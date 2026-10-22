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La Juventus mantuvo su invicto en la Europa League con un trabajado empate 2-2 ante el Rennes en el Allianz Stadium. Pese a adelantarse pronto gracias a Zeki Celik, necesitó un penalti de Nick Woltemade en la segunda parte para neutralizar la rápida remontada del Rennes.

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Juventus y Rennes empataron 2-2 en Turín en un partido apasionante, un resultado que deja a ambos equipos mucho que analizar sobre su solidez defensiva. La Juventus arrancó con gran intensidad y abrió el marcador a los seis minutos por medio de Zeki Celik. Sin embargo, la disciplina táctica de los hombres de Luciano Spalletti flaqueó a mediados de la primera parte, lo que permitió a Mousa Tamari empatar antes de que un penalti de Boulaye Dia, poco antes del descanso, diera la vuelta al partido. El cambio de dinámica dejó al descubierto la vulnerabilidad de la Juventus ante las transiciones y provocó la inquietud de la afición local al descanso.

En la segunda parte, la Juventus dominó la posesión y terminó el encuentro con un 54 % del balón, pero le costó superar el sólido bloque bajo del Rennes. El empate llegó finalmente en el minuto 67, cuando Nick Woltemade, el jugador más creativo de la Juventus durante toda la noche, transformó con precisión un penalti. Aunque la Juventus buscó el gol de la victoria y acabó con 14 remates en total, no logró marcar el tercero. Una tarjeta amarilla tardía para Boudlal, del Rennes, y varios cambios tácticos de ambos entrenadores dieron paso a un final tenso, pero el reparto de puntos fue definitivo en este encuentro de la tercera jornada.

Portero y defensa

G. Vicario - 5/10

Una noche frustrante para el portero italiano. Aunque realizó tres paradas que mantuvieron a la Juventus en el partido, encajó dos goles en la primera parte, incluido un penalti de Boulaye Dia. Le faltó su habitual autoridad durante el tramo de dominio del Rennes previo al descanso.

F. Gatti - 4/10

Partido difícil para el central, que sufrió con los movimientos de Tamari y Dia. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 20 y nunca pareció cómodo, por lo que Spalletti lo sustituyó por motivos tácticos a la hora de juego en busca de más movilidad en la línea defensiva.

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G. Bremer - 6/10

El más sólido de los tres centrales titulares. Bremer protagonizó varias intervenciones clave para evitar que el Rennes ampliara su ventaja. Sin embargo, formó parte de una defensa que mostró una sorprendente fragilidad durante el bajón de la primera parte.

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L. Kelly - 5/10

Situado a la izquierda del trío defensivo, Kelly contribuyó a sacar el balón, pero quedó fuera de posición en la jugada que precedió al primer gol del Rennes. Fue sustituido en el minuto 80, cuando la Juventus adoptó un planteamiento más ofensivo.

Centrocampo

D. Luiz - 6/10

El brasileño marcó el ritmo del equipo y ayudó a la Juventus a mantener un 54 % de posesión. Aunque hizo circular el balón con eficacia, le faltó ese último pase incisivo para superar a una defensa del Rennes que se replegó aún más en la segunda parte.

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T. Koopmeiners - 6/10

Actuación equilibrada del neerlandés, que recorrió mucho terreno. Fue decisivo en la presión inicial que propició el primer gol, aunque su influencia disminuyó ligeramente cuando el Rennes cerró los espacios por el centro.

W. McKennie - 6/10

McKennie aportó su habitual despliegue físico y se movió entre líneas para apoyar el ataque. Ganó varios duelos en el centro del campo, pero no consiguió generar por sí mismo una amenaza significativa de cara a portería.

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M. Celik - 7/10

Comenzó el partido de forma brillante al marcar el primer gol en el minuto 6, con gran intuición para llegar al área. Sin embargo, su participación terminó antes de lo previsto: fue sustituido al descanso, posiblemente por un ajuste táctico o un golpe leve.

A. Cambiaso - 6/10

Como carrilero, Cambiaso ofreció una salida constante por las bandas. Puso varios centros peligrosos, aunque la defensa del Rennes resolvió la mayoría de sus envíos por alto. Permaneció sobre el terreno de juego hasta bien entrado el tiempo añadido.

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Ataque

N. Woltemade - 8/10

El gran protagonista de la Juventus. Dio la asistencia para el gol inicial de Celik a los seis minutos y fue la referencia del ataque durante todo el encuentro. Bajo una enorme presión, transformó el penalti del minuto 67 para asegurar el empate de su equipo.

R. Kolo Muani - 5/10

Noche discreta para el francés, que tuvo dificultades para encontrar espacios a la espalda de la defensa de cinco del Rennes. Apenas intervino durante largos tramos de la segunda parte antes de ser sustituido por Jeremie Boga en el minuto 81.

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Suplentes y entrenador

P. Kalulu - 6/10

Entró por Celik al descanso. Kalulu aportó más solidez defensiva en la banda derecha y ayudó a la Juventus a recuperar el control del ritmo del partido en la segunda parte.

N. Gonzalez - 5/10

Entró por Gatti a los 60 minutos para dar más impulso al ataque. Aunque mantuvo ocupados a los defensas, no logró rematar a portería durante la media hora que disputó.

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J. Lucumi - 6/10

Sustituyó a Kelly para los últimos diez minutos. Resolvió bien los pocos balones largos que lanzó el Rennes en sus intentos finales de llevarse la victoria.

J. Boga - 5/10

Entró por Kolo Muani en el minuto 81. Intentó algunos de sus habituales regates, pero no pudo encontrar la jugada decisiva para deshacer el empate.

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K. Alajbegovic - Sin calificación

Cambio táctico muy tardío por Cambiaso en el minuto 91. No tuvo tiempo suficiente para influir en el partido.

L. Spalletti - 5/10

A Spalletti le preocupará la facilidad con la que su equipo perdió la ventaja en la primera parte. Aunque sus ajustes tras el descanso ayudaron a estabilizar al equipo y conseguir el empate, el planteamiento defensivo inicial no respondió ante el juego directo del Rennes.