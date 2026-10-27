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El Arsenal cayó de forma humillante en la Copa de la Liga inglesa ante el Fleetwood Town: perdió 5-3 en la tanda de penaltis tras un empate -1-1. Pese a dominar la posesión y a igualar el marcador en la segunda parte por medio de Viktor Gyoekeres, el equipo de Mikel Arteta no pudo superar al combativo conjunto local de la cuarta categoría.

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El Arsenal vivió una noche de pura frustración táctica en el estadio de Highbury: tuvo el 78 % de la posesión, pero no logró desarmar el sólido bloque del Fleetwood Town. El equipo londinense se vio pronto por detrás en el marcador cuando Loupalo-Bi marcó en el minuto 21, aprovechando un fallo de los visitantes en la transición defensiva.

Pese a realizar 26 disparos a lo largo del partido, al equipo de Mikel Arteta le faltó la eficacia necesaria para resolver la eliminatoria en el tiempo reglamentario. Solo encontró el gol una vez, por medio del fichaje estival Viktor Gyoekeres poco después del descanso.

El encuentro acabó convirtiéndose en una batalla psicológica desde el punto de penalti. Gyoekeres transformó su lanzamiento, pero la presión pudo con Bruno Guimaraes, cuyo fallo dio la iniciativa al equipo de la League Two. El Fleetwood acertó todos sus lanzamientos desde los once metros y Haughey selló la victoria por 5-3 en la tanda.





Portería y defensa

Illan Meslier - 5/10

El francés apenas tuvo trabajo durante largos tramos, con el Arsenal instalado en campo contrario, pero no consiguió realizar una parada decisiva cuando más importaba. Loupalo-Bi le batió en el primer gol y no detuvo ninguno de los cinco penaltis del Fleetwood en la tanda.

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Max Salmon - 4/10

Noche difícil para el joven, que no logró aportar la amplitud ni la profundidad necesarias ante un bloque replegado. Arteta lo sustituyó en el descanso en busca de más proyección ofensiva por los laterales. Antes del cambio, apenas aportó conducciones progresivas.

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Cristhian Mosquera - 6/10

En general se mostró tranquilo con el balón y registró un alto porcentaje de pases completados ante la falta de presión alta del Fleetwood. Sin embargo, no estará satisfecho con el espacio concedido en el primer gol. Disputó todo el encuentro, pero no pudo influir en el resultado final.

Jurrien Timber - 5/10

En una posición central, Timber intentó incorporarse al centro del campo para generar superioridades, pero le faltó su contundencia habitual en los duelos. Al igual que Salmon, salió en el doble cambio defensivo del descanso, cuando el Arsenal modificó su planteamiento para buscar la remontada.

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Piero Hincapie - 6/10

Fue el más activo de los defensas titulares e intentó iniciar los ataques desde el carril interior izquierdo. Ayudó a mantener la presión durante el asedio de la segunda parte, aunque apenas tuvo tareas defensivas cuando los locales se replegaron en un bloque bajo durante los últimos 30 minutos.

Centro del campo

Martin Zubimendi - 6/10

El español marcó el ritmo y dio continuidad a la posesión con eficacia mientras el Arsenal dictaba el tempo. Aunque ayudó a su equipo a alcanzar el 78 % de posesión, le costó encontrar el pase decisivo para superar la acumulación de jugadores por el centro antes de que Guimaraes lo sustituyera en el minuto 82.

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Kai Havertz - 5/10

Actuación desconcertante del alemán, que a menudo ocupó los mismos espacios que los delanteros y dejó al equipo sin profundidad en la zona del centro del campo. No tuvo una contribución destacada de cara al gol pese a los 26 disparos del Arsenal, y su influencia fue disminuyendo con el paso de los minutos.

Casey O'Neill - 5/10

El joven dejó destellos de calidad técnica, pero le costó desenvolverse ante la intensidad física del centro del campo del Fleetwood. Fue sustituido por Eberechi Eze en el minuto 66 después de no generar ocasiones claras durante su tiempo sobre el césped.

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Max Dowman - 6/10

La joven promesa mostró destellos de su potencial ofensivo, pero perjudicó a su equipo con una imprudente acción agresiva que le costó la tarjeta roja en el minuto 85. Su expulsión dejó al Arsenal con un jugador menos en el tramo final, redujo sus opciones de marcar el gol de la victoria y contribuyó a la derrota.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Utilizado en un papel híbrido, Lewis-Skelly mostró una buena disciplina táctica. Participó en la elaboración de la jugada que acabó en el empate, aunque fue sustituido por Ezri Konsa al final de la segunda parte para reforzar la estructura del equipo en los últimos minutos.

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Ataque

Viktor Gyoekeres - 7/10

Fue, con diferencia, el jugador más peligroso del Arsenal. Mostró un gran instinto goleador para empatar en el minuto 50 y devolver a su equipo al partido. También mantuvo la calma para transformar su penalti en la tanda, pero acabó echando en falta más apoyo de sus compañeros de ataque.

Suplentes y entrenador

Ben White - 6/10

Entró por Salmon en el descanso y mejoró de inmediato la ocupación de los espacios del Arsenal por la banda derecha. Sus desdoblamientos obligaron al Fleetwood a replegarse aún más, aunque sus centros no propiciaron un segundo gol.

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Martin Oedegaard - 6/10

Entró por Timber en el descanso para aportar creatividad. Tuvo mucho el balón e intentó abrir huecos en la defensa del Fleetwood, pero ni siquiera su visión de juego bastó para romper el empate.

Eberechi Eze - 5/10

Disputó los últimos 24 minutos, pero no encontró esa acción individual decisiva que le caracteriza ante una defensa del Fleetwood cada vez más cansada.

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Bruno Guimaraes - 3/10

Una aparición para olvidar. Entró en el minuto 82 para aportar calidad, pero falló el penalti crucial de la tanda que desembocó en la eliminación del Arsenal.

Ezri Konsa - 5/10

Entró por Lewis-Skelly en los últimos minutos para reforzar la defensa y apenas tuvo trabajo, ya que el Fleetwood no mostró interés en atacar durante los diez minutos finales.

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Mikel Arteta - 4/10

Arteta recibirá críticas por este resultado. Aunque las estadísticas reflejan un dominio total, que su equipo no fuera capaz de convertir un 78 % de posesión en más de un gol ante un rival de la cuarta categoría supone un importante fracaso táctico. El doble cambio del minuto 82 pareció alterar el ritmo del equipo en lugar de asegurar la victoria.