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El Arsenal mantuvo su lucha por el liderato de la Premier League con una victoria por 2-0 ante el Everton en el Emirates Stadium, en un partido que controló con serenidad. Los goles de Ezri Konsa y Gabriel permitieron al equipo de Mikel Arteta superar la ausencia de Bukayo Saka con madurez táctica.

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El Arsenal demostró por qué está considerado una de las máquinas tácticas más depuradas de Europa con una victoria por 2-0 ante un Everton que ofreció resistencia. Pese a la ausencia de la creatividad de Saka, el Arsenal tuvo el 58 % de la posesión y generó una cifra de goles esperados (xG) de 1,75. Konsa abrió el marcador en el minuto 7 y marcó la pauta de un dominio que el Everton apenas logró contrarrestar durante toda la tarde.

En la segunda parte, el equipo de Arteta siguió asfixiando a los visitantes y acabó ampliando su ventaja gracias a Gabriel en el minuto 68. Aunque el Everton intentó mantener una estructura compacta, los 20 disparos y los 12 saques de esquina del Arsenal reflejaron una presión incesante que terminó dando frutos. La victoria mantiene al Arsenal de lleno en la lucha por el título y demuestra su capacidad para encontrar soluciones mediante las jugadas a balón parado y un juego posicional estructurado cuando sus principales creadores individuales no están disponibles.

Portero y defensa

David Raya - 7/10

Una tarde bastante tranquila para el español, aunque mantuvo la concentración para realizar tres paradas y dejar la portería a cero. Su distribución ayudó al Arsenal a superar la presión inicial del Everton y a mantener el ritmo que necesita el sistema de Arteta para funcionar.

Myles Lewis-Skelly - 7/10

El joven mostró una gran disciplina táctica antes de ser sustituido en el minuto 68. Controló bien su zona y contribuyó a una labor defensiva que limitó al Everton a solo tres disparos a puerta en todo el partido.

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Ben White - 8/10

White fue fundamental en la salida de balón y dio la asistencia para el segundo gol de Gabriel en el minuto 68. Sus desdoblamientos y su seguridad técnica resultaron vitales en un partido en el que el Arsenal careció de su amplitud habitual por la derecha.

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Gabriel - 9/10

Una actuación de primer nivel del brasileño, que combinó solidez defensiva y acierto de cara a puerta. Marcó el segundo gol, decisivo, en el minuto 68 y fue la principal razón por la que el Arsenal ganó seis duelos aéreos y solo perdió dos.

Ezri Konsa - 8/10

En una función ligeramente distinta, Konsa dio al Arsenal el comienzo perfecto al abrir el marcador en el minuto 7. Su lectura del juego impidió que el Everton desarrollara contraataques de peligro.

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Centro del campo

Martin Oedegaard - 8/10

El capitán dirigió el juego y buscó constantemente resquicios en la defensa replegada del Everton. Aunque no participó directamente en ningún gol, sus movimientos entre líneas abrieron los espacios que llevaron al Arsenal a disponer de 12 saques de esquina.

Declan Rice - 7/10

Un despliegue de trabajo habitual en él en el centro del campo. Rice cubrió mucho terreno para evitar que el Arsenal quedara expuesto en las transiciones y acumuló numerosas intercepciones antes de ser sustituido en el minuto 80.

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Mikel Merino - 7/10

Merino aportó la presencia física necesaria para disputar el centro del campo al Everton. Su capacidad para ganar segundas jugadas y hacer avanzar el balón en vertical fue esencial durante la primera hora del encuentro.

Ataque

Eberechi Eze - 7/10

En un papel creativo, Eze dejó destellos de brillantez. Aunque le costó encontrar espacios en un área muy poblada, su presencia obligó al Everton a defenderle con dos jugadores, lo que abrió huecos para sus compañeros.

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Noni Madueke - 6/10

Madueke trabajó mucho en la banda, pero a menudo le faltó el último pase para superar la defensa del Everton. Contribuyó a los 20 disparos del Arsenal, aunque lamentará no haber puesto a prueba a Pickford con más frecuencia.

Viktor Gyoekeres - 8/10

El delantero fue una molestia constante para los centrales del Everton. Dio la asistencia para el tempranero gol de Konsa y su presión incansable permitió al Arsenal mantener adelantada la línea defensiva.

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Suplentes y entrenador

Kai Havertz - 6/10

Entró en el minuto 68 para aportar una amenaza aérea diferente y flexibilidad táctica mientras el Arsenal trataba de asegurar el resultado.

Bruno Guimaraes - 6/10

Entró para los últimos 22 minutos con el fin de aportar piernas frescas y ayudar a conservar el balón en el centro del campo.

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Riccardo Calafiori - 6/10

Sustituyó a Lewis-Skelly para reforzar el flanco izquierdo y evitó sobresaltos de última hora cerca del área del Arsenal.

Max Dowman - Sin calificación

Entró en el minuto 80 y no tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el desarrollo del partido.

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Martín Zubimendi - Sin calificación

Entró en el minuto 80 para apuntalar el centro del campo y ayudar a asegurar la victoria por 2-0.

Mikel Arteta - 9/10

Arteta gestionó el partido a la perfección pese a recibir una tarjeta amarilla en el minuto 64. Su decisión de apoyarse en las jugadas a balón parado y en una gran cantidad de centros (27 en total) dio resultado, y su cuádruple sustitución en el minuto 68 cortó de forma efectiva el impulso del Everton.