En el partido de la séptima jornada de la Süper Lig se produjo una acción polémica en el área de los de Estambul en el minuto 48. Tras un pase en profundidad, Metehan Altunbas, del Kocaelispor, cayó en el área pequeña cuando se deslizó con los pies por delante hacia Nübel. El guardameta alemán detuvo el primer remate, pero después agarró brevemente con ambas manos la pierna derecha del delantero, que estaba en el suelo. Con esa acción, Nübel impidió presumiblemente que Altunbas pudiera marcar en el rechace.

Pese a las enérgicas protestas del equipo visitante, el árbitro Abdullah Bugra Taskinsoy dejó seguir el juego. El videoárbitro tampoco intervino. Fue un error de apreciación, según aclaró la experta arbitral Secim Demirel en la cadena beIN : «Tendría que haber sido penalti y tarjeta roja. También habría sido necesaria la intervención del VAR. Desde la posición del árbitro era muy difícil apreciar esa situación».

Después, los ánimos se encendieron en el Kocaelispor. El club compartió la secuencia en sus redes sociales con un escueto mensaje: «Sin comentarios».

El portero Serhat Öztasdelen se mostró mucho más emotivo: «Estoy orgulloso de mis compañeros. Jugamos un fútbol excelente. Merecimos ganar. Hubo una jugada; espero que la hayan visto. No quiero decir demasiado al respecto, porque podrían sancionarme. Hubo una jugada en la que el portero rival sujetó a Metehan por la pierna. Una situación increíblemente extraña. No diré nada más al respecto».

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Más contundente aún fue el balance del entrenador Selcuk Inan. El técnico, de 41 años, se indignó en la rueda de prensa posterior: «Nos privaron de nuestros derechos, ¡nos los robaron! Sinceramente, todavía no me he calmado durante el trayecto hasta aquí. No quiero hablar de los aspectos técnicos del partido. Como alguien que viene de este deporte, doy las gracias a mis jugadores por su lucha y su actuación».

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«No tiene nada que ver con el Besiktas»: la falta de Alexander Nübel, en el punto de mira

El entrenador llegó incluso a disculparse con su plantilla por la actuación de los árbitros. «Mis jugadores dieron lo mejor de sí en el campo, pero yo, como entrenador, no pude defender sus derechos desde fuera. Les pedí disculpas. No es fácil luchar por tus derechos contra personas que no tienen buenas intenciones. Se espera constantemente que seamos respetuosos, mantengamos la calma y guardemos silencio. Intento hacer todo eso sin insultar a nadie», explicó Inan.

El entrenador tampoco ahorró críticas al árbitro. «Cuando uno siente algo, cuando ve que le están tratando injustamente, que le están robando algo, ¿quién de nosotros no protestaría? Lo digo abiertamente. Los árbitros no tenían buenas intenciones hoy», arremetió Inan. «Esto no tiene nada que ver con el Besiktas. Para mí ha sido un día lleno de decepción y preocupación. En cualquier caso, felicito a nuestros jugadores por la lucha que mostraron en el campo. Felicito al Besiktas. Doy las gracias a nuestros aficionados. Felicito a los aficionados del Besiktas por el gran ambiente que crearon».

En lo deportivo, el Kocaelispor pagó caro que no se señalara la infracción. Orkun Kökcü adelantó al Besiktas en el minuto 18, antes de que Show empatara para el recién ascendido (27). Dusan Vlahovic estableció de penalti el 2-1 definitivo en el minuto 31. Con esta victoria, el Besiktas se mantiene segundo en la clasificación con 15 puntos en siete partidos, mientras que el Kocaelispor ocupa la séptima posición con doce puntos.