Notas de los jugadores del AC Milan contra el Lecce: Christian Pulisic brilla mientras los hombres de Amorim se pasean en San Siro

El AC Milan de Ruben Amorim continuó su ascenso en la tabla de la Serie A con un contundente desmantelamiento del Lecce en San Siro. El Milan tuvo el control desde el inicio y rompió el empate antes del minuto 15 gracias a un buen gol de Christian Pulisic. Aunque el Lecce intentó resistir, la calidad del Milan acabó imponiéndose en una segunda parte en la que realmente mostró su poder para mantener su inicio invicto en la campaña liguera.

La victoria se construyó sobre una definición clínica y una actuación dominante en el centro del campo que dejó a los visitantes persiguiendo sombras. Adrien Rabiot dobló la ventaja poco después de la hora de partido con un remate sereno, liquidando de hecho el encuentro antes de que el suplente Diego Moreira pusiera la guinda. Con un 69 % de posesión y además la portería a cero, fue una noche tan cómoda como la afición del Milan podía haber esperado bajo los focos de San Siro.

Portero y defensa

Maignan - 7/10

Una noche tranquila para el capitán, pero hizo todo lo que se le pidió con su autoridad habitual. Realizó 3 paradas para mantener la portería a cero y dirigió una línea de tres atrás que apenas pasó apuros durante los 90 minutos.

Pavlovic - 8/10

Un auténtico monstruo atrás. No solo ayudó a mantener la solidez defensiva, sino que también se incorporó con intención para dar la asistencia del gol inicial de Pulisic en el minuto 14. Una actuación completísima del central.

De Winter - 7/10

Sólido y fiable. Mantuvo bien la posición ante un Lecce que intentó golpear al contragolpe, contribuyendo a los 10 despejes registrados por la defensa del Milan. Una actuación sin complicaciones.

Gila - 7/10

El joven español se mostró sereno con el balón y agresivo en los duelos. Complementó muy bien a Pavlovic y se aseguró de que los atacantes del Lecce no tuvieran ninguna ocasión clara durante su tiempo sobre el césped.

Centrocampo

Chukwueze - 6/10

Trabajó duro en la banda hasta su sustitución en el minuto 87. Aunque no fue tan explosivo como de costumbre, su presencia estiró la defensa del Lecce y permitió a otros encontrar espacios en zonas centrales.

Rabiot - 8/10

El francés mostró exactamente por qué es una pieza vital de esta maquinaria. Marcó el tempo y apareció en el minuto 61 para anotar un crucial segundo gol, poniendo fin de forma efectiva al partido como contienda.

Modric - 7/10

La clase es permanente. El veterano centrocampista llevó la manija durante 76 minutos, asegurando que el Milan dominara el balón con casi un 70 % de posesión. Fue sustituido por Musah cuando el trabajo ya estaba hecho.

Estupinan - 7/10

Aportó energía constante y amplitud por la izquierda. Fue una salida fiable y replegó con diligencia, asegurando que el Milan mantuviera el equilibrio antes de ser sustituido en el último cuarto del partido.

Ataque

Pulisic - 8/10

Captain America volvió a responder. Marcó el tono con una definición precisa en el minuto 14 para abrir el marcador y fue una molestia constante para el Lecce hasta que fue reservado en el minuto 69. Una contribución decisiva.

Saelemaekers - 6/10

Una actuación funcional del belga. Conectó bien el juego entre líneas, pero le faltó el último pase letal antes de ser reemplazado por Loftus-Cheek a mitad de la segunda parte.

Ramos - 7/10

Liderando el ataque con inteligencia, el delantero desempeñó un papel vital en el segundo gol al dar la asistencia a Rabiot. No logró marcar, pero su juego de espaldas fue esencial.

Suplentes y entrenador

Moreira - 8/10

El impacto soñado desde el banquillo. Sustituyó a Pulisic en el minuto 69 y solo necesitó cuatro minutos para ver puerta, marcando el tercer gol en el minuto 73 para sentenciar la victoria.

Loftus-Cheek - 6/10

Entró en el minuto 69 para añadir presencia física y cerrar el partido. Hizo exactamente lo que se le pidió, moviendo el balón y sofocando cualquier reacción del Lecce.

Musah - 6/10

Entró por Modric para los últimos 14 minutos. Aportó piernas frescas y energía en la medular mientras el Milan se dejaba llevar hasta el pitido final.

Bartesaghi - 6/10

Una aparición tardía por Estupinan. Cumplió en sus tareas defensivas para asegurar que la portería a cero se mantuviera intacta.

Camarda - N/A

Una entrada muy tardía por Chukwueze. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido, pero fue otra experiencia valiosa para el joven.

R. Amorim - 9/10

Una masterclass táctica del técnico. El sistema 3-4-2-1 funcionó a la perfección, anulando al Lecce y permitiendo al Milan controlar cada fase del partido. Sus cambios fueron exactos, con Moreira marcando casi de inmediato.