sus cambios en el once inicial dieron resultado: Bisseck, Pio Esposito y Zielinski marcaron, y el Inter apenas pasó apuros después del tercer gol.