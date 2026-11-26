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La Juventus mantuvo su buena racha en la Europa League con una convincente victoria por 4-1 ante el Omonia Nicosia en el Allianz Stadium. Francisco Conceicao fue decisivo con un gol y dos asistencias, en un partido en el que el conjunto italiano mostró mucha más eficacia que su rival chipriota.

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La Juventus continuó su marcha dominante en la fase de liga de la Europa League con una contundente victoria por 4-1 ante el Omonia Nicosia. Pese al susto inicial, cuando Lubomir Satka marcó para los visitantes en el minuto 15, el equipo de Luciano Spalletti mantuvo la calma e impuso poco a poco su superioridad técnica. La flexibilidad táctica del 3-4-3 permitió a la Juventus acaparar el 60 % de la posesión y acabar con la resistencia visitante gracias a una ráfaga de eficacia ofensiva.

El punto de inflexión llegó al final de la primera parte con el empate de Andrea Cambiaso, que cambió la dinámica del partido a favor de la Juventus. Jeff Ekhator adelantó al equipo poco antes del descanso y Francisco Conceição amplió la ventaja en el minuto 68. Jeremie Boga cerró el marcador con el cuarto gol y permitió a la Juventus asegurar una convincente victoria y tres valiosos puntos.

Portería y defensa

Neto - 6/10

El veterano brasileño tuvo una noche relativamente ajetreada pese al resultado: recibió cinco disparos a puerta. Poco pudo hacer ante el gol inicial de Satka tras un saque de esquina, pero estuvo atento para detener a Muamer Tankovic en la segunda parte. Se mostró seguro en la distribución del balón y contribuyó al 92 % de acierto en el pase del equipo.

Federico Gatti - 7/10

Gatti fue el pilar defensivo y lideró al equipo con 13 acciones defensivas. Se impuso físicamente en los duelos individuales y mostró una mentalidad ofensiva al incorporarse al último tercio. Justo antes del descanso, puso a prueba a Thomas Kaminski con dos remates a puerta.

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Jhon Lucumí - 6/10

Actuación solvente del central, centrado en mantener adelantada la línea defensiva. Apenas sufrió en jugadas de ataque, pero participó en el fallo colectivo al no seguir a Satka en el primer gol. McKennie le sustituyó en el minuto 66, cuando Spalletti buscaba más impulso ofensivo.

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Lloyd Kelly - 6/10

Kelly aportó equilibrio en el costado izquierdo de la defensa de tres. Mantuvo la disciplina durante casi todo el partido e incluso firmó un inusual disparo lejano a puerta en el minuto 83. Su colocación fue vital para impedir que el Omonia aprovechara el espacio a la espalda de los carrileros de la Juventus cuando subían al ataque.

Centro del campo

Andrea Cambiaso - 8/10

Como centrocampista derecho, Cambiaso fue el motor de la remontada. Su preciso remate en el minuto 37 igualó el marcador y sus desmarques hacia el interior siguieron siendo una amenaza constante. Terminó el partido con varios disparos a puerta y fue una vía fundamental para hacer avanzar el balón.

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Pape Matar Sarr - 7/10

El motor del centro del campo de la Juventus completó 74 pases precisos, más que nadie en el equipo. Su capacidad para recuperar la posesión y mover rápidamente el balón permitió a los atacantes mantenerse en el último tercio. Aportó la solidez estructural necesaria para que funcionara el 3-4-3.

Douglas Luiz - 6/10

Ofreció una actuación sobria en el doble pivote antes de dejar su sitio a Teun Koopmeiners. Luiz ayudó a marcar el ritmo durante la reacción de la primera parte, pero le faltó el último pase para desarmar el bloque bajo del Omonia. Su disciplina táctica ayudó a la Juventus a mantener el 60 % de posesión.

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Juan Cabal - 6/10

Cabal dio amplitud por la banda izquierda y obligó a Kaminski a intervenir con un disparo lejano en el minuto 26. Spalletti le sustituyó en el descanso por Zeki Çelik por motivos tácticos, en busca de ajustar la estructura defensiva y renovar las energías del equipo.

Ataque

Francisco Conceicao - 9/10

El indiscutible hombre del partido. Conceicao no dejó de generar peligro: realizó siete disparos y registró el xG más alto del equipo, con 1,19. Marcó un gol y dio dos asistencias, por lo que fue decisivo en la victoria de la Juventus. Sus regates directos causaron problemas al Omonia durante toda la noche, mientras que su creatividad y su amenaza ofensiva le convirtieron en un peligro constante.

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Jeff Ekhator - 8/10

El joven lideró el ataque con una inteligencia impropia de su edad. Marcó el decisivo gol que puso por delante a la Juventus en el minuto 43, tras medir a la perfección su desmarque. Sus movimientos sin balón abrieron espacios para que Conceicao y Jeremie Boga se metieran por dentro, y tuvo mala suerte de no marcar un segundo gol antes de ser sustituido.

Jeremie Boga - 8/10

Boga vio recompensada su insistencia ofensiva con un gol en el minuto 73 que estableció el 4-1. Aunque en ocasiones le faltó precisión en la primera parte, su capacidad para superar a su marcador por fuera abrió espacios. Puso constantemente en apuros a los laterales del Omonia.

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Suplentes y entrenador

Zeki Çelik (45') - 6/10

Entró por Cabal en el descanso y aportó una presencia defensiva más tradicional en la banda, lo que permitió a la Juventus mantener la seguridad atrás mientras buscaba más goles.

Teun Koopmeiners (66') - 7/10

Su entrada añadió creatividad al juego. Ayudó a conectar el centro del campo con el ataque en el tramo en el que la Juventus marcó el tercer y el cuarto gol.

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Weston McKennie (66') - 6/10

Sustituyó a Lucumí para aportar energía y presencia en ambas áreas. Su versatilidad permitió a la Juventus cambiar de dibujo con comodidad en el último cuarto del partido.

Nick Woltemade (66') - 6/10

Tras sustituir a Ekhator, aportó un perfil físico diferente en ataque: ayudó a retener el balón y mantuvo ocupados a los centrales del Omonia.

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Randal Kolo Muani (86') - N/A

El francés disputó los últimos minutos cuando el partido ya estaba completamente decidido.

Luciano Spalletti - 8/10

La decisión de Spalletti de mantener el 3-4-3 pese a empezar por detrás en el marcador mostró su gran confianza en el plan táctico. Sus cambios en la segunda parte fueron proactivos e impidieron que el Omonia cobrara impulso tras el descanso.