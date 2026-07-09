Noruega, consternada por las condiciones, abandona el hotel tras solo una noche

Noruega cambió de hotel en Fort Lauderdale tras una noche marcada por la falta de higiene y el ruido, vísperas de su duelo de cuartos del Mundial contra Inglaterra.

Además, obras en una carretera cercana complicaban aún más la estancia.

El director del equipo, Truls Daehli, explicó a la prensa noruega: «Había demasiadas cosas dentro y alrededor del alojamiento que nos hubiera gustado que fueran de otra manera. Por eso consideramos necesario intervenir».

«Es el partido más importante de nuestra historia y necesitamos estar al 100 %», añade en referencia al duelo del sábado contra Inglaterra.

La sala de reuniones del primer hotel no estaba disponible, pero la FIFA actuó de inmediato. «La FIFA entendió nuestra petición. El cambio fue caótico, pero ahora todos están contentos», añade.

Se informa que la FIFA asumirá los mayores gastos del nuevo hotel.

El seleccionador Ståle Solbakken desmiente los rumores sobre varios casos de enfermedad: «Solo ha afectado al terapeuta manual Thomas Ødegaard. Es una historia tremendamente exagerada. Tenemos suficientes fisioterapeutas en el equipo para gestionarlo».