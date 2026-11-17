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Japón cayó por un ajustado 2-1 ante Paraguay en un amistoso internacional que dejó al descubierto sus problemas defensivos desde el inicio. Pese a la reacción final liderada por Shio Fukuda, Japón no pudo remontar los dos goles de desventaja encajados en la primera parte.

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Los planes tácticos de Japón saltaron por los aires en apenas dos minutos en el Estadio Nacional, cuando Paraguay aprovechó el mal comienzo de los locales. Aunque el equipo de Hajime Moriyasu tuvo el 66 % de la posesión e intentó 17 disparos, le faltó acierto para superar a un disciplinado bloque sudamericano. Los visitantes fueron implacables en las transiciones y Diego Gomez dio las asistencias de los goles de Juan Caceres y Gustavo Gomez, que establecieron una ventaja de dos tantos antes del descanso.

La segunda parte estuvo marcada por la insistencia de Japón ante una resistente defensa paraguaya. Moriyasu recurrió ampliamente al banquillo e introdujo, entre otros, a Takefusa Kubo y Ritsu Doan para tratar de abrir huecos. Shio Fukuda recortó distancias en el minuto 85, pero ya era demasiado tarde. La incapacidad de Japón para transformar su superioridad estadística en goles puso de manifiesto un problema recurrente de eficacia en el último tercio ante rivales que defienden en bloque bajo.

GOAL puntúa a los jugadores de Japón en el Estadio Nacional...

Portería y defensa

Zion Suzuki - 5/10: Una noche frustrante para el portero, que encajó dos goles en los cuatro disparos a puerta de Paraguay. Poco podía hacer ante los remates a corta distancia, pero en ocasiones se precipitó al distribuir el balón bajo presión.

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Yukinari Sugawara - 6/10: Sugawara fue una opción constante por la banda derecha y contribuyó a los 33 centros de Japón, pero le costó frenar las primeras incursiones paraguayas por la izquierda.

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Ko Itakura - 5/10: El capitán pasó apuros en la primera parte y tuvo dificultades para organizar la zaga ante el poderío físico de Wlk y Enciso.

Tsuyoshi Watanabe - 5/10: Formó parte de una pareja de centrales que se mostró vulnerable en los primeros 45 minutos. Watanabe no siguió a Gomez en el segundo gol y fue sustituido por Ayumu Seko al cumplirse una hora de partido.

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Junnosuke Suzuki - 4/10: Una noche para olvidar para el defensa. Vio la amarilla en el minuto 42 por una entrada torpe y Moriyasu lo sustituyó en el descanso después de que no lograra dar solidez defensiva a su banda.

Centro del campo

Kaishu Sano - 6/10: Sano trabajó mucho en el doble pivote y ayudó a Japón a mantener un elevado porcentaje de acierto en el pase, del 87,2 %. Sin embargo, le faltó verticalidad para superar las líneas paraguayas.

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Kodai Sano - 6/10: Al igual que el otro Sano, ofreció una base aceptable en la posesión, pero se vio desbordado en los rápidos contraataques de Paraguay.

Yuito Suzuki - 5/10: Como mediapunta, Suzuki no encontró los espacios necesarios para generar ocasiones claras. Su influencia fue escasa antes de que Kubo lo sustituyera al cumplirse una hora de partido.

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Ataque

Tatsuhiro Sakamoto - 5/10: Dejó destellos de calidad técnica, pero apenas participó, ya que los ataques de Japón se atascaron a menudo en el último tercio. También fue sustituido por motivos tácticos en el descanso.

Keisuke Goto - 5/10: El joven delantero vivió una noche solitaria frente al veterano Gomez. Con solo 19 toques dentro del área rival entre todo el equipo, Goto apenas recibió balones antes de ser sustituido por Ogawa.

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Yuki Soma - 5/10: A Soma le costó influir en el partido desde las bandas y se encontró aislado ante una compacta defensa paraguaya. Junya Ito lo sustituyó en el descanso.

Suplentes y entrenador

Ritsu Doan - 7/10: Aportó intensidad desde su entrada y provocó varias faltas en zonas peligrosas. Le bloquearon un remate en los últimos minutos, cuando Japón apretaba.

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Hiroki Ito - 5/10: Su actuación tras salir del banquillo tuvo luces y sombras. Aportó más altura, pero vio la amarilla por una falta imprudente en los últimos instantes del tiempo añadido.

Junya Ito - 7/10: Aportó la velocidad y la calidad en los centros que necesitaba el equipo. Estuvo cerca de asistir a Fukuda con un buen envío a balón parado en el minuto 87.

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Ao Tanaka - 6/10: Mejoró el ritmo de circulación de Japón en la última media hora.

Takefusa Kubo - 7/10: Fue claramente el jugador más creativo de Japón: pidió el balón y obligó a Paraguay a replegarse más.

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Koki Ogawa - 6/10: Aguantó bien el balón y dio la asistencia para el gol tardío de Fukuda.

Shio Fukuda - 8/10: El jugador más destacado pese a los pocos minutos de los que dispuso. Demostró un gran instinto para marcar en el minuto 85 y poco después obligó al portero a realizar otra parada. Fue la principal amenaza de Japón.

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Takumi Minamino - 6/10: Aportó experiencia y ayudó a conectar el juego, pero no logró el empate en los últimos minutos.

Ayumu Seko - 6/10: Dio solidez a la defensa en la recta final.

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Shuto Nakano - 5/10: Vio la amarilla por una dura falta casi nada más entrar.

Hajime Moriyasu - 5/10: Aunque sus cambios acabaron por alterar la dinámica del partido, la verticalidad de Paraguay sorprendió a su once inicial. La incapacidad del equipo para defender las jugadas a balón parado y las transiciones iniciales sigue siendo un