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El AC Milan prolongó a ocho partidos su inicio invicto en la Serie A con una cómoda victoria por 0-2 a domicilio ante el Udinese. El triunfo lo aupó al cuarto puesto, a cuatro puntos de los líderes, el Inter y la Lazio.

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El equipo de Ruben Amorim se adelantó antes de cumplirse seis minutos, cuando Christian Pulisic aprovechó una falta sacada rápidamente por Luka Modric a la espalda de la defensa y batió a Maduka Okoye. El Milan tuvo el 60 % de la posesión y debería haber llegado al descanso con una ventaja mayor, ya que Davide Bartesaghi desperdició dos ocasiones claras. Omari Hutchinson amplió la ventaja en el minuto 65 al aprovechar un rechace de Okoye tras un disparo lejano de Ardon Jashari, y Mike Maignan realizó una parada en los últimos minutos ante Keinan Davis para mantener la portería a cero por tercera vez esta temporada. El Milan terminó con 2,84 goles esperados (xG), frente a los 0,44 del Udinese, que encadenó su sexta derrota consecutiva en liga. A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Milan en el Bluenergy Stadium.

Portería y defensa

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan tuvo una noche bastante tranquila, pero se mantuvo atento y realizó cinco paradas, la mayoría ante disparos lejanos. Su intervención más importante llegó en el minuto 81, cuando desvió una volea de Keinan Davis desde cerca y atrapó el balón sobre la línea para conservar la ventaja.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sankhoun Diawara debutó con el Milan como lateral izquierdo, ya que las lesiones limitaban las opciones de Amorim, y jugó con disciplina, situándose por detrás de Bartesaghi. Retrocedió para bloquear con una entrada deslizante un centro peligroso del Udinese en el minuto 72.

Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic jugó con agresividad y se anticipó para cortar varios centros al área. También cabeceó ligeramente desviado en un córner justo antes del descanso.

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Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter leyó bien el juego y realizó numerosas intercepciones, además de imponerse en la mayoría de sus duelos aéreos. Sin embargo, una falta suya sobre Davis dio lugar al lanzamiento de falta que propició la mejor ocasión del Udinese en toda la noche.

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Fikayo Tomori - 7/10 Fikayo Tomori se mostró activo desde el lateral derecho: puso un centro peligroso que Bartesaghi y Pulisic deberían haber rematado a gol y desaprovechó una ocasión propia desde cerca en el minuto 27. También recuperó el balón en la jugada del segundo gol del Milan antes de ser sustituido en el minuto 73.

Centro del campo

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi estuvo muy activo por la izquierda durante 85 minutos y llegó una y otra vez a posiciones peligrosas, pero debería haber ampliado la ventaja antes del descanso. Se interpuso en el camino de Pulisic en el segundo palo en el minuto 40 y, poco después, Christian Kabasele bloqueó un disparo suyo.

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Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari conectó con acierto la defensa y el ataque, bajando a menudo entre los centrales para iniciar las jugadas. Okoye no logró blocar su potente disparo lejano y Hutchinson aprovechó el rechace para marcar el segundo gol del Milan. Además, su presión junto a Pulisic generó la ocasión de Ramos que acabó en el larguero.

Luka Modric - 8/10 Luka Modric, que lució el brazalete de capitán, encontró a Pulisic con una falta sacada rápidamente a la espalda de la defensa en el primer gol y también dejó solo a Tomori en la mejor ocasión del Milan en la primera parte. Marcó el ritmo durante los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla en los últimos minutos.

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Ataque

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic midió a la perfección su desmarque para marcar el primer gol a los seis minutos. Con libertad de movimientos por detrás de Ramos, creó ocasiones para Bartesaghi y Tomori y obligó a Okoye a realizar una gran parada al cumplirse una hora de juego.

Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson fue creciendo con el paso de los minutos y marcó su primer gol con el Milan en el minuto 65, después de ceder el balón a Jashari y ser el primero en reaccionar cuando Okoye no logró blocar el disparo. Fue sustituido poco después, en el minuto 73.

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Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos siguió jugando tras recibir un codazo en la cara en la primera parte y fue amonestado en el minuto 39 por derribar a James Abankwah en un forcejeo. Okoye desvió al larguero su remate desde cerca en el minuto 75 y fue sustituido en el tiempo añadido.

Suplentes y entrenador

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek entró por Hutchinson en el minuto 73 y obligó a Okoye a intervenir ante un remate desde cerca, pero su participación se vio truncada por una lesión en el tiempo añadido.

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Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah sustituyó a Tomori en el minuto 73 y ayudó al Milan a superar los últimos compases sin demasiados sobresaltos.

Alphadjo Cisse - N/A Alphadjo Cisse entró por Bartesaghi en el minuto 85 y realizó dos remates a portería, uno de ellos detenido por Okoye.

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Francesco Camarda - N/A Francesco Camarda entró por Ramos en el tiempo añadido.

Christian Comotto - N/A Christian Comotto sustituyó al lesionado Loftus-Cheek en el tiempo añadido.

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Ruben Amorim (entrenador) - 8/10 El equipo de Ruben Amorim controló el partido desde el principio y podría haber ganado por una diferencia mayor. El resultado le mantiene invicto en sus primeros ocho partidos de Serie A al frente del equipo.



