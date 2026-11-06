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El entrenador del Benfica, Marco Silva, elogió el control de su equipo, aunque advirtió del peligro de cometer errores propios tras la victoria por 3-1 ante el Lech Poznan en la Europa League. El defensa Alessandro Circati también destacó que cada vez se adapta mejor, mientras el conjunto portugués mantuvo su pleno de victorias en Europa.

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Silva lleva al Benfica a un inicio perfecto en la Europa League

El entrenador del Benfica, Marco Silva, dirigió a su equipo hacia su cuarta victoria consecutiva en la fase de liga de la Europa League de la UEFA al derrotar por 3-1 al Lech Poznan polaco en el Estádio da Luz. El dominio de la primera parte tuvo su recompensa con el gol inicial de Rafa Silva, antes de que Gianluca Prestianni y Georgiy Sudakov aseguraran los puntos.

El resultado afianza al Benfica en el primer puesto de la clasificación de la Europa League de la UEFA 2026–27, con un pleno de 12 puntos en cuatro partidos.

El Benfica lidera la tabla por diferencia de goles (+10), empatado a puntos con el Bournemouth y el Ferencvaros, tras marcar 13 goles y encajar solo tres.

Silva analiza el control táctico y los errores propios

Tras el partido, Silva hizo una valoración equilibrada de la actuación de su equipo y reconoció que los partidos europeos en casa rara vez son sencillos. «Siempre esperamos un partido difícil. Cuando juegas en casa, sabes que puedes ser favorito, pero nunca esperas un partido fácil», afirmó Silva.

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«Controlamos muy bien el partido en la primera parte... cuando presionamos, lo hicimos bien».

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Sin embargo, Silva admitió que su equipo perdió concentración después de que Leo Bengtsson recortara distancias para el Poznan. «Empezamos la segunda parte de la misma manera y marcamos un segundo gol, pero, por desgracia, cometimos un error y les dimos esperanzas... Lo importante es que ganamos, y lo hicimos merecidamente. Son cuatro victorias en la Europa League, y eso es lo principal», añadió.

Circati destaca la creciente compenetración del equipo y su defensa bajo presión

El defensa Alessandro Circati coincidió con su entrenador y destacó cómo el equipo afrontó los momentos de presión antes de recuperar el control sobre el terreno de juego. «Creo que, en conjunto, fue una actuación positiva. Hubo momentos en los que nos vimos sometidos a presión, pero eso forma parte del juego», declaró Circati a la UEFA.

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«Quizá bajamos un poco el ritmo y les permitimos ganar impulso. Pero, si miras el partido en su conjunto, creo que fuimos superiores».

El central también se mostró encantado con su evolución personal. «Estoy muy contento aquí y siento que me estoy adaptando muy bien. Con cada semana y cada partido que juego, siento que estoy estrechando los vínculos con mis compañeros», añadió Circati.

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El Benfica gana impulso hacia la clasificación directa

Tras superar cuatro jornadas sin ceder ningún punto, el equipo de Silva se ha colocado en una posición inmejorable para asegurarse el pase directo a octavos de final.

El entrenador buscará eliminar los despistes defensivos en los tramos finales de los partidos y, al mismo tiempo, mantener la intensidad de la presión alta del equipo en los próximos encuentros.

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El Benfica se prepara ahora para trasladar su formidable estado de forma en Europa a la competición nacional antes de volver a sus compromisos continentales.