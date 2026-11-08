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El Barcelona se mantuvo al frente de LaLiga tras imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Pese a encajar un gol tempranero, un doblete de Fermín López dio la vuelta al partido a favor de los visitantes.

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El Barcelona demostró una notable madurez táctica para imponerse en el ambiente hostil del Riyadh Air Metropolitano y lograr una victoria por 2-1 que afianza su posición en lo más alto de LaLiga. El equipo de Hansi Flick mostró carácter tras encajar un gol de Giuliano Simeone en el minuto 10, después de que este aprovechara una precisa asistencia de Julian Alvarez. Pese al revés inicial, el conjunto azulgrana mantuvo su solidez táctica, tuvo el 63 % de la posesión y fue asfixiando poco a poco al bloque defensivo del Atlético.

El punto de inflexión llegó justo antes del descanso, cuando un gol de Lopez restableció la igualdad y cambió la dinámica del partido. En la segunda mitad, el Barcelona intensificó la presión y encontró el gol de la victoria en el minuto 66, de nuevo por medio de Lopez, asistido por Lamine Yamal, decisivo una vez más. Aunque el Atlético apretó en los últimos minutos y Marcos Llorente y Marc Pubill vieron tarjetas amarillas, la defensa del Barcelona, reforzada por unos acertados cambios en la segunda mitad, resistió para asegurar los tres puntos.

Portero y defensa

Joan Garcia - 6/10

El portero poco pudo hacer para evitar el gol tempranero de Simeone, pero mantuvo la calma a partir de entonces. Realizó tres paradas durante el partido y aportó seguridad mientras el Barcelona hacía frente a los contraataques esporádicos del Atlético.

Gerard Martin - 6/10

Una actuación correcta como central. Mantuvo la disciplina sin adelantarse demasiado hacia las bandas, contribuyó a los 12 despejes del equipo y ayudó a sostener una línea defensiva adelantada frente a la velocidad de Alvarez.

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Pau Cubarsi - 7/10

El joven central sigue destacando por sus pases que hacen avanzar al equipo. Fue fundamental en la salida de balón del Barcelona, que completó 310 pases, y su colocación ayudó a neutralizar la amenaza de Alexander Sorloth en los últimos minutos.

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Joao Cancelo - 5/10

Una noche difícil para el internacional portugués, que sufrió en sus tareas defensivas antes de ser sustituido por Andreas Christensen en el minuto 60. No aportó su habitual creatividad desde la banda.

Brian Farinas - 5/10

Fue sustituido por Frenkie de Jong al descanso, cuando Flick buscaba más control. A Farinas le costó lidiar con la fortaleza física del Atlético en los primeros 45 minutos, lo que llevó a un reajuste táctico.

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Centrocampo

Pedri - 7/10

El motor del centro del campo brilló en espacios reducidos. Su capacidad para dar continuidad a la posesión contribuyó a que el Barcelona tuviera el 63 % del balón, y fue clave en la transición que desembocó en el gol del empate.

Fermin Lopez - 9/10

El indiscutible jugador del partido. Lopez mostró olfato goleador al marcar en el minuto 45 y repetir en el 66 para dar la victoria al Barcelona. Su energía y verticalidad fueron exactamente lo que el equipo necesitaba para superar el planteamiento de Simeone.

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Marc Bernal - 7/10

Actuación disciplinada como pivote antes de ser sustituido por Eric Garcia. Ayudó a imponerse en el juego aéreo (el Barcelona ganó 5 duelos aéreos) y ofreció la protección necesaria a la línea de cuatro defensas.

Ataque

Anthony Gordon - 6/10

Trabajó mucho en la banda izquierda, pero le faltó acierto en los últimos metros. Participó en varias de las jugadas que dieron lugar a los 19 remates del Barcelona, aunque no logró marcar antes de ser sustituido en los últimos minutos por Karim Adeyemi.

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Raphinha - 7/10

Como capitán, lideró la presión con eficacia. Aunque no marcó, sus movimientos generaron el espacio que Lopez necesitaba para destacar en el último tercio del campo.

Lamine Yamal - 8/10

Otra actuación brillante del adolescente. Dio muestras de su visión de juego con la asistencia decisiva para el gol de la victoria de Lopez en el minuto 66 y puso constantemente en apuros a la defensa del Atlético con sus regates.

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Suplentes y entrenador

Frenkie de Jong - 7/10

Entró por Farinas al descanso. El neerlandés aportó calma de inmediato y ayudó al Barcelona a marcar el ritmo de la segunda mitad.

Andreas Christensen - 6/10

Sustituyó a Cancelo en el minuto 60 y aportó mayor solidez defensiva para conservar la ventaja hasta el final.

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Gavi - 6/10

Entró en el minuto 74 por Lopez, el autor de los goles. Aportó su habitual garra e intensidad para dificultar los intentos del Atlético de empatar en los últimos minutos.

Eric Garcia - 6/10

Entró por Bernal en el minuto 74 y ayudó a reforzar el centro del campo en la recta final.

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Karim Adeyemi - Sin calificar

Entró por Gordon en el minuto 86 para aportar piernas frescas al contraataque.

Hansi Flick - 8/10

Flick ganó la batalla táctica tras un inicio titubeante. Su decisión de introducir a De Jong al descanso cambió por completo la dinámica del centro del campo, lo que permitió al Barcelona dominar la segunda mitad y lograr una merecida victoria.