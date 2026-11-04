Compartir Sigue a GOAL en Google

El Arsenal prolongó su buen momento en la Champions League con una victoria por 2-1 ante el Slavia de Praga en el Fortuna Arena. Los goles de Noni Madueke y Viktor Gyökeres aseguraron los tres puntos pese al susto que dieron los locales en los últimos minutos.

Anuncios

El Arsenal mostró madurez táctica y eficacia de cara a portería para imponerse a un combativo Slavia de Praga en Chequia. El equipo de Mikel Arteta se hizo con el control desde el principio gracias a Madueke, cuyo gol en el minuto 9 marcó la pauta de una primera parte dominada por los visitantes. Gyökeres amplió la ventaja antes del descanso, en el minuto 38, al castigar un despiste momentáneo de la defensa del Slavia tras un periodo de presión sostenida del Arsenal.

La segunda parte fue más trabada. Los locales aumentaron la intensidad y Wiktor Nowak marcó en el minuto 90, un gol que amenazó con complicar el resultado. Pese al suspense final y a las varias ocasiones del Slavia en el tiempo añadido, la mayor precisión en el pase del Arsenal (83 %) y su solidez defensiva, con Gabriel Magalhães al frente, le permitieron llevarse los tres puntos. La victoria sitúa al Arsenal con 10 puntos en la fase de liga y consolida su condición de aspirante de primer nivel.

Portero y defensa

David Raya - 7/10

El español apenas tuvo trabajo durante buena parte de la noche, pero se mantuvo atento cuando fue necesario y terminó con cuatro paradas. Destacó especialmente en el tiempo añadido, cuando atrapó sin problemas un disparo flojo de Konecny y acabó con la última esperanza de empate de los locales. Poco pudo hacer ante el remate de Nowak desde cerca en los minutos finales.

Ben White - 6/10

Como lateral derecho, White aportó solidez defensiva hasta que fue sustituido en el minuto 77. Priorizó mantener el orden atrás en lugar de incorporarse al ataque, lo que ayudó a evitar que las rápidas transiciones del Slavia sorprendieran al Arsenal mientras estuvo en el campo.

Anuncios Anuncios

Gabriel Magalhães - 8/10

El pilar de la defensa del Arsenal. Gabriel lideró al equipo con 12 intervenciones defensivas, entre ellas ocho duelos ganados y una entrada decisiva. También creó peligro en el área rival: en el minuto 42, el portero detuvo un cabezazo suyo tras imponerse por alto en un córner. Su dominio aéreo fue crucial en los últimos minutos.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Ezri Konsa - 7/10

Junto a Gabriel en el centro de la defensa, Konsa mostró una excelente lectura del juego y serenidad con el balón. Contribuyó al 56 % de posesión con una distribución precisa antes de ser sustituido por Cristhian Mosquera en el minuto 61, cuando Arteta buscó piernas frescas.

Piero Hincapié - 6/10

Trabajó sin descanso por la izquierda. La verticalidad de Ayaosi puso a prueba a Hincapié, pero este respondió bien en líneas generales. Aunque participó menos de lo habitual en el último tercio, su colocación ayudó al Arsenal a mantener el orden ante la presión alta del Slavia.

Anuncios

Centrocampo

Declan Rice - 8/10

El internacional inglés marcó el ritmo del partido. Rice completó 67 de 75 pases, con un 89 % de acierto. Su capacidad para proteger a la línea de cuatro defensas y conservar la posesión fue fundamental para superar los momentos más caóticos de la segunda parte.

Martin Zubimendi - 7/10

El complemento perfecto para Rice. Zubimendi aportó la seguridad técnica necesaria en una visita a un campo hostil. Mantuvo la disciplina posicional y facilitó la transición de la defensa al ataque, lo que permitió a los jugadores más creativos actuar en el último tercio.

Anuncios

Mikel Merino - 7/10

En una posición más adelantada, Merino fue una molestia constante para los defensas del Slavia. Remató tres veces en total, incluido un cabezazo bloqueado en el minuto 24 y un disparo que se marchó por muy poco poco después. Su presencia física en el área abrió espacios para sus compañeros.

Ataque

Noni Madueke - 8/10

Explosivo en los primeros compases, Madueke definió con brillantez en el minuto 9 con un disparo raso de derecha al centro de la portería. Fue una vía de ataque constante por la banda derecha hasta su sustitución en el minuto 93 y aportó una verticalidad que el Slavia tuvo dificultades para contener.

Anuncios

Eberechi Eze - 7/10

La capacidad de Eze para avanzar con el balón ayudó al Arsenal a superar en varias ocasiones la presión del centrocampo del Slavia. Puso a prueba a Domchak con un disparo potente en el minuto 26 y tuvo un papel central en las jugadas que desembocaron en el segundo gol, antes de ser sustituido al cumplirse una hora de juego.

Viktor Gyökeres - 8/10

Una actuación propia de un delantero centro. Tras fallar un cabezazo al principio, Gyökeres se resarció en el minuto 38 con una definición precisa a la escuadra derecha que duplicó la ventaja. Su esfuerzo sin balón y su capacidad para aguantarlo bajo presión fueron claves para la victoria.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Cristhian Mosquera - 6/10

Entró por Konsa en el minuto 62. Se integró bien en la defensa, aunque formó parte de la línea que terminó encajando un gol en el minuto 90 bajo una fuerte presión.

Christos Tzolis - 6/10

Sustituyó a Eze al cumplirse una hora de juego. Le bloquearon un disparo en el minuto 83 y ayudó en tareas defensivas cuando los locales ganaron confianza en los minutos finales.

Anuncios

Jurriën Timber - 6/10

Entró por White en el minuto 78. Aportó energía a la línea defensiva y participó en un bloqueo durante el asedio final del Slavia.

Martin Ødegaard - 6/10

Entró por Gyökeres en el minuto 78 para aportar más control. Le bloquearon un disparo en el minuto 82, pero pasó la mayor parte de su breve participación defendiendo ante el empuje del Slavia.

Anuncios

Max Dowman - Sin calificar

Sustituyó a Madueke muy al final por motivos tácticos, para dejar correr el reloj.

Mikel Arteta - 7/10

El entrenador planteó a la perfección la primera parte, aunque quizá sus sustituciones defensivas en los minutos finales propiciaron la presión rival. En cualquier caso, los goles decisivos de Gyökeres y Madueke le dieron la razón al alinearlos de inicio.