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Noruega se burla del rumor sobre el virus antes del partido contra Inglaterra

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Informes exagerados... Un médico noruego responde

El médico de la selección noruega restó importancia a los rumores sobre un virus intestinal en el equipo, antes de su partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra, programado para la madrugada del domingo.

Noruega avanzó a cuartos tras eliminar a Brasil 2-1.

Antes del duelo contra Inglaterra, el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, admitió preocupación por los múltiples desplazamientos del equipo durante el torneo.

Solbakken afirmó: «Solo Jürgen Strand Larsen tuvo fiebre; después hubo algunos casos aislados de tos y congestión».

Y añadió: «Hay aire acondicionado, vuelos, vestuarios y todo eso. Somos 50 personas en la delegación, así que sería extraño que no surgiera nada».

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Sin embargo, el médico del equipo, Ola Sand, asegura que esas informaciones son exageradas.

Sand declaró al periódico noruego «Nettavisningen»: «Todos los jugadores están bien ahora».

Y añadió, según recoge el periódico inglés «Metro»: «No ha habido mucho revuelo, teniendo en cuenta que hemos estado muy cerca unos de otros durante casi seis semanas».

Sobre los titulares ingleses que hablaban de un «virus», añadió: «Es genial que se lo crean. Tenemos la situación bajo control».

El ganador del Inglaterra-Noruega jugará en semifinales contra el vencedor del Argentina-Suiza.


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