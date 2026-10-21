Compartir Sigue a GOAL en Google

El Arsenal logró un trabajado empate 2-2 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena gracias a un gol tardío de Declan Rice. Pese a ir por detrás en el marcador tras un penalti de Harry Kane, el equipo de Mikel Arteta demostró madurez táctica y mantuvo su condición de invicto en la fase liga de la Champions League.

Anuncios

El Arsenal mantuvo su inicio invicto en la fase de liga de la Champions League con un trabajado empate 2-2 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena. El equipo de Mikel Arteta mostró una enorme disciplina táctica en la primera parte y resistió la presión antes de que Eberechi Eze, que entró pronto por el lesionado Bukayo Saka, abriera el marcador en el minuto 25 tras aprovechar un magnífico pase de Martin Ødegaard. Sin embargo, el juego vertical del Bayern acabó dando sus frutos y Alphonso Davies empató antes del descanso tras un pase en profundidad de Harry Kane.

La segunda parte se convirtió en una partida de ajedrez táctico de máxima exigencia, marcada por errores individuales. Ezri Konsa y Jurrien Timber tuvieron que intervenir a la desesperada. Este último acabó siendo sancionado por una mano que permitió a Kane adelantar a los locales de penalti en el minuto 61. El Arsenal, sin embargo, no se vino abajo y logró el empate con una serena definición de Rice en el minuto 82. Aunque el Bayern dominó en goles esperados (2,51 frente a 1,40), Arteta será el entrenador más satisfecho tras salir con un punto de uno de los desplazamientos más difíciles del fútbol europeo.

Getty Images

Portero y defensa

David Raya - 7/10

Raya fue fundamental para mantener el equilibrio del Arsenal durante los momentos de mayor presión del Bayern. Terminó el partido con 3 paradas, incluida una decisiva a un cabezazo de Dayot Upamecano al inicio de la segunda parte. Poco pudo hacer ante el penalti certero de Kane o el remate de Davies a corta distancia, mientras que su distribución ayudó al Arsenal a superar la primera línea de presión del Bayern.

Ezri Konsa - 6/10

Situado en el lado derecho del bloque defensivo, Konsa afrontó una dura prueba ante las incorporaciones de Alphonso Davies. Por lo general, estuvo bien colocado, pero participó en el desajuste colectivo que permitió a Davies aparecer libre para marcar el empate. Mantuvo su dominio aéreo cuando el Bayern buscó centros desde posiciones retrasadas.

Anuncios Anuncios

Gabriel Magalhães - 8/10

El corazón de la defensa. Gabriel sumó 11 intervenciones defensivas, más que cualquier otro jugador de la zaga del Arsenal. Su capacidad para anticipar los movimientos de Harry Kane hacia los espacios entre el centro y la banda fue crucial, y dirigió con eficacia la defensa del área durante el asedio final del Bayern.

Related Topics

Jurrien Timber - 6/10

Un partido de grandes aciertos y un error importante. Timber estuvo excelente en las transiciones y rozó el gol de la victoria en los últimos minutos, pero Neuer desvió su disparo por encima del larguero. Sin embargo, fue el desafortunado protagonista de la acción decisiva del partido al cometer penalti por mano cuando intentaba bloquear un remate de Kane.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori fue una amenaza constante desde el lateral izquierdo: lideró al Arsenal con 4 disparos y generó 0,36 goles esperados. Sus movimientos hacia el interior causaron importantes problemas a la estructura del Bayern, aunque en ocasiones la velocidad de Serge Gnabry le sorprendió al contraataque.

Getty Images

Anuncios

Centro del campo

Martin Ødegaard - 7/10

El capitán protagonizó la primera acción de verdadera calidad del partido con un balón largo, perfectamente medido, a la espalda de la defensa del Bayern para asistir a Eze. Aunque Pavlovic le cerró los espacios en algunos momentos, sus 85 minutos destacaron por su actividad creativa antes de ser sustituido por Merino.

Bruno Guimarães - 6/10

A Guimarães le costó imponer su habitual control del ritmo ante el doble pivote del Bayern. Conectó un peligroso cabezazo que obligó a Neuer a intervenir en el minuto 48, pero se dedicó principalmente a proteger a la defensa antes de dejar su sitio a Lewis-Skelly en el minuto 69.

Anuncios

Declan Rice - 9/10

Una exhibición de centrocampista moderno. Rice sobresalió en las estadísticas, con 69 pases acertados de 77 intentados y una gran ocasión creada. Su gol en el minuto 82 reflejó una notable serenidad: remató con fuerza para asegurar que el Arsenal se marchara de Múnich con un punto.

Getty Images

Ataque

Bukayo Saka - Sin calificación

Tuvo que retirarse en el minuto 10 por una desafortunada lesión temprana. Su ausencia obligó a una importante reorganización táctica.

Anuncios

Kai Havertz - 6/10

Havertz desempeñó una labor generosa como referencia ofensiva y bajó a menudo a recibir para sacar de su posición a los centrales del Bayern. Desaprovechó una buena ocasión en el minuto 67 tras una jugada a balón parado, al no acertar con la portería desde cerca, antes de ser sustituido.

Noni Madueke - 7/10

El juego directo de Madueke fue una vía de ataque vital para el Arsenal. Tuvo un papel clave en la elaboración del empate, al mostrar fuerza y visión para combinar con Gyökeres y Rice. También impresionó por su esfuerzo para ayudar en defensa.

Getty Images

Anuncios

Suplentes y entrenador

Eberechi Eze - 8/10

Eze entró por Saka cuando apenas habían transcurrido 10 minutos y resultó decisivo desde el banquillo. Definió con sangre fría en el minuto 25, deslizando el balón más allá de Manuel Neuer para adelantar al Arsenal. Su capacidad para conservar la posesión en espacios reducidos fue esencial para aliviar la presión.

Viktor Gyökeres - 7/10

El delantero entró por Havertz en el minuto 68 y aportó una presencia física que al Bayern le costó contrarrestar. Su participación en la jugada del gol de Rice justificó su entrada.

Anuncios

Myles Lewis-Skelly - 6/10

El joven entró en un partido de máxima tensión en el minuto 69, pero mantuvo la calma y ayudó a estabilizar el centro del campo junto a Rice durante los últimos veinte minutos.

Mikel Merino - 6/10

Entró en los últimos minutos por Ødegaard y estuvo a punto de marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido, pero la defensa del Bayern bloqueó su cabezazo tras un córner.

Anuncios

Mikel Arteta - 8/10

Arteta gestionó el partido de forma sobresaliente. La lesión temprana de Saka podría haber desbaratado el plan, pero acertó al dar entrada a Eze. El ajuste táctico hacia un bloque más resistente en los últimos 15 minutos permitió asegurar el punto.