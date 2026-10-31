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El AC Milan se llevó el derbi de la ciudad con una eficaz victoria por 3-1 ante el Inter en San Siro. El Inter no pudo frenar la sensacional ráfaga ofensiva de la primera parte, liderada por Diego Moreira y Christian Pulisic.

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El AC Milan dio una lección táctica en el Derby della Madonnina y desmanteló al Inter por 3-1 con una actuación de gran intensidad, basada en el juego vertical y la eficacia de cara a portería. El conjunto rossonero tomó el control de inmediato y se puso dos goles por delante en los primeros diez minutos, demostrando que es un verdadero aspirante al título bajo la dirección de Ruben Amorim.

La primera parte estuvo marcada por la superioridad del Milan en las transiciones, con Diego Moreira como principal impulsor. Aunque Alessandro Bastoni recortó distancias para el Inter en el minuto 22, el Milan no perdió la compostura y restableció su ventaja de dos goles antes del descanso.

En la segunda parte, el Milan supo administrar el partido: limitó al Inter a ocasiones de escasa calidad pese a recibir 19 disparos en total. Con siete paradas de Mike Maignan y una línea de tres defensas resistente, el conjunto rossonero impidió que el lado azul de Milán encontrara la forma de volver al partido.

Portero y defensa

Mike Maignan - 9/10

El internacional francés fue el pilar de esta victoria. Ante ocho disparos a puerta y 1,78 goles esperados en contra (xGC), Maignan realizó siete paradas decisivas para conservar la ventaja. Su dominio del área en los 11 córneres del Inter fue importante desde el punto de vista táctico, ya que impidió que el conjunto nerazzurro generara ocasiones en las segundas jugadas. Poco pudo hacer ante el cabezazo de Bastoni, pero en todo lo demás estuvo impecable.

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Strahinja Pavlovic - 7/10

Situado a la izquierda de la defensa de tres, Pavlovic tuvo la tarea de seguir los desmarques de Djed Spence y Andy Diouf. Mostró una gran fortaleza en el juego aéreo y estuvo cerca de marcar en el minuto 41 con un cabezazo que obligó a intervenir a Martinez. Mantuvo la disciplina defensiva durante los noventa minutos.

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Koni De Winter - 8/10

Sus cifras en el tercio defensivo fueron sobresalientes: De Winter lideró el partido con 19 intervenciones defensivas. Ganó seis duelos y realizó una entrada clave, erigiéndose en el principal obstáculo para Marcus Thuram. Su colocación fue ejemplar: recogió constantemente balones sueltos e hizo que la zona central de la defensa permaneciera infranqueable.

Mario Gila - 7/10

Gila completó la defensa de tres con una actuación sólida y sin complicaciones. Distribuyó el balón con eficacia y desempeñó un papel importante en el bloque bajo que frustró al Inter en la segunda parte. Su comunicación con De Winter ayudó al Milan a resistir en los periodos de mayor presión del Inter.

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Centrocampo

Diego Moreira - 9,5/10

Una actuación que cambió el partido desde la posición de carrilero derecho. Moreira fue el eje creativo: dio dos asistencias y marcó un gol crucial en el minuto 43 para establecer el 3-1. Sus envíos desde las bandas y su peligro a balón parado, incluido un potente lanzamiento de falta en el minuto 43, mantuvieron al Inter a la defensiva. Fue el principal motor de las amenazas del Milan al contraataque hasta que fue sustituido en los últimos minutos.

Luka Modric - 8/10

El veterano centrocampista aportó la serenidad necesaria en un derbi de gran intensidad. Pese a que el Milan tuvo menos el balón, Modric fue muy preciso: completó 67 de los 74 pases que intentó. Marcó el ritmo cada vez que el Milan recuperó la posesión y ayudó a gestionar las transiciones a la perfección hasta el pitido final.

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Sankhoun Diawara - 7/10

Diawara aportó la combatividad necesaria junto a Modric. Su función fue principalmente defensiva: cortó jugadas y protegió a la línea de tres. Trabajó sin descanso para presionar a Hakan Calhanoglu y Nicolo Barella, impidiendo que los centrocampistas creativos del Inter dispusieran de tiempo para filtrar pases en profundidad.

Yunus Musah - 7/10

La capacidad física de Musah fue vital en la banda izquierda. Retrocedió con constancia para apoyar a Pavlovic y ofreció una salida para los envíos largos de Maignan. Su capacidad para conducir el balón bajo presión ayudó al Milan a salir de su propio campo durante el asedio de la segunda parte.

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Ataque

Christian Pulisic - 8/10

Pulisic marcó la pauta del partido con su oportunista gol en el minuto 4. Sus movimientos en el último tercio fueron incisivos y a menudo arrastró a los defensas del Inter fuera de posición para crear espacios para Moreira y Rabiot. Fue sustituido en el minuto 82 tras un trabajo agotador.

Adrien Rabiot - 8/10

Situar a Rabiot en una posición adelantada resultó ser un acierto táctico. Marcó el segundo gol en el minuto 10 y supuso una amenaza física constante en el área en las jugadas a balón parado. Su capacidad para generar 1,00 goles esperados a puerta (xGOT) reflejó su eficacia rematadora en este partido.

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Goncalo Ramos - 6/10

Aunque no marcó, Ramos fue una referencia vital en ataque. Fijó a los centrales del Inter, Akanji y Bisseck, y permitió que Pulisic y Rabiot actuaran en los espacios entre el centro y las bandas. Sus desmarques en beneficio del equipo fueron clave para el éxito táctico del sistema 3-4-2-1.

Suplentes y entrenador

Alphadjo Cisse - 6/10

Entró por Pulisic en el minuto 82. Tuvo una ocasión en el tiempo añadido, pero su remate se marchó fuera. Aportó frescura para asegurar la victoria.

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Ardon Jashari - 6/10

Entró por Musah en el minuto 82 para reforzar el centro del campo. Mantuvo la disciplina y ayudó al Milan a conservar su estructura durante la ofensiva final del Inter.

Davide Bartesaghi - Sin calificar

Entró por Diawara en el minuto 83. No tuvo tiempo suficiente para influir significativamente en las estadísticas del partido.

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Omari Hutchinson - Sin calificar

Sustituyó a Moreira en el minuto 89 para aportar velocidad al contraataque en los últimos minutos.

Filippo Terracciano - Sin calificar

Sustituyó a Ramos en el minuto 89 para añadir un efectivo más a la línea defensiva.

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Ruben Amorim 9/10

Getty Images

Amorim ganó con claridad la batalla táctica a Cristian Chivu. Consciente de la fortaleza del Inter con el balón, dispuso un resistente 3-4-2-1 que sacó el máximo partido a la velocidad en las transiciones. La decisión de colocar a Moreira abierto y a Rabiot en una posición adelantada entre líneas dio lugar a tres goles en la primera parte y a una memorable victoria en el derbi.