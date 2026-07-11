Noskova se proclama campeona de Wimbledon tras un partido épico y lleno de emoción frente a Muchova

La checa Linda Nosková ganó la final femenina de Wimbledon al vencer a su compatriota Karolína Muchová por 6-2, 5-7 y 6-3, en un partido lleno de giros dramáticos.

Tras dos horas y media de juego, Nosková sufrió un colapso en el segundo set al desperdiciar cinco puntos decisivos con 5-2 a favor. Abandonó la pista para ir al baño y recuperar la concentración. Allí vio el plato «Venus Rosewater», destinado a la campeona, y se dijo: «No voy a coger el plato pequeño, voy a coger el grande».

Cumplió su promesa: en el tercer set mostró una determinación de acero y cerró el partido con un servicio demoledor en el sexto punto de match, para luego caer de espaldas sobre el césped y cubrirse el rostro con las manos en una imagen conmovedora.

Recibió el famoso plato de manos de la princesa Catherine, convirtiéndose en la tercera checa en ganar Wimbledon en cuatro años, tras Markéta Vondroušová (2023) y Barbora Krejčíková (2024), y en la campeona más joven desde Petra Kvitová en 2011.

Nosková dedicó el título a su madre fallecida poco antes de que ella participara en el torneo hace dos años y afirmó en su discurso: «Sin duda, no estaría aquí de no ser por ella», mientras lanzaba un beso al cielo; por su parte, la leyenda Martina Navratilová se secaba las lágrimas desde el palco real.

En el palco real la acompañaban Kvitová y Navratilová —dueña del récord de nueve títulos en Wimbledon— junto a Kate, princesa de Gales, y Jan Koudis, campeón de 1973.

Nosková, actual 12 del mundo, subirá al puesto 7 el lunes, su mejor marca, y suma su segundo título sobre hierba tras ganar en Berlín.