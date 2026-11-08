Notas de los jugadores de la Juventus ante la Fiorentina: Gleison Bremer y Nick Woltemade rescatan un punto en un caótico empate en Florencia

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La Juventus mostró una gran capacidad de reacción para remontar dos veces en el Artemio Franchi y arrancar un empate 2-2 ante una Fiorentina combativa. Los ajustes tácticos de Luciano Spalletti permitieron al equipo mantenerse en la pelea pese a sus errores defensivos iniciales.

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La Juventus mostró una curiosa mezcla de fragilidad defensiva y perseverancia ofensiva en su empate 2-2 ante la Fiorentina en el Artemio Franchi. El equipo de Luciano Spalletti se vio sometido a presión desde el principio: Mateo Pellegrino superó las líneas de la Juventus apenas cuatro minutos después del inicio. Aunque dominó el balón con un 59 % de posesión, le costó contener los contraataques de la Fiorentina, que dejaron al descubierto con frecuencia los espacios entre el centro del campo y la defensa.

En la batalla táctica, la Juventus se apoyó mucho en su poderío físico a balón parado y acabó encontrando el empate por medio de Nick Woltemade en el minuto 32. Pese a volver a verse por detrás en el marcador al comienzo de la segunda parte por un gol de A. Njie, el conjunto visitante no se rindió. Un cabezazo de Gleison Bremer en el minuto 66 aseguró el reparto de puntos, aunque las tres tarjetas amarillas que recibió el equipo de Turín reflejaron una noche en la que a menudo fue un paso por detrás del ritmo del partido.

Portería y defensa

Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario poco pudo hacer ante el tempranero gol de Pellegrino y quedó desprotegido en el segundo. Realizó cuatro paradas durante el encuentro y mantuvo a la Juventus en el partido en una primera parte frenética, aunque en ocasiones se precipitó al sacar el balón ante la presión de la Fiorentina.

Gleison Bremer - 8/10

Getty Images

El capitán predicó con el ejemplo y marcó el decisivo gol del empate en el minuto 66 con un potente cabezazo. Pese a recibir una tarjeta amarilla en el minuto 22, fue el pilar de la defensa, contribuyó a los 16 despejes del equipo y se impuso en sus duelos individuales ante una delantera muy física.

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Pierre Kalulu - 5/10

Una noche difícil para el defensa, que sufrió con la velocidad de Njie. Su colocación en el primer gol dejó dudas, aunque mejoró a medida que avanzó el partido y ayudó al equipo a mantener la línea defensiva más adelantada en los últimos minutos.

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Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi se mostró bastante seguro con el balón, pero Federico Gatti lo sustituyó en el minuto 89 cuando Spalletti buscaba reforzar la defensa en los instantes finales. Participó en la elaboración del juego con el que la Juventus completó 386 pases.

Juan Cabal - 5/10

Cabal tuvo una noche para olvidar en el plano disciplinario: recibió una tarjeta amarilla en el minuto 13 y Zeki Celik lo sustituyó en el 56. La amonestación temprana limitó su agresividad en los duelos individuales por la banda.

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Centro del campo

Douglas Luiz - 7/10

El brasileño fue el motor creativo y dio la asistencia en el gol del empate de Bremer. Fue sustituido poco después del tanto, en el minuto 66, pero sus envíos a balón parado y su capacidad para conservar la posesión fueron cruciales para que la Juventus consiguiera 12 saques de esquina.

Weston McKennie - 6/10

El estadounidense firmó una actuación incansable y recorrió mucho terreno antes de ser sustituido en el minuto 78. Aunque le faltó el último pase decisivo, su energía en el centro del campo dio a Koopmeiners más libertad de movimientos.

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Teun Koopmeiners - 6/10

Koopmeiners se movió por los espacios a la espalda de los delanteros, pero se vio rodeado por un centro del campo de la Fiorentina muy compacto. Tuvo un papel importante en los 2,42 goles esperados (xG) del equipo, aunque él no logró marcar.

Jeremie Boga - 5/10

Boga no consiguió marcar diferencias por la banda y fue sustituido en el minuto 57. Le costó superar a su marcador y dar a los dos delanteros los balones que necesitaban, lo que propició un ajuste táctico al comienzo de la segunda parte.

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Ataque

Nick Woltemade - 8/10

Getty Images

El más destacado en el último tercio del campo, Woltemade marcó el primer gol del empate en el minuto 32. Combinó de maravilla con sus compañeros antes de ser sustituido, sorprendentemente, en el minuto 57 como parte de un doble cambio.

Randal Kolo Muani - 7/10

Kolo Muani dio la asistencia en el gol de Woltemade, pero una tarjeta amarilla en el minuto 73 empañó en cierta medida su noche. Fue una molestia constante para los centrales de la Fiorentina, aunque no consiguió marcar.

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Suplentes y entrenador

Zeki Celik - 6/10

Entró por Cabal en el minuto 56 y aportó más disciplina defensiva por la derecha, frenando la influencia de los jugadores de banda de la Fiorentina durante la última media hora.

Edon Zhegrova - 6/10

Entró por Woltemade en el minuto 57 y aportó aire fresco y verticalidad al ataque, contribuyendo a la presión que desembocó en el segundo gol del empate.

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Kristjan Alajbegovic - 5/10

Sustituyó a Boga en el minuto 57. Aunque trabajó mucho, le faltó experiencia para encontrar con regularidad la forma de superar a la defensa local en los tensos minutos finales.

Jeff Ekhator - 5/10

Entró por McKennie en el minuto 78 para aportar frescura al centro del campo, pero tocó poco el balón cuando el partido empezó a abrirse.

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Federico Gatti - Sin calificación

Entró en el minuto 89 en un cambio táctico para proteger el empate.

Luciano Spalletti - 6/10

Getty Images

El sistema 4-2-3-1 de Spalletti quedó expuesto al principio, pero su decisión de seguir confiando en las jugadas ensayadas a balón parado dio sus frutos. Su doble cambio en el minuto 57 fue atrevido y, aunque alteró brevemente el ritmo, el equipo mostró carácter suficiente para lograr un resultado positivo a domicilio.