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Inglaterra logró una trabajada victoria por 2-1 ante Croacia en Wembley, liderada por Harry Kane, que batió un récord. Pese a un breve susto en la segunda parte, mostró madurez táctica para sellar su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Inglaterra prolongó su buena trayectoria en la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria por 2-1 ante Croacia en Wembley, en una noche marcada por los hitos históricos y la solidez táctica. La selección inglesa se adelantó en el minuto 24, cuando Morgan Rogers marcó tras una buena acción de Jude Bellingham. El gol premió un inicio dominante en el que el equipo de Thomas Tuchel controló el ritmo y los espacios entre líneas.

Sin embargo, el partido cambió en la segunda mitad. Croacia fue creciendo hasta que Petar Sucic logró el empate en el minuto 59. La igualdad solo duró cinco minutos: Kane, que celebraba una participación histórica con la selección, transformó con precisión un penalti en el minuto 64 tras una falta de Ivan Smolcic. Inglaterra gestionó los últimos minutos con solvencia y limitó a los visitantes a intentos lejanos con pocas opciones de éxito para asegurar los tres puntos.

Portero y defensa

Jordan Pickford - 7/10

Pese a encajar el gol de Sucic, Pickford fue decisivo para conservar la ventaja. Realizó seis paradas durante el partido, varias de ellas de gran nivel, que impidieron a Croacia ganar impulso. Su distribución ayudó a superar la primera línea de presión croata en la primera mitad.

Trent Alexander-Arnold - 6/10

Una actuación típica de pases arriesgados capaces de generar grandes ocasiones. Por momentos sufrió en defensa ante las incorporaciones de Josko Gvardiol, pero su capacidad para cambiar la orientación del juego fue fundamental en el dominio inicial de Inglaterra. Fue sustituido en el minuto 78.

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Jarell Quansah - 7/10

El joven defensa mostró una notable serenidad junto a la veteranía de la línea defensiva. Contribuyó a los 18 despejes de Inglaterra y se impuso en sus duelos individuales. Además, demostró una gran madurez cuando Croacia apretó al final de la segunda mitad.

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Dan Burn - 6/10

Burn aportó presencia física en el centro de la defensa. Aunque no tenía la velocidad necesaria para cubrir todos los contraataques, su colocación ayudó a Inglaterra a ganar tres duelos aéreos y a limitar a Croacia a solo siete disparos a puerta de sus 15 intentos totales.

Lewis Hall - 7/10

El lateral firmó una actuación enérgica y fue una opción habitual para hacer progresar el balón. Hall cumplió con disciplina sus tareas defensivas y aportó amplitud, lo que permitió a los centrocampistas ofensivos cerrarse para generar superioridades por dentro.

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Centrocampo

Declan Rice - 7/10

Rice fue el sostén del equipo y protegió a la defensa de cuatro con su eficacia habitual. Fue sustituido en el minuto 78 tras un esfuerzo que le exigió desplazarse constantemente de lado a lado para contrarrestar la influencia creativa de Mateo Kovacic y Martin Baturina.

Elliot Anderson - 6/10

Una actuación ordenada en el centro del campo. Anderson se centró en conservar el balón y frenar las transiciones croatas. Aunque no fue tan explosivo como sus compañeros de la medular, su despliegue fue esencial para que Inglaterra mantuviera un 54 % de posesión.

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Jude Bellingham - 8/10

El principal motor creativo de Inglaterra. Bellingham dio la asistencia a Rogers en el primer gol, en el minuto 24, e impulsó constantemente al equipo hacia delante. Su capacidad para encontrar espacios entre el centro del campo y la defensa croatas marcó la diferencia táctica del partido.

Ataque

Anthony Gordon - 6/10

Gordon aportó la verticalidad y la velocidad necesarias por las bandas. Aunque no marcó, su amenaza constante obligó a la defensa croata a replegarse y creó los espacios que aprovecharon Rogers y Bellingham antes de que fuera sustituido en el minuto 78.

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Morgan Rogers - 8/10

El joven firmó una actuación sobresaliente y abrió el marcador en el minuto 24. Sus conducciones directas y su precisión en la definición demostraron por qué se ha convertido en un habitual con Tuchel. Fue una amenaza constante para la defensa croata durante todo el partido.

Harry Kane - 9/10

Una noche para el recuerdo del capitán. El día en que se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de Inglaterra, asumió la responsabilidad y marcó el penalti de la victoria en el minuto 64. Su juego de espaldas a portería fue excepcional y dio a la segunda línea de ataque una base para brillar.

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Suplentes y entrenador

Ben White - 6/10

Entró en el minuto 78 por Alexander-Arnold para aportar solidez defensiva cuando Inglaterra buscaba cerrar el partido.

James Garner - 6/10

Entró en el minuto 78 por Rice y ayudó a mantener el orden en el centro del campo durante los diez últimos minutos, llenos de nerviosismo.

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Rio Ngumoha - 6/10

Dispuso de unos minutos al final en sustitución de Gordon y dejó algunos destellos de su potencial en las transiciones.

Thomas Tuchel - 8/10

El planteamiento táctico de Tuchel funcionó a la perfección en la primera mitad y su decisión de confiar en Rogers quedó justificada. Más importante aún, su equipo no perdió la calma tras el empate: recuperó pronto la ventaja y gestionó el partido hasta llevarse la victoria.