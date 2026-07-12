En Noruega se habla del gol de Jude Bellingham que igualó el partido, pero también del tanto anulado a Torbjørn Heggem tras la derrota 2-1 ante Inglaterra en cuartos del Mundial.

A los diez minutos de la segunda parte, con 1-1, los noruegos pensaron que volvían a adelantarse: Heggem remató al segundo palo tras un saque de esquina.

Sin embargo, el árbitro Clément Turpin revisó el VAR y anuló el tanto al considerar que Erling Braut Haaland había empujado a Elliot Anderson en la jugada previa.

Turpin anuló el gol y el 1-1 persistió. En la prórroga, Bellingham aprovechó un error de Nyland para sentenciar.

«Si esto es falta y se pone el listón tan bajo, deberían pitarse muchos penaltis en sentido contrario», protestó Andreas Schjelderup, autor del 1-0.

«Es absurdo que se juzgue así en un partido tan importante. Por supuesto, te sientes tratado de forma injusta», afirma Schjelderup.

El capitán Martin Ødegaard añadió: «No podíamos esperar ayuda del árbitro; no nos pitó nada a favor. Algunas decisiones en contra, algo de mala suerte y al final no fue suficiente».

«Es una pena, pero ha sido fantástico, una verdadera aventura. Lo que hemos vivido es increíble. Podemos estar orgullosos». Noruega nunca había llegado a cuartos de un Mundial; su última participación fue en 1998.

La prensa noruega coincide: Haaland no merecía la anulación del gol de Heggem. «Es un escándalo que se le haya privado a Noruega del 2-1», afirma el analista Kristoffer Løkberg, de la cadena pública NRK.

«Es una decisión increíblemente mala. Elliot Anderson se tiró hacia atrás sin motivo; parece más una simulación que una falta contra Haaland».

«Sí, es un empujón», admite el coanalista Simen Stamsø-Møller. «Pero eso pasa en todo el campo. ¡Basta de tonterías!»