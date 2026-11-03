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Harry Kane desperdició varias ocasiones, pero aun así dio el pase del gol que sentenció el partido, mientras el Bayern puso fin a una racha de dos empates en la Champions League y dejó su portería a cero por primera vez en ocho partidos.

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El Bayern de Múnich se impuso por 2-0 en el Riyadh Air Metropolitano gracias a dos goles en la segunda parte e infligió al equipo de Diego Simeone su primera derrota en 10 partidos.

Los hombres de Rene Maric controlaron la primera parte, con cerca de dos tercios de la posesión, pero Harry Kane y Karl desperdiciaron buenas ocasiones. Alexander Sorloth falló la mejor oportunidad de los locales en ese periodo, a la media hora de juego.

El primer gol llegó nueve minutos después de la reanudación, cuando Robin Le Normand se demoró en un despeje y Karl le robó el balón para batir a Jan Oblak. Laimer sentenció en el minuto 74 tras un pase de Kane, y el Bayern debería haber marcado un tercero cuando Marc Pubill introdujo en su propia portería un córner de Joshua Kimmich, pero el gol fue anulado por una falta de Dayot Upamecano.

La victoria sitúa al Bayern, que sigue invicto, octavo en la fase de liga con ocho puntos, mientras que el Atlético ocupa el 22.º puesto con cuatro.

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Así puntuamos a los jugadores del Bayern...

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Portero y defensa

Manuel Neuer (8/10): De vuelta a la portería después de que Jonas Urbig disputara los tres partidos anteriores, el capitán realizó tres paradas. Atrapó un disparo raso de Marcos Llorente en el minuto 66 y un remate de David Hancko en el tiempo añadido para asegurar la primera portería a cero del Bayern en ocho partidos.

Konrad Laimer (9/10): El mejor jugador del Bayern esta noche. Fue una opción constante por la derecha, mandó fuera una temprana semivolea, puso centros que dieron lugar a dos ocasiones de Kane y obligó a Oblak a desviar un remate con la punta de los dedos. Redondeó su actuación al recibir un pase de Kane en el segundo palo y marcar con un disparo por el palo corto. Sacha Boey le sustituyó en el minuto 89.

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Dayot Upamecano (8/10): Dominante en el juego, irrumpió por la izquierda para iniciar la jugada de una ocasión de Karl en la primera parte y estuvo cerca de marcar un espectacular gol individual en el minuto 73, pero Oblak desvió al larguero su disparo, que había tocado en otro jugador. Fue sancionado por la falta sobre Pubill que privó al Bayern de un tercer gol.

Jonathan Tah (8/10): De vuelta al once inicial, puso orden en el centro de una defensa que limitó al Atlético a tres disparos a puerta. Una noche discreta, pero segura.

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Josip Stanisic (7/10): Se incorporó al ataque desde el lateral izquierdo más de lo esperado. Pubill bloqueó uno de sus disparos y mandó otro fuera tras una dejada de Karl. Se libró de un penalti después de que el VAR respaldara la decisión del árbitro tras su encontronazo con Giuliano Simeone. En el tiempo añadido vio la amarilla por empujar al mismo jugador.

Centro del campo

Joshua Kimmich (8/10): Dirigió el juego desde una posición retrasada y obligó a Oblak a realizar su primera parada de la noche nada más comenzar la segunda parte. Su córner dio lugar al gol en propia puerta anulado, aunque algunos de sus otros centros a balón parado no tuvieron la calidad habitual. Vio la amarilla en el minuto 57 por retener el balón para impedir que el Atlético sacara rápido una falta.

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Tom Bischof (8/10): Muy activo e influyente en el centro del campo. Frenó un temprano contraataque del Atlético, generó una ocasión para Kane y vio cómo un disparo suyo, desviado por otro jugador, llegaba a Le Normand antes de que Karl robara el balón al defensa para abrir el marcador. También puso a prueba a Oblak desde fuera del área en el minuto 64.

Lennart Karl (8/10): Debería haber marcado en el minuto 23, cuando mandó por encima del larguero una dejada de Kane, y también preparó una ocasión para Stanisic antes del descanso. Se resarció al aprovechar la indecisión de Le Normand para abrir el marcador con su quinto gol en 12 partidos de Champions League. Nathaniel Brown le sustituyó en el minuto 68.

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Ataque

Michael Olise (8/10): Un problema constante para Alejandro Grimaldo por la derecha. Un centro suyo inició la jugada del primer gol y también creó ocasiones para Kimmich, Laimer y Kane, aunque el remate de este último llegó en una jugada invalidada por fuera de juego.

Alphonso Davies (7/10): Jugó en el lado izquierdo del trío atacante y provocó una falta al borde del área cuando Giuliano Simeone le derribó. Se mostró activo, aunque no creó ninguna ocasión clara. Kim Min-jae le sustituyó en el minuto 79.

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Harry Kane (7/10): Una noche frustrante de cara a portería. Mandó fuera una volea, Hancko le bloqueó un remate, cruzó otro disparo más allá del palo corto y envió uno más por encima del larguero en los últimos minutos. Aun así, dio la asistencia del gol de Laimer y provocó una amarilla para Giuliano Simeone.

Suplentes y entrenador

Nathaniel Brown (7/10): Sustituyó a Karl en el minuto 68 y estuvo cerca de marcar el tercero, pero Oblak detuvo su remate raso tras una internada de Kim por la derecha.

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Kim Min-jae (6/10): Entró por Davies en el minuto 79 y avanzó por la derecha para generar la ocasión de Brown en los últimos minutos.

Sacha Boey (sin calificación): Sustituyó a Laimer en el minuto 89.

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Rene Maric (8/10): Su equipo dominó desde el pitido inicial y tomó el control tras el descanso, ampliando a 20 partidos la racha invicta del Bayern. Sus cambios en los últimos minutos ayudaron a cerrar el partido con comodidad.