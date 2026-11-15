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Inglaterra logró una dramática victoria por 3-2 ante España en el Riyadh Air Metropolitano y se aseguró el primer puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones. Los goles de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White le dieron una amplia ventaja que resistió la reacción final de España.

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Inglaterra dio una lección táctica de eficacia para imponerse a España en un emocionante partido de cinco goles en el Riyadh Air Metropolitano. Pese a ceder el 64 % de la posesión al equipo de Luis de la Fuente, Inglaterra fue letal en las transiciones y las jugadas a balón parado. El penalti transformado con precisión por Kane justo antes del descanso marcó el rumbo del encuentro, antes de que dos goles en rápida sucesión al comienzo de la segunda parte sorprendieran a los anfitriones y pusieran fin a su larga racha sin perder.

La solidez defensiva del equipo de Thomas Tuchel se vio sometida a una dura prueba en los últimos minutos, cuando España reaccionó con ímpetu por medio de Mikel Oyarzabal y Nico Williams. Sin embargo, la diferencia estuvo en la capacidad de Inglaterra para convertir en gol tres de sus cinco disparos a puerta. El resultado permite a Inglaterra superar a España y terminar primera en el Grupo 3, además de mostrar un pragmatismo que invita al optimismo de cara a los próximos ciclos de torneos bajo la dirección de Tuchel.

Portero y defensa

James Trafford - 7/10

El joven portero tuvo trabajo durante todo el encuentro e hizo cinco paradas para mantener a raya a España durante buena parte del partido. Poco pudo hacer ante la precisión de los dos goles encajados en los últimos minutos, pero su seguridad con las manos y su dominio del área bajo una intensa presión dieron una base sólida a la victoria.

Ezri Konsa - 8/10

Actuación destacada del defensa del Arsenal, que demostró su capacidad en el juego aéreo al marcar el segundo gol de Inglaterra en el minuto 53 tras un envío de Declan Rice. En defensa, fue uno de los principales protagonistas de los 29 despejes de Inglaterra y mantuvo la compostura cuando España llenó el área de jugadores en los últimos minutos.

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Jarell Quansah - 7/10

Con la misión de controlar a Oyarzabal, Quansah se mantuvo firme durante gran parte de la noche. Fue fundamental en las 20 interceptaciones de Inglaterra: leyó bien el juego y mostró una madurez impropia de su edad en un encuentro europeo de gran importancia.

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Ben White - 8/10

White estuvo excepcional en la banda derecha. Compaginó sus tareas defensivas con una llegada al área en el momento justo para marcar el tercer gol de Inglaterra en el minuto 57. Su aportación a las transiciones fue decisiva antes de ser sustituido.

Lewis Hall - 6/10

Hall pasó apuros por momentos en una noche en la que tuvo la ingrata tarea de seguir a Lamine Yamal. Aunque sufrió ante las superioridades numéricas de España en la banda, contribuyó a una organización defensiva que limitó al rival a siete disparos a puerta en 23 intentos.

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Centro del campo

Declan Rice - 8/10

Rice fue el motor del equipo y dio la asistencia del gol de Konsa con un centro preciso. La tarjeta amarilla que vio en el minuto 15 no frenó su intensidad: sostuvo de forma brillante el centro del campo y alteró el ritmo de España durante sus largos periodos de posesión.

Jude Bellingham - 7/10

Bellingham exhibió su clase habitual en espacios reducidos y dio la asistencia a White para el 3-0. Sacó partido a sus escasas intervenciones y ejerció de principal enlace en los contraataques que definieron el planteamiento táctico de Inglaterra.

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Elliot Anderson - 6/10

Anderson trabajó duro en el centro del campo para hacer frente a la calidad técnica de España. Aunque participó menos que sus compañeros en el último tercio, su disciplina en el bloque medio ayudó a impedir que España penetrara por el centro durante la primera hora. Sin embargo, su tarjeta roja fue la chispa que impulsó el intento de remontada español y devolvió a los anfitriones la esperanza de meterse en el partido.

Ataque

Anthony Gordon - 6/10

Gordon aportó la velocidad necesaria para mantener alerta a la adelantada defensa española. Aunque no marcó, sus carreras directas obligaron a España a replegarse con cautela y dieron a Inglaterra más margen para jugar el balón.

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Morgan Rogers - 6/10

En un papel ofensivo de gran movilidad, Rogers resultó útil para retener el balón en los escasos momentos en que Inglaterra trató de mantener la presión. Mostró fortaleza física ante Aymeric Laporte y Pau Cubarsi antes de sumarse al esfuerzo defensivo final.

Harry Kane - 8/10

El capitán fue una garantía: transformó un penalti en el minuto 45 para abrir el marcador. Más allá del gol, la capacidad de Kane para retrasar su posición y facilitar el juego fue crucial para un equipo que tuvo solo el 36 % de la posesión.

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Suplentes y entrenador

Djed Spence - 6/10

Entró en el minuto 82 para aportar piernas frescas en la banda mientras España intensificaba su búsqueda de una vía para volver a meterse en el partido.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

El joven entró por Kane en el minuto 78 para reforzar el centro del campo durante un final frenético.

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Dominic Calvert-Lewin - N/A

Entró en el minuto 83 para ofrecer una opción por alto en los despejes largos.

Dan Burn - N/A

Un cambio táctico tardío, en el minuto 89, para añadir altura y seguridad defensiva en los últimos segundos.

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Thomas Tuchel - 9/10

Un triunfo táctico del entrenador alemán. Tuchel dispuso un bloque medio que logró frustrar a España durante una hora y aprovechó sin piedad las jugadas a balón parado y las transiciones. Sus cambios estuvieron orientados a conservar la ventaja, y su plan de partido aseguró una victoria memorable en Madrid.