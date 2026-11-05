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La Juventus mantuvo su gran nivel en la Europa League con una victoria por 2-1 ante el AZ Alkmaar en el AFAS Stadion, en un partido en el que mostró disciplina. Los goles tempraneros de Teun Koopmeiners y Randal Kolo Muani aseguraron los tres puntos pese a un susto en los últimos minutos.

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La Juventus de Luciano Spalletti dio una lección de eficacia de cara a portería durante la primera parte en Alkmaar y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. El conjunto italiano aprovechó su superior colocación táctica, con Kolo Muani como eje del ataque. El francés asistió a Koopmeiners en el minuto 19 para que el exjugador del AZ marcara ante su antiguo club. Después, el propio Kolo Muani amplió la ventaja en el minuto 37 tras una gran acción de Nick Woltemade.

La segunda parte fue más cerrada. La Juventus buscó ahorrar energías y se replegó, cediendo la iniciativa al rival. Aunque el AZ Alkmaar dominó la posesión (56 %) y realizó 18 disparos, su falta de puntería permitió a la Juventus mantenerse cómoda hasta el minuto 88. Un gol tardío de Mexx Meerdink propició un final de nervios, pero el gigante italiano resistió durante los cuatro minutos de tiempo añadido para conseguir su tercera victoria de la campaña continental.

Portería y defensa

Guglielmo Vicario - 7/10

El guardameta italiano apenas tuvo trabajo durante 80 minutos, pero mantuvo la concentración para realizar dos paradas decisivas. Poco pudo hacer ante el preciso remate de Meerdink. Su distribución, además, ayudó a la Juventus a superar la presión inicial del equipo neerlandés en la primera parte.

Jhon Lucumi - 7/10

El colombiano impuso su físico y lideró la línea defensiva con autoridad. Ganó la mayoría de sus duelos aéreos y fue crucial para despejar el peligro cuando el AZ empezó a colgar balones al área durante los últimos quince minutos.

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Federico Gatti - 6/10

Gatti ofreció su habitual despliegue agresivo, aunque en ocasiones asumió riesgos al salir de la línea defensiva. Fue sustituido por Bremer en el minuto 78 para dar entrada a piernas frescas ante el aumento del trabajo defensivo.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly aportó solidez y equilibrio al lado izquierdo de la defensa. Aunque no fue tan activo como Lucumi, mantuvo la posición con disciplina y obligó a los extremos del AZ a mantenerse por fuera en lugar de recortar hacia dentro para poner a prueba a Vicario.

Pierre Kalulu - 7/10

Kalulu mostró su versatilidad como carrilero. En la segunda parte se centró principalmente en tareas defensivas y destacó en los duelos individuales, aunque aportó menos en ataque que su homólogo de la banda opuesta.

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Centro del campo

Pape Sarr - 7/10

Sarr fue el motor del centro del campo y abarcó muchísimo terreno. Su capacidad para interceptar balones y lanzar transiciones rápidas fue clave para el éxito de la Juventus al contraataque, pues permitió a los atacantes brillar en la primera parte.

Andrea Cambiaso - 6/10

Cambiaso trabajó sin descanso, aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 48. Fue sustituido al cumplirse una hora de juego, cuando Spalletti buscó reforzar la estructura defensiva.

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Teun Koopmeiners - 8/10

El protagonista de la noche. Koopmeiners mostró una gran serenidad para abrir el marcador en el minuto 19 ante su antiguo equipo. Destacó por su variedad de pases y marcó el ritmo del partido hasta que la Juventus se replegó.

Ataque

Randal Kolo Muani - 9/10

El indiscutible mejor jugador del partido. Kolo Muani participó en todas las acciones positivas de los visitantes: asistió en el primer gol y marcó con una buena definición en el minuto 37. Sus movimientos sin balón causaron constantes problemas a los centrales del AZ hasta que fue sustituido en el minuto 85.

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Kerim Alajbegovic - 6/10

Spalletti dio la titularidad al joven talento, que dejó destellos de su calidad técnica. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su presencia ayudó a estirar la defensa del AZ antes de que Jeremie Boga lo sustituyera en el minuto 60.

Nick Woltemade - 7/10

Woltemade enlazó bien el juego y sumó una merecida asistencia en el gol de Kolo Muani. Su altura y fortaleza permitieron a la Juventus recurrir al balón largo cuando estaba bajo presión, ya que ofreció una salida fiable para retener la pelota.

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Suplentes y entrenador

Jeremie Boga - 6/10

Entró en el minuto 60 para aportar frescura al contraataque. Su regate ofreció a la Juventus una vía para aliviar la presión, aunque a su último pase le faltó la precisión habitual.

Juan Cabal - 5/10

Cabal entró por Cambiaso y le costó un poco adaptarse a la intensidad del partido. Acabó viendo una tarjeta amarilla en el minuto 94 al intentar frenar una última ofensiva del AZ.

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Gleison Bremer - 6/10

El brasileño sustituyó a Gatti en el minuto 78 y aportó más contundencia a la defensa en el tramo final.

Jeff Ekhator - 5/10

Su breve participación fue disciplinada, aunque vio una tarjeta amarilla en el minuto 85 poco después de entrar al campo.

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Douglas Luiz - Sin calificar

Entró demasiado tarde para recibir una valoración justa.

Luciano Spalletti - 8/10

Su planteamiento táctico fue acertado. Spalletti detectó que la línea defensiva adelantada del AZ era un punto débil y lo explotó a la perfección en la primera parte. Sus cambios fueron pragmáticos y buscaron proteger la ventaja. Aunque su equipo acabó encajando un gol, los tres puntos nunca parecieron estar realmente en peligro.