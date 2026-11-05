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El Brighton & Hove Albion logró una victoria vital por 1-0 a domicilio ante el Getafe gracias a un gol de cabeza de Malick Yalcouyé en la segunda parte. El equipo dominó la posesión en España y alcanzó los siete puntos en la fase de liga de la Conference League.

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El Brighton & Hove Albion firmó una actuación de gran madurez en Europa en el Estadio Coliseum y se impuso por 1-0 al Getafe, una victoria que pone de relieve su evolución táctica bajo la dirección actual. Con el 61 % de la posesión, el Brighton tuvo paciencia ante el sólido bloque bajo del equipo español hasta que encontró el gol en el minuto 64. El triunfo lo sitúa con siete puntos en la fase de liga y le permite recuperar el impulso tras su reciente empate ante el Jablonec.

En el plano táctico, el sistema 3-4-3 del Brighton le dio una base sólida y limitó al Getafe a solo 0,26 goles esperados (xG), pese a que los locales realizaron 10 disparos. Aunque al Brighton le faltó acierto en ocasiones de cara a portería y desperdició cuatro ocasiones claras, su disciplina defensiva fue ejemplar. La circulación del balón a través de Michael Svoboda y Pascal Gross le permitió enfriar el partido cada vez que el Getafe amenazaba con presionar.

Portero y defensa

Bart Verbruggen - 8/10

El neerlandés fue fundamental para mantener la portería a cero, con cuatro paradas a lo largo de los 90 minutos. Aunque el xG total del Getafe fue bajo, Verbruggen tuvo que estar atento para frustrar a Ivan Azón y Martin Satriano. También mantuvo la calma en la distribución bajo presión y fue el primer eslabón del ataque visitante.

Michael Svoboda - 8/10

Sus cifras en este partido fueron impresionantes: completó 69 pases de 75 intentados. Fue el principal encargado de sacar el balón desde atrás y encontró constantemente vías de pase hacia el centro del campo. Su posicionamiento fue impecable y evitó que el Getafe dispusiera de ocasiones claras en jugada.

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Lewis Dunk - 7/10

El capitán disputó los primeros 45 minutos y aportó su habitual serenidad. Organizó con eficacia la defensa de tres antes de ser sustituido en el descanso, posiblemente por un cambio táctico previsto de antemano o para gestionar su estado físico. Se impuso en sus duelos aéreos y mantuvo adelantada la línea defensiva.

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Olivier Boscagli - 7/10

Boscagli aportó un excelente equilibrio en el lado izquierdo de la defensa de tres. Se mostró agresivo en las intercepciones y apoyó al centro del campo durante los largos periodos de posesión. Fue sustituido en el minuto 78 por Ibrahim Osman, cuando el Brighton buscaba renovar energías.

Centro del campo

Joao Costinha - 7/10

Como carrilero derecho, Costinha trabajó sin descanso para el equipo. Sumó 14 intervenciones defensivas y ganó 6 duelos, lo que lo convirtió en un obstáculo difícil de superar para Johan Mojica. También puso a prueba a David Soria con un disparo lejano en la primera parte.

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Pascal Gross - 7/10

El veterano centrocampista fue el motor del equipo durante 70 minutos. Marcó el ritmo y fue clave en el dominio del Brighton en el centro del campo. Aunque no dio ninguna asistencia, su capacidad para cambiar la orientación del juego resultó decisiva para abrir la defensa del Getafe.

Yasin Ayari - 7/10

Ayari dejó muestras de su calidad, especialmente con sus incorporaciones tardías al área. Obligó a Soria a realizar una buena parada en el minuto 42 y siempre ofreció una opción de pase. Su seguridad técnica en espacios reducidos ayudó al Brighton a mantener el control en el último tercio.

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Jaouen Hadjam - 6/10

Hadjam ofreció una salida constante por la banda izquierda. Tuvo una ocasión importante en el minuto 38 tras una rápida contra, pero su remate fue bloqueado. Aunque sus centros fueron irregulares por momentos, su velocidad obligó a Kiko Femenía a centrarse en defender durante buena parte del partido.

Ataque

Malick Yalcouyé - 9/10

El autor del gol de la victoria. Yalcouyé fue el jugador más peligroso sobre el césped y acabó marcando con un cabezazo de gran calidad en el minuto 64. Más allá del gol, fue un quebradero de cabeza para los centrales del Getafe: ocupó constantemente espacios entre líneas y aportó la verticalidad que necesitaba el Brighton.

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Jack Hinshelwood - 7/10

En una posición más adelantada, Hinshelwood demostró su versatilidad táctica. Trabajó duro para presionar a la defensa del Getafe y probó suerte un par de veces, incluido un disparo lejano en los últimos compases de la segunda parte. Su esfuerzo defensivo desde la primera línea de presión fue esencial.

Georginio Rutter - 6/10

Una noche frustrante para el francés en la definición. Rutter fue quien más disparó de su equipo, con tres remates, pero ninguno fue entre los tres palos y desperdició una ocasión importante en el minuto 70. Sin embargo, su capacidad para aguantar el balón y atraer a los defensas generó los espacios que aprovechó Yalcouyé.

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Suplentes y entrenador

Luka Vuskovic - 7/10

Entró por Dunk en el descanso y el joven estuvo a la altura. Dominó el juego aéreo e incluso obligó al portero a intervenir con un cabezazo en el minuto 57.

Diego Gómez - 6/10

Sustituyó a Gross en el minuto 70 para aportar piernas frescas. Mantuvo la disciplina posicional y ayudó a conservar la ventaja en los últimos minutos.

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Maxim De Cuyper - 6/10

Entró por Hadjam para disputar los últimos 20 minutos. Aportó mayor solidez defensiva por la izquierda cuando el Getafe empezó a enviar más centros al área.

Ibrahim Osman - 5/10

Tuvo una ocasión de oro para doblar la ventaja en el minuto 79, a solo 5 metros de la portería, pero no acertó entre los tres palos. Un alivio para los locales.

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Matt O'Riley - Sin calificación

Entró en el minuto 89 para ayudar a consumir los últimos instantes.

Entrenador: Fabian Hürzeler - 8/10

El planteamiento táctico fue acertado. Con una defensa de tres, neutralizó a los delanteros del Getafe y se aseguró de que su equipo mantuviera el control absoluto del balón. Sus cambios fueron proactivos y evitaron que el equipo perdiera su estructura cuando aumentó la intensidad en la segunda parte.