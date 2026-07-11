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Harry Kane vs Erling Haaland GFX 2:1GOAL
Simone Gervasio

Traducido por

Noruega-Inglaterra, Kane: «Haaland es una bestia, yo soy un jugador diferente. No nos comparéis»

World Cup
Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
E. Haaland
H. Kane

Harry Kane contra Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial: todo está listo para el duelo entre Inglaterra y Noruega. De cara a este gran partido, el capitán inglés destaca las similitudes y diferencias entre ambos delanteros. Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa:


«Somos muy distintos. Ambos somos delanteros, pero ocupamos posiciones diferentes. Haaland es increíble: marca mucho, es una máquina físicamente y su récord goleador habla por sí solo».

LAS DIFERENCIAS — «Soy un jugador distinto: me gusta tocar más el balón y participar en el juego, aunque también puedo actuar como un “9” puro. No creo que haya que compararnos. Lo respeto mucho, ojalá no esté inspirado contra nosotros, pero todos sabemos que es fantástico».


World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
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Inglaterra
ING

OBJETIVO A LA VISTA - «Mi prioridad es ganar el Mundial, no la Bota de Oro. La temporada va bien, pero enfrentarse a jugadores de tanta calidad me impulsa a darlo todo».

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