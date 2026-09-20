Notas de los jugadores de la Juventus contra el Atalanta: Gleison Bremer domina mientras la Juventus neutraliza el sistema de Sarri

La Juventus firmó una actuación táctica muy disciplinada para asegurarse una victoria por 2-0 sobre el Atalanta en el Allianz Stadium. El equipo de Luciano Spalletti mostró una eficacia superior en el último tercio y rompió el empate en el minuto 28 por medio de Francisco Conceicao, antes de que Gleison Bremer sentenciara el partido en el tramo final de la segunda mitad. La Juventus controló el 53 % de la posesión y limitó a los visitantes a solo dos disparos a puerta durante los noventa minutos.

El Atalanta, dirigido por el exentrenador de la Juve Maurizio Sarri, tuvo problemas para encontrar su ritmo habitual ante un bloque defensivo replegado y compacto. A pesar de sacar cinco córners y de dejar destellos de intención a través de Charles De Ketelaere, el conjunto de Bérgamo careció de la precisión necesaria para superar la línea de tres de la Juve. El resultado hace subir a la Juventus en la tabla de la Serie A, capitalizando sus 1,15 goles esperados (xG) para castigar a un Atalanta que sigue mostrándose irregular en las primeras fases de la campaña.

Portero y defensa

Guglielmo Vicario - 8/10

Con mucha autoridad bajo palos, Vicario apenas pasó apuros, pero se mantuvo atento para dejar la portería a cero. Realizó 1 parada vital y mostró una excelente distribución, contribuyendo a la capacidad de la Juve para superar la presión del Atalanta. Su colocación anuló de forma efectiva la amenaza de los disparos lejanos de Kristensen.

Jhon Lucumi - 8/10

Lucumi fue una roca en el lado izquierdo del trío defensivo. Terminó el partido con notas altas por su anticipación, ayudando a que la Juventus registrara 7 intercepciones como equipo. Su duelo físico con Krstovic fue uno de los aspectos más destacados, imponiéndose de forma constante en sus batallas individuales para evitar que los visitantes se asentaran en el partido.

Pierre Kalulu - 7/10

Actuación muy pulcra del francés, que aportó equilibrio a la zaga. Kalulu estuvo aplicado en las vigilancias y ayudó al equipo a mantener la línea adelantada cuando fue necesario. Formó parte de una unidad que realizó 31 despejes, asegurando que el área siguiera siendo una zona restringida para los atacantes del Atalanta.

Gleison Bremer - 9/10

La actuación del capitán fue, sencillamente, gigantesca. No solo lideró una defensa que concedió apenas 0,765 xG, sino que también se elevó más que nadie en el minuto 77 para cabecear el segundo gol y sellar la victoria. Su dominio aéreo y su liderazgo vocal fueron la base del éxito de la Juventus.

Centrocampo

Weston McKennie - 7/10

Actuando en un rol versátil, McKennie aportó el despliegue necesario para contrarrestar a Ederson en la sala de máquinas. Recorrió mucho terreno antes de ser sustituido en el minuto 86, ayudando a conectar el bloque defensivo con las salidas al contragolpe.

Douglas Luiz - 7/10

El brasileño actuó como metrónomo táctico de la Juventus, completando un alto porcentaje de sus pases para dar fluidez al juego. Su trabajo defensivo fue igual de impresionante, especialmente con una entrada limpia en el tiempo añadido para frenar una última acometida del Atalanta. Aportó la estabilidad que permitió a los carrileros incorporarse al ataque.

Mehmet Zeki Celik - 8/10

Celik fue influyente en la banda y dio la asistencia clave para el gol inicial de Conceicao en el minuto 28. Sus centros generaron peligro de forma constante y gestionó bien sus responsabilidades defensivas ante las subidas de Bellanova.

Kenan Alajbegovic - 6/10

Partido más discreto del joven, que tuvo dificultades para dejar una gran huella en el juego antes de ser sustituido al descanso. Dejó algunos buenos detalles en espacios reducidos, pero fue sacrificado tácticamente cuando Spalletti buscó más físico en la segunda parte.

Ataque

Nicolas Gonzalez - 7/10

Gonzalez supuso una amenaza constante con sus movimientos entre líneas. Aunque no vio puerta, su presencia obligó a los defensores del Atalanta a salir de posición, generando espacios para sus compañeros. Fue sustituido en el minuto 73 tras un gran desgaste.

Francisco Conceicao - 8/10

El hombre que desequilibró el partido en la primera mitad, Conceicao mostró un gran instinto para enviar al fondo de la red el centro de Celik en el minuto 28. Aunque vio una tarjeta amarilla antes, en el minuto 22, su conducción directa y su definición clínica fueron exactamente lo que necesitó la Juve para romper el empate.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani lideró el ataque con inteligencia, actuando como referencia ofensiva. Su juego de asociación fue esencial en las transiciones y trabajó sin descanso para incomodar a los centrales del Atalanta, Gatti y Scalvini, antes de marcharse en el minuto 89.

Suplentes y entrenador

Pape Sarr - 6/10

Entró al descanso por Alajbegovic y aportó energía extra al centro del campo. Ayudó a reforzar la medular mientras el Atalanta intentaba aumentar el ritmo.

Edon Zhegrova - 7/10

Cameo muy efectivo. Tras reemplazar a Conceicao en el minuto 72, dio la asistencia del gol de Bremer apenas cinco minutos después con un envío milimétrico.

Teun Koopmeiners - 6/10

Entró en el minuto 73 contra su exequipo. No se complicó y ayudó a cerrar el resultado con una gestión del partido muy profesional.

Nick Woltemade - N/A

Entró en el minuto 86 por McKennie. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido, aunque sí forzó una falta en el tiempo añadido.

Lloyd Kelly - N/A

Reemplazó a Kolo Muani en el minuto 89 para añadir una capa extra de seguridad defensiva en los últimos instantes.

Luciano Spalletti - 8/10

Spalletti ganó la batalla táctica a Sarri. Su decisión de replegarse ligeramente y explotar las bandas funcionó a la perfección, y sus cambios, especialmente el de Zhegrova, llegaron en el momento justo para sentenciar el partido.