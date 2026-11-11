Cómo ver el Noruega-Gales con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

Noruega recibe a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo en la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambas selecciones buscan mejorar su posición en el Grupo A4 antes de que concluya esta ventana de partidos.

La Noruega de Staale Solbakken ha tenido problemas para mantener la regularidad en esta edición de la Liga de Naciones y solo ha logrado una victoria en sus últimos cuatro partidos del grupo. Necesita sumar puntos para evitar acabar última.

La Gales de Craig Bellamy llega a Oslo tras vencer a Noruega por 2-1 en el partido de ida disputado en octubre, un resultado que dio a la selección galesa motivos reales para confiar en sus posibilidades de cara a este nuevo enfrentamiento. Gales ocupa el tercer puesto del grupo, pero todavía no está a salvo del descenso.

Noruega ha encajado goles con facilidad en sus últimos partidos, y Gales intentará aprovechar esa vulnerabilidad a domicilio. La selección galesa, sin embargo, también tiene sus propias debilidades defensivas.

El partido cobra especial importancia por la situación general del Grupo A4. Portugal ya se ha asegurado una plaza en cuartos de final y lucha por el primer puesto, mientras que los equipos situados por debajo pelean por evitar el descenso. Cada punto cuenta tanto para Noruega como para Gales.

El equipo de Bellamy ha demostrado que puede competir a este nivel, y una segunda victoria ante Noruega en el espacio de seis semanas aumentaría considerablemente sus opciones de mantenerse en la Liga de Naciones.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Noruega-Gales, incluidos la hora de inicio, las novedades de ambos equipos y sus resultados recientes.

Novedades y plantillas de los equipos