"¡Nos darán una gran pelea!" - Harry Kane está listo para la "batalla" física del Bayern de Múnich en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA contra Boca Juniors después de la paliza a Auckland City

Harry Kane espera que Boca Juniors le dé a Bayern Munich "una gran pelea" en el Mundial de Clubes, pero los gigantes alemanes están listos.

¿QUÉ PASÓ?

Bayern afrontó cómodamente su partido inaugural en una reunión global en Estados Unidos, con el equipo neozelandés Auckland City siendo barrido sin mayores complicaciones. El equipo de Vincent Kompany no tuvo piedad en una aplastante victoria por 10-0.

LA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA

Un encuentro con los pesos pesados argentinos Boca en el Hard Rock Stadium en Miami promete presentar más desafíos para Kane y compañía, quienes estarán lidiando con condiciones sofocantes en Florida además de con opositores ambiciosos.

¿QUÉ DIJO KANE?

El capitán de Inglaterra, Kane, dijo sobre esa prueba: "Obviamente, es un aumento en la calidad en comparación con el primer partido, pero nos prepararemos de la misma manera que lo hicimos contra Auckland y contra cualquier otro equipo que juguemos. Nos darán una gran pelea y harán todo lo posible para sacarnos de nuestro juego. Tenemos que estar preparados para eso. Podemos dar un gran paso hacia la fase eliminatoria. En eso estamos enfocados".

¿SABÍAS QUE?

Kane agregó sobre enfrentarse a un equipo sudamericano que traerá mucha energía dentro y fuera del campo: "Los hinchas de Boca obviamente son ruidosos y apasionados. Una gran parte de su juego es tener a los fans detrás de ellos, utilizarlos como energía y llevarlos a los tackles y a la batalla.

"Sus hinchas van a ser apasionados. Van a intentar empujar a su equipo a ganar el partido. Así que, sí, estoy deseando ver la atmósfera. Sabes, a veces saca lo mejor de ti como jugador.

"Va a ser un partido acalorado, va a ser caliente, va a ser un juego físico. Y también tienen algunos jugadores de calidad, así que tenemos que estar listos para eso. Tenemos que estar listos para la batalla. Son un equipo al que le gusta luchar, que les gusta dificultar las cosas, que les gusta contrarrestar la presión del oponente. Tenemos que estar listos para eso.

"Para ser honesto, no he jugado contra muchos equipos sudamericanos en mi carrera hasta ahora. Así que creo que cualquier partido, cualquier equipo nuevo al que juegues, es otra experiencia. Es difícil decir realmente cómo va a ir el partido, pero como dije, sé que van a ser muy apasionados, muy hambrientos de obtener el resultado.

"Hay muchos equipos de gran calidad en todo el mundo. No solo en Europa se juega al fútbol y eso se ve también a nivel nacional. Así que no me sorprende que algunos de los equipos que tal vez no son considerados favoritos, lo estén haciendo bien en este torneo. No creo que nadie deba ser tomado a la ligera."

¿QUÉ SIGUE PARA EL BAYERN?

La victoria sobre Boca garantizaría que el Bayern avanzara con seguridad a los octavos de final con un juego de sobra - contra el Benfica - en el Grupo C. Kane busca una adición inmediata a su colección de medallas después de romper su sequía de trofeos con un triunfo de título doméstico en Alemania.