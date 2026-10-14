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Aurelien Tchouameni ha expresado el creciente malestar del vestuario del Real Madrid por las recientes actuaciones arbitrales. En la previa de un importante partido europeo contra la Roma, el internacional francés admitió que la plantilla está acusando el desgaste provocado por las decisiones polémicas sobre el terreno de juego.

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La frustración se desborda en el Bernabéu

«No quiero hablar de los árbitros. Nos sentimos muy frustrados. Pero lo importante es que ganamos el partido», declaró a Marca tras la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal en LaLiga. Sus palabras ponen de relieve el difícil equilibrio que deben mantener los jugadores madridistas: están claramente molestos por lo ocurrido recientemente, pero no quieren exponerse a sanciones por hablar con demasiada franqueza.

Su entrenador expresó más tarde una opinión similar a la de Tchouameni, lo que apunta a una postura común dentro del equipo sobre el arbitraje que ha recibido en las últimas semanas, tanto en las competiciones nacionales como en las continentales.

Mientras el equipo se prepara para su próximo desafío, la presión sobre los árbitros para que mantengan un criterio uniforme no hará sino aumentar. La trayectoria del Real Madrid en las competiciones europeas suele situar estas cuestiones en primer plano, y la franqueza de Tchouameni sugiere que el debate interno sobre los árbitros es mucho más intenso de lo que suele trascender al público. La prioridad del jugador francés sigue siendo el resultado, pero ha enviado un mensaje claro a los organismos rectores: los futbolistas están perdiendo la paciencia con la situación actual.

Continúa el gran debate sobre el centro del campo

Al margen de la polémica arbitral, Tchouameni también tuvo que responder al debate táctico que rodea al centro del campo del Real Madrid. Tras la marcha de jugadores legendarios por su capacidad para organizar el juego, en la capital española se habla constantemente de la falta de un «cerebro puro» o de un organizador tradicional en el centro del campo. Los críticos sostienen que los centrocampistas actuales, aunque dominantes en el aspecto físico y dotados técnicamente, carecen del perfil específico necesario para marcar el ritmo de los partidos como lo hacían sus predecesores.

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Tchouameni, sin embargo, se apresuró a defender la calidad de la plantilla actual y su propio papel en el sistema. «Tengo mi opinión, es un tema vuestro. Somos jugadores de élite que trabajamos para que gane el equipo», respondió cuando le preguntaron por la supuesta falta de un organizador en el centro del campo.

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Su respuesta refleja la confianza de un grupo que ha seguido obteniendo resultados pese a las dudas externas sobre su planteamiento táctico. El jugador francés cree que el esfuerzo colectivo y la versatilidad de los centrocampistas actuales bastan para cumplir los ambiciosos objetivos del club.

Cuando los periodistas insistieron en preguntarle si el club necesita acudir al mercado de fichajes para incorporar a un centrocampista de otro perfil, Tchouameni eludió hábilmente la presión. «Lo importante es el partido de mañana. Eso le corresponde a él, al entrenador o al presidente», añadió, dejando las decisiones sobre fichajes en manos de la cúpula del club. Es una postura madura por parte de un jugador que se ha convertido en una pieza fundamental del once titular y que demuestra que está centrado en el terreno de juego, no en los despachos.

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Centrado en el reto de Roma

La conversación acabó girando hacia el desafío inmediato: una difícil visita a la AS Roma.

«La Roma es un rival duro, muy difícil», señaló el centrocampista, consciente de las dificultades tácticas que tendrá que superar su equipo. También recalcó que la armonía dentro del grupo se mantiene: «El ambiente en el equipo es bueno. Lo importante es que luchamos por ser campeones».

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La conquista de títulos sigue siendo la principal motivación de la plantilla, al margen de los problemas que afronte con los árbitros o del escepticismo de los medios sobre su evolución táctica bajo la dirección actual.

En definitiva, la comparecencia previa al partido recordó las presiones particulares que conlleva representar al Real Madrid. Entre la polémica arbitral y la defensa de la identidad táctica del equipo, Tchouameni demostró por qué se ha convertido en un líder tanto en su club como en su selección.

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La atención se centra ahora en el campo, donde el Real Madrid buscará acallar las dudas y dejar atrás la «frustración» de las últimas semanas con una actuación contundente en la capital italiana. Ganar, como dio a entender Tchouameni, es la única solución real a los problemas que afronta el equipo.