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Noruega está pendiente de la disponibilidad de sus estrellas Erling Haaland y Martin Odegaard, ausentes en el entrenamiento del martes. El seleccionador Staale Solbakken no dio detalles sobre los problemas de ambos mientras el equipo se prepara para los decisivos partidos de la Liga de Naciones contra Gales y Dinamarca.

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Solbakken evita dar detalles sobre sus dos estrellas

La selección noruega afronta una oleada de problemas físicos: Haaland y Odegaard figuran entre el numeroso grupo de jugadores que no se entrenó sobre el césped el martes. Sus ausencias llegan en un momento crucial para Solbakken, que intenta ultimar sus planes para el próximo enfrentamiento contra Gales en el estadio Ullevaal. Pese a la importancia de los ausentes, el seleccionador se mostró reacio a dar detalles médicos sobre la situación.

Al ser preguntado por qué sus dos jugadores más influyentes no participaron en la sesión, Solbakken describió inicialmente los motivos como «pequeñas cosas». Después explicó algo más el hermetismo en torno al estado físico de su plantilla y sugirió que a menudo recibe críticas por ser demasiado transparente con los medios. «Soy el entrenador que más críticas recibe porque soy demasiado abierto con esto. En realidad, no está permitido. Son pequeñas cosas, algunas molestias leves. Pero no hay motivos para no pensar que todo irá muy bien», afirmó, según recoge Aftenposten.

Crece la extensa lista de jugadores con problemas físicos

Haaland y Odegaard no fueron los únicos jugadores que se limitaron a trabajar en el interior o a realizar sesiones de recuperación. Solbakken confirmó que hasta seis o siete futbolistas no pudieron participar en toda la sesión en las instalaciones de entrenamiento del Lillestrom. Entre los ausentes figuran varios titulares importantes, como Leo Skiri Ostigard, Antonio Nusa, Sander Berge, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen y Kristoffer Ajer. Esta extensa lista de jugadores con problemas físicos ha obligado al cuerpo técnico a gestionar el grupo con cuidado para evitar nuevos contratiempos.

Pese al elevado número de jugadores al margen, Solbakken confía en que la mayoría de los 23 integrantes de su plantilla estén disponibles para el fin de semana. Calculó que «21 o 22» deberían estar en condiciones de jugar, aunque admitió que existen dudas reales sobre un par de futbolistas. Uno de ellos es Strand Larsen, delantero del Crystal Palace, que se someterá el miércoles a una revisión médica para determinar si podrá disputar el partido contra Gales.

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Incógnita sobre los últimos problemas físicos

Aunque señaló a Strand Larsen como duda, Solbakken evitó deliberadamente revelar la identidad del segundo jugador cuya disponibilidad está en el aire. «Con el otro tenemos que esperar», dijo el entrenador, que se negó a dar más información. Su respuesta ha dejado a los aficionados preguntándose si alguna de las estrellas de la Premier League sufre un problema más serio que las «molestias leves» a las que aludió inicialmente el seleccionador durante la rueda de prensa.

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Estas dudas sobre el estado físico de los jugadores complican aún más los preparativos tácticos para el partido contra Gales. Noruega ocupa actualmente una posición competitiva en su grupo, pero la posibilidad de enfrentarse a una disciplinada selección galesa sin sus principales referentes ofensivos resulta inquietante. Solbakken espera recibir buenas noticias del departamento médico en las próximas 48 horas para poder alinear a su mejor once posible en Oslo antes de que el equipo viaje a Copenhague para enfrentarse a Dinamarca.

El dilema en la portería

Además de los problemas físicos de los jugadores de campo, Noruega tiene pendiente resolver la lucha por la titularidad en la portería. La competencia entre Orjan Nyland y Egil Selvik ha sido uno de los grandes temas de conversación en las últimas concentraciones, y Solbakken no quiere revelar quién será titular el sábado. Confirmó que ya hay un plan, pero todavía no ha comunicado la decisión definitiva ni a los jugadores implicados ni al público.

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Preguntado por si había informado a los porteros de su elección, Solbakken respondió con un tajante «no» y añadió que aún no había hablado con nadie sobre quién jugará. Insistió en que el proceso de decisión es un asunto privado entre él, los porteros y el entrenador Frode Grodas. «Puede que ellos sepan más que vosotros», bromeó.