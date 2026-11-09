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Una publicación de Ismael Saibari, compañero de Manuel Neuer, ha dejado a los aficionados del FC Bayern de Múnich desconcertados por unas palabras insólitas.

En la victoria por 2-1 ante el 1. FSV Mainz 05, Neuer sufrió un desgarro parcial de un tendón del pie derecho. El diagnóstico supone para el guardameta de 40 años una baja de unos dos meses.

El portero de la selección se pronunció el domingo en Instagram con una foto en la que aparece con muletas y escribió: «Una lesión nunca llega en el momento adecuado, pero forma parte del juego. Ya he pasado por esto antes y también lo superaré esta vez. A partir de ahora, ¡toda mi concentración está puesta en la recuperación! Agradezco mucho todas vuestras palabras de ánimo».

Saibari también le mostró su apoyo. El marroquí de 25 años dejó bajo la publicación del guardameta cinco palabras que causaron sorpresa en los comentarios: «Buena recuperación nosotros estar juntos».

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Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras un usuario sugirió al extremo la formulación correcta, «Estamos unidos», otro le recomendó recurrir a un programa de traducción.

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Los usuarios señalan a Ismael Saibari los errores de su publicación

Saibari demostró sentido del humor y respondió a las correcciones de los usuarios. «Lo intenté sin Google, la próxima vez lo conseguiré. Gracias por la corrección».

No sorprende que la gramática alemana todavía le plantee dificultades al recién llegado. Sin embargo, Saibari tiene facilidad para los idiomas: nació y creció en España, domina el catalán y, además, habla con fluidez inglés, neerlandés, árabe y francés. Ahora quiere aprender alemán poco a poco.

Getty Images

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En el campo, el fichaje de 50 millones de euros procedente del PSV Eindhoven tampoco puede ayudar por ahora al campeón récord. Saibari sigue recuperándose de una rotura de la sindesmosis que sufrió en el duelo destacado contra el Borussia Dortmund (2-2). Tras una intervención quirúrgica, estará de baja unos tres meses.

Otros compañeros también dejaron mensajes en la publicación de Neuer. Desde el otro lado del Atlántico escribió Thomas Müller, que ahora juega en los Vancouver Whitecaps: «A mi portero favorito: recupérate pronto». También el suplente de Neuer, Jonas Urbig, le deseó una pronta recuperación con un «Que te mejores».