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El entramado táctico del Chelsea se desmoronó en un derbi londinense intenso y pasado por agua en el que el Tottenham Hotspur se impuso por 2-0 en Stamford Bridge.

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El equipo de Xabi Alonso mantuvo el marcador igualado en una primera parte de pocas ocasiones, pero pagó los errores individuales y la falta de disciplina tras el descanso. El empate se rompió en el minuto 77, cuando el portero de 21 años Mike Penders, que sustituía al lesionado Emiliano Martinez, despejó de puños un córner hacia su propia portería. La situación empeoró tres minutos después, cuando Cole Palmer, el referente del equipo, fue expulsado por doble amarilla. Mathys Tel sentenció con un magnífico gol en una jugada individual en el minuto 87 y dio al Tottenham su primera victoria liguera en Stamford Bridge desde abril de 2018.

Así puntuamos a los jugadores del Chelsea:

Portero y defensa

Mike Penders - 4/10 Un primer partido como titular en la Premier League para olvidar. Se mostró seguro al principio y realizó paradas importantes, entre ellas una de reflejos ante un remate de Omar Marmoush a corta distancia. Sin embargo, el error que cometió en el minuto 77 bajo la presión de Jan Paul van Hecke le afectó, y más tarde Tel le batió por su palo.

Maxence Lacroix - 6/10 El francés realizó varias intervenciones y despejes importantes cuando el Chelsea estaba bajo presión. Defendió bien durante la mayor parte del partido, pero quedó expuesto tras la expulsión y Tel le superó por dentro en la jugada del segundo gol.

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Levi Colwill - 6/10 Se impuso en el aspecto físico e interceptó una y otra vez centros peligrosos. Se mostró sólido en el lado izquierdo de la defensa de tres y mantuvo la calma, pero poco pudo hacer ante el derrumbe final del equipo.

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Josh Acheampong - 6/10 El joven, situado en el lado derecho de la defensa, ofreció seguridad atrás. Defendió bien, respondió en los duelos y apenas sufrió ante los jugadores de banda del Tottenham pese al dominio de su rival.

Centrocampo y carrileros

Pedro Neto - 7/10 Posiblemente el mejor del Chelsea. Neto estuvo excelente en defensa: bajó constantemente a ayudar y ganó balones, además de ser una amenaza real en ataque. Obligó a Antonín Kinský a realizar una buena parada y participó en las mejores acciones del Chelsea antes de ver una amarilla en el minuto 79 y ser sustituido por Danny Welbeck en el 88.

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Moises Caicedo - 7/10 Un partido incansable del capitán. Caicedo recuperó balones constantemente y alteró el ritmo del Tottenham. Destacó en un intenso duelo en el centro del campo con James Maddison hasta que el jugador del Tottenham tuvo que retirarse lesionado en el minuto 51. Fue el motor que mantuvo al Chelsea en el partido hasta el derrumbe final.

Jordan Henderson - 6/10 Cumplió bien sus funciones tácticas en un duelo físico en el centro del campo y bloqueó un disparo peligroso de Mateus Fernandes. Sin embargo, debió aprovechar mejor la mejor ocasión del Chelsea en la primera parte: Kinský rechazó su remate desde la frontal del área en el minuto 36.

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Jorrel Hato - 6/10 Una noche discreta del neerlandés en la banda izquierda. Se centró en las tareas defensivas, cortando centros e intentando frenar a Mohammed Kudus, lo que limitó su aportación ofensiva. Marco Palestra le sustituyó en el minuto 65.

Ataque

Cole Palmer - 3/10 Una noche desastrosa para el principal referente creativo del Chelsea. Palmer tuvo algunos buenos momentos al principio, obligó a Kinský a estirarse para detener un disparo y contribuyó a la presión. Sin embargo, perdió por completo los nervios y vio dos amarillas en nueve minutos: la primera, por una reacción airada ante Mateus Fernandes en el minuto 71; la segunda, por una entrada imprudente sobre Conor Gallagher nueve minutos después. Su expulsión acabó con cualquier esperanza de remontada del Chelsea.

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Geovany Quenda - 5,5/10 En su primera titularidad de la temporada en la Premier League, con Joao Pedro de baja por lesión, Quenda intentó tener impacto en la banda izquierda y provocó algunas faltas al principio. Finalmente, le costó aportar peligro decisivo en ataque en un partido difícil y fue sustituido por Estevao en el minuto 72.

Morgan Rogers - 5,5/10 Rogers, que jugó como delantero centro, trabajó mucho, pero apenas recibió balones en buenas condiciones. Obligó a Kinský a realizar una buena parada en la primera parte, aunque fue perdiendo protagonismo conforme avanzó el partido. Su frustración afloró al ver una amarilla en el tiempo de descuento.

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Suplentes y entrenador

Marco Palestra - 6/10 Sustituyó a Hato en el minuto 65. No rehuyó los duelos físicos en la banda y realizó dos bloqueos importantes en los minutos finales, pero el partido ya se había puesto en contra del Chelsea.

Estevao - 6/10 Entró por Quenda en el minuto 72. Mostró ambición de inmediato con un disparo al lateral de la red desde un ángulo cerrado, antes de que la expulsión de Palmer obligara al equipo a replegarse.

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Danny Welbeck - Sin calificar Sustituyó a Neto en el minuto 88, sin tiempo para marcar diferencias.

Xabi Alonso - 4/10 El Chelsea tuvo solo un 32 % de posesión, aunque mantuvo a raya al Tottenham durante 77 minutos. Sin el lesionado Joao Pedro, a su equipo le faltó pegada en ataque y terminó con un xG de apenas 0,46. Alonso no podía prever los errores individuales ni la falta de disciplina de Palmer, pero le costó cambiar la dinámica del partido una vez que el Tottenham tomó el control.



