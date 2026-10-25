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Weston McKennie y Douglas Luiz protagonizaron las acciones decisivas para que la Juventus se impusiera con oficio por 2-0 al Lecce en el Via Del Mare. El equipo turinés controló el ritmo y aprovechó sus ocasiones para mantener la presión en la parte alta de la clasificación de la Serie A.

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La Juventus dio una lección de gestión del partido y disciplina táctica para imponerse a un Lecce que ofreció resistencia en el Via Del Mare. Con un sistema 3-1-4-2 fluido, dominó la posesión con un 58 % y neutralizó las amenazas del conjunto local al contraataque. El primer gol llegó en el minuto 29, cuando McKennie marcó en una jugada a balón parado y premió el dominio territorial y la presión alta de la Juventus en los primeros compases. La capacidad del estadounidense para encontrar espacio en un área abarrotada fue decisiva para superar el bloque defensivo del Lecce.

El partido quedó prácticamente sentenciado justo antes del descanso, cuando Luiz amplió la ventaja. Desde una posición más retrasada, el brasileño dirigió el juego con 64 pases acertados antes de incorporarse al ataque y marcar desde lejos. Aunque el Lecce buscó reaccionar en la segunda parte, la estructura defensiva de la Juventus se mantuvo compacta y limitó al equipo local a solo cuatro disparos a puerta en los noventa minutos. La victoria pone de relieve la madurez táctica de una Juventus que combinó eficacia ofensiva y solidez defensiva para sumar los tres puntos a domicilio.

Portero y defensa

Guglielmo Vicario - 8/10

Transmitió seguridad bajo palos. Vicario realizó cuatro paradas decisivas para mantener la portería a cero, especialmente ante Youssef Maleh y Willem Geubbels. Se mostró sereno en la distribución del balón y ayudó a la Juventus a salir jugando desde atrás cuando el Lecce presionó de forma intermitente.

Jhon Lucumí - 7/10

El colombiano dominó por alto e impuso su físico. Registró 12 intervenciones defensivas, entre ellas una entrada clave y un duelo ganado. Su colocación impidió que Konan N’Dri, del Lecce, encontrase espacios por la banda.

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Federico Gatti - 7/10

Gatti ejerció de central más agresivo en la defensa de tres. Se anticipó para interceptar pases y mantuvo un alto nivel de concentración, de modo que la línea defensiva no cedió ni siquiera en los mejores momentos de presión del Lecce.

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Gleison Bremer - 7/10

Una actuación típica de Bremer, marcada por la fuerza y la anticipación. Estuvo cerca de marcar con un cabezazo en el minuto 41 que salió por muy poco. En defensa, dirigió la zaga con autoridad y precisión.

Centrocampo

Douglas Luiz - 9/10

El artífice de la victoria. Luiz llevó las riendas del centro del campo y completó 64 de los 78 pases que intentó. Su gol en el minuto 41 fue una de las acciones destacadas del partido y mostró su calidad técnica en el disparo lejano. También generó una ocasión clara y fue el eje creativo del equipo.

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Pierre Kalulu - 7/10

En un papel híbrido, Kalulu aportó mucha energía y equilibrio. Conectó con eficacia la defensa y el centro del campo, lo que permitió a los jugadores más creativos destacar en zonas más adelantadas.

Weston McKennie - 8/10

McKennie apareció en el momento decisivo. Definió con acierto una jugada a balón parado en el minuto 29 y puso los cimientos de la victoria. Su energía para recorrer el campo de área a área contagió al equipo y sus llegadas desde atrás causaron problemas al Lecce con frecuencia.

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Teun Koopmeiners - 7/10

Una actuación inteligente del neerlandés. Aunque no marcó ningún gol, su lectura táctica para encontrar espacios entre líneas obligó a los centrocampistas del Lecce a mantenerse retrasados y actuar con cautela.

Andrea Cambiaso - 7/10

Cambiaso dio amplitud por la izquierda y ofreció una salida constante. Vio cómo le detenían un lanzamiento a balón parado al comienzo de la segunda parte y trabajó con diligencia en las tareas defensivas antes de ser sustituido en el minuto 68.

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Ataque

Nick Woltemade - 6/10

Woltemade fue la referencia del ataque. Aunque le faltó acierto en la definición y desperdició una ocasión importante en el minuto 78, cuando le detuvieron un disparo, su capacidad para recibir de espaldas fue fundamental para hacer entrar en juego a sus compañeros.

Randal Kolo Muani - 6/10

Una noche frustrante para el francés. Le costó encontrar ocasiones claras de remate y envió fuera un disparo en el minuto 37. Sus movimientos abrieron espacios que aprovecharon los centrocampistas, pero fue sustituido mediada la segunda parte.

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Suplentes y entrenador

Jeremie Boga - 6/10

Entró en el minuto 68 para dar un nuevo impulso al equipo. Dispuso de una ocasión para disparar en el minuto 84, pero su remate se marchó fuera. Su regate ofreció una vía de salida mientras la Juventus trataba de conservar la ventaja.

Juan Cabal - 6/10

Sustituyó a Cambiaso para reforzar la banda izquierda. Estuvo acertado con el balón y rozó el gol en el minuto 88, una muestra de su intención de sumarse al ataque pese a tener una función principalmente defensiva.

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Pape Matar Sarr - N/A

Entró en el minuto 83 por Douglas Luiz para aportar piernas frescas al centro del campo. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

Kerim Alajbegovic - N/A

Entró por McKennie en el minuto 90. Una participación simbólica en los instantes finales.

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Luciano Spalletti - 8/10

El planteamiento táctico de Spalletti fue acertado. Su decisión de situar a Douglas Luiz en una posición más retrasada, desde la que podía controlar el juego, permitió a la Juventus marcar el ritmo. Hizo los cambios en el momento oportuno y consiguió que el equipo no perdiera intensidad en el último cuarto del partido.