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Jarrod Bowen ha admitido que hablará sobre su futuro en el West Ham al final de la temporada si el club no logra ascender. El capitán se quedó tras el descenso de la pasada campaña, pero al West Ham le ha costado adaptarse a la Championship y sigue sin ganar tras cuatro partidos con su nuevo entrenador, Scott Parker, antes de recibir al Stoke, que atraviesa un gran momento.

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Bowen se comprometió con el West Ham tras el descenso

Bowen despertó el interés de clubes de la Premier League después de que el West Ham descendiera a la segunda categoría por primera vez en 14 años, pero optó por firmar un nuevo contrato hasta 2030 con condiciones revisadas para ayudar al club en su intento de ascender. El delantero disputó su partido número 300 con el West Ham en la derrota del martes por 1-0 ante el Portsmouth.

«Nunca quise marcharme después de descender», declaró a Standard Sport. «Siempre quise intentarlo y decir que podemos devolver a este club a la Premier League. Quería estar al frente de ese objetivo».

Bowen supedita su futuro al ascenso

Sin embargo, el jugador de 29 años admitió que una segunda temporada en la Championship le obligaría a replantearse su futuro. «Creo que no conviene mirar demasiado lejos, porque hay que concentrar toda la energía en esta temporada», afirmó.

«Pero, si no lo conseguimos, nos sentaremos a hablar al final de la temporada. Por ahora, creo que tenemos que dedicar toda nuestra energía a esta campaña, porque podemos lograr algo especial».

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El West Ham pasa apuros en la Championship

El West Ham solo ha ganado seis de sus primeros 17 partidos de liga y ocupa la decimotercera posición. Parker todavía no ha logrado una victoria desde que sustituyó a Nuno Espirito Santo a principios de noviembre. Bowen ya ha respaldado a Parker para revertir la situación : «Desde que llegó, ha sido un soplo de aire fresco».

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«Por supuesto que no quieres quedarte estancado», añadió el capitán. «Quieres recuperarte y volver de inmediato a la Premier League, claro que sí. Pero, como he dicho, no es tan fácil como la gente cree o espera».

El Stoke pondrá a prueba al West Ham

El West Ham recibe este fin de semana al Stoke, segundo clasificado.

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El equipo visitante ha ganado seis de sus últimos siete partidos de liga, y una derrota en casa alejaría aún más al West Ham de los puestos de acceso al play-off.