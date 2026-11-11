«¡Nos tiene a todos enganchados!»: cómo Cesc Fabregas está convirtiendo a los jóvenes del Como en estrellas internacionales

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El entrenador del Como, Cesc Fabregas, ha desempeñado un papel clave en la rápida progresión de defensas y centrocampistas del ambicioso club italiano. Tanto Jacobo Ramon como Mattia Liberali han atribuido su evolución a la filosofía táctica del exjugador de la selección española mientras se preparan para jugar con sus selecciones absolutas.

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Fabregas impulsa el rápido ascenso de las jóvenes promesas del Como

El meteórico ascenso del Como bajo la dirección de Cesc Fabregas sigue dando frutos notables. El proyecto del club impulsa ya a jóvenes talentos hasta las selecciones absolutas. Tanto el central español Jacobo Ramon como el adolescente italiano Mattia Liberali han dado un salto decisivo en sus carreras a orillas del lago de Como.

Ambos tomaron la decisión de dejar el Real Madrid y un gran club de Milán, respectivamente, en busca de un entorno de máximo nivel en el que desarrollarse, y encontraron en Fabregas al mentor ideal.

Ahora, mientras se preparan para jugar con las selecciones absolutas de España e Italia, respectivamente, su rápida evolución pone de relieve el profundo impacto de la filosofía de entrenamiento del centrocampista campeón del mundo.

Ramon destaca la singular forma en que Fabregas comunica sus ideas tácticas

Jacobo Ramon, que dejó el Real Madrid para tener minutos con regularidad y demostrar su capacidad, destacó la rapidez con la que Fabregas se ganó a todo el vestuario gracias a su clara visión del fútbol.

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«Cesc confió en mí después de que dejara el Madrid, me explicó todo y su filosofía encaja perfectamente con mi estilo. Y le estoy increíblemente agradecido», explicó Ramon a AS.

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Al destacar la capacidad del entrenador para gestionar el grupo, Ramon añadió: «La forma en que comunica las cosas. Su mensaje llega a todos. Nos tiene a todos enganchados, tanto a titulares como a suplentes, y eso no es nada fácil. A todos nos apasionan sus ideas, y se está notando».

Liberali brilla en la Champions League de la mano de Fabregas

Para Mattia Liberali, pasar de la Serie B, tras una cesión para continuar su desarrollo en Calabria, a la intensidad de la Serie A y la Champions League exigía una orientación experta. Fabregas se la proporcionó e infundió una enorme confianza al creativo centrocampista.

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Durante la contundente victoria europea del Como ante el Lens, Liberali marcó su primer gol en la Champions League. Fue el broche a una semana inolvidable que culminó con su convocatoria para la selección absoluta de Italia por parte de Roberto Mancini.

«No fue fácil pasar de la Serie B a la intensidad de la Serie A y la Champions League», admitió Liberali. «Fabregas me está ayudando mucho y me está dando mucha confianza. Las cosas van realmente bien con él y también con el fantástico grupo. Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Para mí ha sido una semana maravillosa, la mejor de mi vida».

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Reconocimiento internacional y mirada al futuro

Bajo la meticulosa tutela de Fabregas, Ramon ha ganado seis kilos de músculo para afrontar las exigencias físicas del fútbol italiano sin perder su olfato goleador. Así se ha ganado su primera convocatoria con la selección absoluta de España, a la que le ha llamado por primera vez el seleccionador de la Fuente. Liberali, por su parte, aspira a trasladar su rendimiento con el club al escenario internacional mientras Italia se prepara para dos importantes compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Francia y Bélgica.

El parón internacional pone de relieve el extraordinario alcance mundial del club: hasta doce jugadores del Como representarán a sus respectivas selecciones. Entre las convocatorias destacan las primeras llamadas a la selección absoluta de Italia para Mattia Liberali, nacido en 2007, y el centrocampista Riccardo Cassano, nacido en 2009. Mientras tanto, el capitán Lucas Da Cunha volverá a vestir la camiseta de Francia tras recibir su primera convocatoria el mes pasado y jugará los encuentros ante Italia y Turquía.

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Ambos jugadores reconocen que trabajar a diario a las órdenes de un maestro de la táctica como Fabregas ha acelerado su madurez en años, mientras las jóvenes promesas del Como siguen llamando la atención en el fútbol europeo.