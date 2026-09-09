El Barcelona dio una clase magistral de juego posicional y verticalidad para desmantelar al Feyenoord por 5-1 en su estreno en la Champions League. El planteamiento táctico de Hansi Flick explotó con precisión quirúrgica la línea alta de los visitantes, utilizando los medios espacios para generar la impresionante cifra de 22 disparos. El conjunto azulgrana dominó el ritmo desde el inicio, con un 72 % de posesión y casi 800 pases completados, asfixiando al equipo neerlandés en su propio tercio defensivo.

Aunque el marcador sugiere un paseo absoluto, el Feyenoord sí logró superar la zaga del Barça en el tramo final por medio de Steijn, pero no fue más que un gol de consolación en un partido definido por el brillo catalán. La sintonía entre Pedri y Raphinha en el último tercio, combinada con las actuaciones de récord de Lamine Yamal, dejó clara la peligrosa ambición continental del Barcelona esta temporada. Flick estará especialmente satisfecho con la forma en que su equipo mantuvo la intensidad incluso después de varias rotaciones en la segunda parte.

Portero y defensa

J. Garcia - 6/10

Una noche relativamente tranquila para el guardameta, que fue en gran medida un espectador durante 80 minutos. Mostró una buena distribución con los pies para ayudar a superar la presión, pero no pudo mantener la portería a cero cuando Steijn marcó al final. Terminó con una parada oficial y resolvió con solvencia los balones aéreos.

J. Cancelo - 8/10

Actuando más como un mediapunta interior que como un lateral tradicional, Cancelo fue fundamental en la apertura del marcador. Dio la asistencia en el gol de Adeyemi en el minuto 22 y fue una amenaza constante al doblar por fuera. Su capacidad para cerrarse hacia el centro del campo permitió al Barça mantener su superioridad numérica en zonas centrales.

A. Christensen - 7/10

El veterano defensor aportó calma en la zaga, gestionando los escasos contraataques del Feyenoord con un posicionamiento inteligente. Firmó tres intercepciones y mantuvo un alto porcentaje de acierto en el pase, asegurando que la salida de balón se mantuviera fluida durante todo el tiempo que estuvo sobre el césped.

J. Kounde - 7/10

Dominante físicamente en sus duelos, Kounde apagó cualquier posible peligro antes de que pudiera crecer. Su velocidad al repliegue fue vital en los pocos momentos en que el Barça quedó expuesto en transición. Formó una sólida pareja con Cubarsi, limitando a los visitantes a solo dos disparos a puerta.

P. Cubarsi - 7/10

El joven sigue impresionando con su rango de pase, superando a menudo el centro del campo del Feyenoord con precisos envíos diagonales. En defensa estuvo sólido, ganando la mayoría de sus duelos por abajo y mostrando una madurez impropia de su edad en un escenario de Champions League.

Centrocampo

Rodri - 8/10

El metrónomo del equipo. Rodri controló la medular con su autoridad habitual, actuando como el ancla estructural que permitió a Pedri y Olmo moverse con libertad. Sus cifras fueron impecables, facilitando los 792 pases totales que registró el Barcelona antes de ser sustituido en el minuto 83.

Pedri - 9/10

Actuación sublime del maestro del centro del campo. Pedri marcó el tempo y dio la asistencia clave para el gol de Raphinha en el minuto 57. Su visión en espacios reducidos fue la llave que abrió el bloque bajo del Feyenoord, haciendo que todo pareciera sencillo antes de su temprana retirada.

D. Olmo - 7/10

Activo entre líneas, el movimiento de Olmo causó problemas constantes a los pivotes del Feyenoord. Aunque no vio puerta, su participación en los desmarques del tercer hombre fue esencial para la fluidez del ataque. Aportó la disciplina táctica que Flick necesitaba en el último tercio.

Ataque

Raphinha - 9/10

La actuación del capitán estuvo marcada por el trabajo y la eficacia. Marcó con sangre fría en el minuto 57 para sentenciar prácticamente el partido y fue una molestia constante por la banda izquierda. Sus activaciones de presión fueron el detonante de varias pérdidas del Feyenoord en su propio campo.

K. Adeyemi - 8/10

Su velocidad explosiva fue el arma principal del Barça en la primera mitad. Definió bien en el minuto 22 tras el servicio de Cancelo y estiró verticalmente a la defensa neerlandesa, creando el espacio que Lamine Yamal acabó aprovechando. Una actuación muy eficiente durante 63 minutos.

L. Yamal - 10/10

Una noche histórica para el adolescente. Yamal destrozó los récords de Kylian Mbappe con una actuación de pura calidad, marcando en el minuto 77 y dando la asistencia para el tanto final de Gabriel Jesus. Con 3 disparos a puerta y una exhibición perfecta de regate técnico, fue el indiscutible jugador del partido.

Suplentes y entrenador

M. Bernal - 6/10

Entró por Adeyemi en el minuto 63 y ayudó a estabilizar el centro del campo cuando el Barça bajó una marcha para adoptar un planteamiento más defensivo y cerrar el partido.

A. Gordon - 6/10

Entró para aportar energía fresca en las bandas. Mantuvo la presión alta y trabajó bien en el repliegue, aunque tuvo pocas oportunidades para amenazar la portería por sí mismo.

F. Lopez - 6/10

Sustituyó a Raphinha para los últimos 20 minutos. Mantuvo el balón en movimiento y se integró bien en el ritmo ya establecido del partido.

G. Jesus - 7/10

Un cameo perfecto. Pese a estar solo unos minutos sobre el césped, marcó en el minuto 85 tras una asistencia de Yamal, mostrando un gran instinto dentro del área.

Gavi - 6/10

Recibió una cálida ovación en su regreso. Su breve participación sirvió sobre todo para recuperar ritmo de competición, aunque su tenacidad característica se hizo visible de inmediato.

H. Flick - 9/10

Flick acertó plenamente con su planteamiento. La decisión de utilizar laterales invertidos desbordó por completo al centro del campo del Feyenoord. Sus cambios llegaron en el momento adecuado, dando descanso a piezas clave sin que bajara la producción ofensiva del equipo, como demostró el quinto gol en los minutos finales.